Trump-Russland-Deal: Diesel in Deutschland soll bis zu drei Cent billiger werden

Trumps Diesel-Freigabe ist global winzig. Trotzdem erwartet der Tankstellenverband in Deutschland zwei bis drei Cent weniger je Liter – wenn Russland liefert.

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Obwohl Deutschland keinen russischen Diesel mehr importiert, könnte Trumps neuer Deal mit Russland die Preise an deutschen Tankstellen drücken. Der Zentrale Tankstellenverband hält einen Rückgang um zwei bis drei Cent je Liter noch im Laufe dieser Woche für möglich. Hintergrund ist die angekündigte Freigabe russischer Dieselmengen für den Weltmarkt.



Nach Angaben des Zentralen Tankstellenverbands fiel der europäische Diesel-Future am ICE Gasoil nach Trumps Ankündigung je nach Handelszeitpunkt um 1,7 bis 4,7 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um rund 25 bis 70 Dollar je Tonne.

Diesel-Future fällt: Trumps erste Tranche macht nur zwei Prozent des Bedarfs aus

Die erste von Trump angekündigte Tranche von 300.000 Tonnen russischen Diesels für den Weltmarkt entspricht nach Berechnungen des Verbands allerdings nur knapp zwei Prozent des monatlichen europäischen Dieselbedarfs. Insgesamt summieren sich die ersten drei angekündigten Tranchen auf 1,8 Millionen Tonnen.

Wie klein die zugesagte Menge außerdem global betrachtet ist, zeigt ein Vergleich mit dem weltweiten Verbrauch. Forbes zufolge werden monatlich rund 115 Millionen Tonnen Diesel verbraucht.

„Im Moment wirkt die Ankündigung stärker auf die Psychologie des Marktes als auf wirkliche Mengen“, erklärt Jürgen Ziegner vom Zentralen Tankstellenverband.

Tankstellenverband: Bis zu drei Cent weniger je Liter Diesel in Deutschland möglich

An deutschen Tankstellen sind preisdämpfende Effekte bislang ausgeblieben. Am Wochenende rangierte der Diesel noch bei über 2 Euro pro Liter. „Die Weitergabe an die Tankstelle dauert erfahrungsgemäß zwei bis fünf Tage“, so Ziegner.

In der Praxis liege die Weitergabequote vom Großhandel an die Tankstellen in der kurzen Frist bei etwa 60 bis 80 Prozent. Der Verband hat auch ausgerechnet, was der derzeitige Preisrückgang bedeuten könnte.

Fällt ein Diesel-Future von rund 1500 Dollar je Tonne um 2,5 Prozent, entspricht das etwa 37 Dollar je Tonne. Umgerechnet auf einen Liter Diesel ergibt sich auf Großhandelsebene ein Rückgang um knapp 2,8 Cent. Einschließlich Mehrwertsteuer wären bei vollständiger Weitergabe rund 3,3 Cent möglich.

„Realistisch wären damit zwei bis drei Cent je Liter weniger an der Zapfsäule, sofern sich der Future-Trend in den Beschaffungspreisen bestätigt“, sagt Ziegner. Ob dieser Effekt tatsächlich ankommt, hängt vor allem davon ab, ob Russland die angekündigten Mengen liefert.

„Wenn sich in den nächsten Wochen zeigt, dass Russland die zugesagten Mengen nicht liefert und damit die jetzigen Markterwartungen enttäuscht, wird sich der aktuelle Preiseffekt umkehren“, warnt Ziegner.

Die Zweifel sind nicht unbegründet. Russland hat seine Dieselexporte derzeit noch eingeschränkt. Gleichzeitig haben ukrainische Drohnenangriffe erhebliche Teile der russischen Raffinerieinfrastruktur beschädigt.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) fiel der russische Raffineriedurchsatz im Juni auf 3,8 Millionen Barrel pro Tag – den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren und rund 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die russische Dieselproduktion lag nach Schätzung der IEA ebenfalls fast 30 Prozent unter dem Niveau von 2025.

Warum russischer Diesel trotzdem den Preis drückt

Zwar bezieht Deutschland keinen russischen Diesel mehr wegen eines EU-Handelsembargos, dennoch müsse der Kraftstoff Ziegner zufolge gar nicht direkt nach Europa kommen, um hier preisdämpfende Effekte zu entwickeln.

„Die Wirkung ist eher indirekt“, so der Experte. Russischer Diesel gehe an Käufer in Asien, Lateinamerika und Afrika, die bisher aus dem Nahen Osten, aus Indien oder aus den USA ihren Diesel bezogen haben.

Dort werden Ladungen frei, die dann nach Europa und damit auch nach Deutschland umgeleitet werden können. Er betont allerdings nochmals, dass ein Preiseffekt an deutschen Zapfsäulen nur zu erwarten sei, wenn Russland wirklich liefert, „was angesichts des ja noch in Kraft befindlichen Exportverbots und der beschädigten russischen Raffinerien abzuwarten bleibt.“

Aktuell ist der internationale Dieselmarkt außergewöhnlich knapp. Nach Angaben der IEA lagen die weltweiten Diesel- und Gasoil-Exporte per Schiff in den ersten acht Monaten dieses Jahres zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Besonders stark sind die Ausfälle in Russland und dem Nahen Osten. Die kombinierten Diesel- und Gasoil-Exporte beider Regionen fielen im August auf rund 520.000 Barrel pro Tag – 75 Prozent weniger als im selben Monat des Vorjahres.

Für USA sind Exporte nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Russische Ölfirmen könnten Berechnungen des Centre for Research on Energy and Clean Air zufolge 4,5 Milliarden Dollar einnehmen, weil Trump die Sanktionen gegen russischen Diesel ausgesetzt hat, berichtete das „Wall Street Journal“.

Für die USA dürfte der Effekt allerdings gering sein. Nach Kpler-Daten hat das Land seit Juli 2022 keinen russischen Diesel gekauft; 300.000 Tonnen entsprächen rechnerisch nur etwa 14 Stunden US-Verbrauch.

Die größte Bedeutung habe die Freigabe daher für Russland, schlussfolgert die Financial Times in einer Analyse. Durch die Sanktionen waren bestimmte Mengen des Kraftstoffs, der für den Export vorgesehen war, auf dem heimischen Markt geblockt und führten zu einem Dieselüberschuss mit nachteiligen Effekten für die heimische Preisentwicklung.

Ökonom Vasiliy Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) kommt der Pakt als erneute Trickserei aus Moskau vor. Wenn Russland ohnehin einen exportierbaren Dieselüberschuss habe, hätte es diesen auch ohne Trump an nicht-westliche Abnehmer verkaufen können, schreibt der Experte. Dafür bräuchten sie keine Sanktionslockerung. „Aber jetzt können sie sagen, sie sind dem Trump entgegenkommen – in einem für ihn politisch wichtigen Moment.“

Die erste Tranche von 300.000 Tonnen entspricht ungefähr einem Zehntel eines normalen russischen Exportmonats. Die mutmaßlich versprochenen 500.000 Tonnen etwa 15 Prozent und eine Million Tonnen knapp 30 Prozent.

Ob diese Summe vollständig zusätzliche Einnahmen darstellt, ist ebenfalls unklar. Mehr russisches Angebot drückt zugleich den internationalen Dieselpreis und damit den Erlös je verkaufter Tonne.

USA lockern – EU hält an Russland-Sanktionen fest

Deutschland und die EU halten trotz Trumps Lockerung an ihrer Sanktionslinie fest. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte nach der Ankündigung, die Bundesregierung bleibe bei ihrem bisherigen Kurs. Parallel haben die EU-Außenminister am Montag ein neues Sanktionspaket knapp 1600 zusätzlichen Listungen beschlossen, vor allem gegen den russischen militärisch-industriellen Komplex.



Für Trump kommt der Deal kurz vor den Midterms am 3. November politisch gelegen. Laut einer Umfrage des Pew Research Center machen sich inzwischen 74 Prozent der Amerikaner große Sorgen um Benzin- und Energiekosten.

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