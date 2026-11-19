Trump will in Shenzhen offenbar über ein Ende des Ukraine-Kriegs sprechen. Kiew und seine europäischen Verbündeten fürchten Absprachen ohne ihre Beteiligung. Alle Entwicklungen im Liveticker.

DAS WICHTIGSTE ZUM DREIERGIPFEL IN KÜRZE Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping beraten am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen erstmals zu dritt .

beraten am Rande des in Shenzhen . Erwartete Themen sind die nukleare Rüstungskontrolle und der Krieg gegen den Iran . Trump will auch über ein Ende des Ukraine-Krieges sprechen.

und der . Trump will auch über ein Ende des sprechen. Vor der Dreierrunde traf Trump Putin und Xi jeweils zu separaten Gesprächen . Mit Putin sprach er nach Kremlangaben vor allem über die Ukraine.

. Mit Putin sprach er nach Kremlangaben vor allem über die Ukraine. Kiew und europäische Verbündete befürchten Absprachen über die Ukraine ohne ihre Beteiligung.

Donnerstag, 19. November

10 Uhr: Trump, Xi und Putin werben für Zusammenarbeit

Zum Auftakt des Dreiergesprächs in Shenzhen hat Chinas Staatschef Xi Jinping die USA und Russland zur Zusammenarbeit aufgerufen. Die drei Länder sollten sich gemeinsam globalen Herausforderungen stellen und Frieden und Stabilität sichern, sagte Xi laut chinesischen Staatsmedien. Wenn die Großmächte gegeneinander kämpften, drohe der Welt Chaos.



US-Präsident Donald Trump sagte laut Reuters, die drei Länder seien in einer besonderen Position, um über Atomwaffen zu sprechen. Die Gespräche sollten sich mit „allen Problemen befassen, die in der Welt diskutiert werden“.



Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, die drei Staaten könnten durch Zusammenarbeit die weltweite Stabilität stärken. Er nannte neben globalen und regionalen Fragen auch die Energiesicherheit als Gesprächsthema.

9.30 Uhr: „Bahnbrechende Bedeutung“: Dreiergipfel beginnt

US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Donnerstag in Shenzhen ihr erstes Gipfeltreffen zu dritt begonnen. Das berichtet die staatliche, chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Xi Jinping wies demnach darauf hin, dass es das allererste Treffen zwischen den Spitzenpolitikern Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten sei, was von „bahnbrechender Bedeutung“ sei.



Die drei Staatschefs kommen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) zusammen. Trump will dabei über nukleare Rüstungskontrolle sprechen. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine und der Krieg gegen Iran könnten zur Sprache kommen.



Laut der russischen Staatsagentur Tass war das Treffen für ursprünglich etwa 14.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MEZ) in der Staatsresidenz Qilin Shanzhuang angesetzt. Der Kreml hatte rund eine Stunde für das Gespräch eingeplant.

8 Uhr: Selenskyj kritisiert Treffen von Trump und Putin ohne die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Trumps Gespräch mit Putin ohne Beteiligung der Ukraine als Fehler bezeichnet. Im Interview mit NBC News sagte er, die USA und China könnten Russland mit gemeinsamen Sanktionen und einem Stopp des Handels zum Einlenken zwingen.



„China und die USA haben genug Macht, um Putin bei einem einzigen Treffen zu stoppen“, sagte Selenskyj. Eine Waffenruhe sei der erste Schritt zu Friedensverhandlungen. Entscheidungen über die Ukraine und Europa müssten unter ihrer Beteiligung getroffen werden.

7.40 Uhr: Auch Ukraine-Krieg soll Thema sein

Trump kündigte derweil laut Reuters an, beim Dreiergipfel über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen zu wollen. Zuvor war offen gewesen, ob der Krieg in der Runde zur Sprache kommen würde. Vertreter des Weißen Hauses gingen der Nachrichtenagentur zufolge zunächst davon aus, dass Trump das Thema dort auslassen wird.



In Kiew und bei den europäischen Verbündeten wächst laut Associated Press die Sorge, dass die drei Staatschefs ohne Beteiligung der Ukraine und Europas über ein Ende des Krieges beraten könnten.



Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, die Europäer fürchteten einen weiteren „Anchorage-Moment“. Er bezog sich damit auf das Treffen von Trump und Putin im August 2025 in Alaska, aus dem Vorschläge hervorgingen, die Kiew und seine Partner ablehnten.

8 Uhr: Trump trifft sich bilateral mit Xi

Im Anschluss an sein bilaterales Gespräch mit Putin traf Trump in Shenzhen auch Chinas Staatschef. Xi sagte bei seinem bilateralen Treffen mit Trump, die Beziehungen der beiden Großmächte seien „allgemein stabil und verbessert“. Dies bringe „spürbare Vorteile für die Menschen beider Länder und bringt Stabilität und Sicherheit in die Welt“. Trump sagte, dass die USA und China zu einem Ende des Ukraine-Kriegs beitragen wollten.



Zwischen China und den USA besteht derzeit eine Ruhepause in ihrem Handelskonflikt, den Trump mit seiner aggressiven Zollpolitik ausgelöst hatte. Diese Ruhepause hatten Trump und Xi bei einem Treffen im vergangenen Jahr vereinbart, sie läuft allerdings im Januar aus.

Xi Jinping und Donald Trump vor ihrem bilateralen Gespräch in der Staatsresidenz Kylin Villa am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen am 19. November 2026. © Doug Mills/Pool/AFP

6.30 Uhr: Trump und Putin sprachen vorab über die Ukraine

Trump und Putin sind vor dem Dreiergipfel bereits zu einem separaten Gespräch zusammengekommen. Nach Angaben von Putins außenpolitischem Berater Juri Uschakow dauerte es 35 bis 40 Minuten. Die Präsidenten hätten über die Ukraine, die Beziehungen zwischen den USA und Russland und die Vorbereitung des Dreiergipfels gesprochen. Auf die Frage, ob die Ukraine das Hauptthema gewesen sei, sagte Uschakow dem russischen Sender Vesti: „Das könnte man so sagen.“



Vor Shenzhen hatten sich Trump und Putin zuletzt im August 2025 in Alaska getroffen. Damals erzielten sie keine Einigung über ein Ende des russischen Angriffskriegs.

6.15 Uhr: Trump, Putin und Xi posieren für Apec-Gruppenfoto

Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping haben sich am Donnerstagmorgen in Shenzhen gemeinsam auf dem Gruppenfoto des Apec-Gipfels gezeigt. Mit auf dem Bild waren unter anderem Kanadas Premierminister Mark Carney, Australiens Regierungschef Anthony Albanese und Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Das Foto entstand wenige Stunden vor dem geplanten Dreiergipfel.



Für das Gruppenfoto trugen die Staats- und Regierungschefs eigens angefertigte rote und blaue Seidenschals aus Hangzhou im Osten Chinas. Die Tradition geht auf das erste Apec-Gipfeltreffen 1993 in Seattle zurück, bei dem der damalige US-Präsident Bill Clinton den anderen Teilnehmern lederne Fliegerjacken schenkte. Seither tragen die Gipfelteilnehmer für das Foto häufig Kleidung oder Accessoires, die auf die Kultur des Gastgeberlandes Bezug nehmen.

Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump mit weiteren Staats- und Regierungschefs beim Gruppenfoto des Apec-Gipfels in Shenzhen am 19. November 2026. © Greg Baker/Pool/AFP

6 Uhr: Peking lehnt Atomgespräche im Dreierformat bislang ab

Trump hatte im Vorfeld die nukleare Rüstungskontrolle als eines seiner Ziele für das Dreiertreffen genannt. Im Interview mit Fox News äußerte er sich besorgt über den Ausbau des chinesischen Atomwaffenarsenals.





Zugleich räumte er ein, dass es für ihn schwierig wäre, im Gegenzug einer deutlichen Reduzierung des US-Arsenals zuzustimmen. China hat sich wiederholt gegen Rüstungskontrollgespräche mit den USA und Russland ausgesprochen. Beide Länder verfügen über deutlich größere Atomwaffenarsenale als China.

5.45 Uhr: Iran-Krieg könnte Thema bei Gipfeltreffen sein

Der Krieg gegen den Iran ist ein weiteres mögliches Thema. Trump sagte Fox News allerdings, er werde Russland und China nicht um Hilfe bei seiner Beendigung bitten. Für das separate Arbeitsessen von Trump und Xi vor dem Gipfel galt die im November vereinbarte Entspannung im Handelsstreit als wichtiges Thema.



Xi hatte Trump bereits bei dessen Ankunft persönlich am Flughafen empfangen. Trump wertete den Empfang im Interview als „großen Sieg“ für beide Länder.

5.40 Uhr: Experte erwartet kaum Durchbrüche beim Dreiergipfel

Die Aussichten auf größere Vereinbarungen schätzen von Reuters befragte Experten zurückhaltend ein. Craig Singleton von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies verwies auf die Differenzen über die Ukraine, Iran, Atomwaffen und Handel.



Ein gemeinsames Foto könne jedoch bereits allen drei Staatschefs nützen, sagte er weiter. Trump könnte das Bild als diplomatischen Erfolg präsentieren, Xi sich als Gastgeber wichtiger internationaler Gespräche profilieren und Putin zeigen, dass er trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit den Präsidenten der USA und Chinas an einem Tisch sitzt.

Was ist der Apec-Gipfel?

Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist ein Forum von 21 Volkswirtschaften aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Dazu gehören unter anderem die USA, China, Russland, Japan und Taiwan, das unter der Bezeichnung „Chinesisch-Taipeh“ teilnimmt. Beim jährlichen Gipfel beraten die Teilnehmer über Handel, Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Entscheidungen werden im Konsens getroffen und sind freiwillig. China richtet den Gipfel 2026 in Shenzhen aus.

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