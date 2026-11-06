Susie Wiles entlassen: Trump ersetzt Stabschefin durch Stephen Miller

Susie Wiles muss ihren Posten als Stabschefin des Weißen Hauses abgeben. US-Präsident Donald Trump kündigte an, seinen bisherigen stellvertretenden Stabschef Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses zu ernennen. Miller werde das Amt am Montag, dem 9. November, übernehmen, kündigte Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social an. Die bisherige Amtsinhaberin Susie Wiles soll in die politische Organisation des Präsidenten wechseln.



Trump bezeichnete Miller als einen seiner engsten und vertrauenswürdigsten Berater. Zugleich dankte er Wiles und erklärte, sie habe als Stabschefin „hervorragende Arbeit“ geleistet. Welche Aufgaben sie künftig genau übernehmen soll, führte er nicht aus.

Zustimmung wird geprüft...

Architekt der Abschiebungspolitik

Miller gehört seit Trumps Wahlkampf 2016 zum engsten Umfeld des Republikaners. Er gilt als maßgeblicher Architekt dessen restriktiver Einwanderungs- und Abschiebungspolitik. In der zweiten Amtszeit war er bislang stellvertretender Stabschef für politische Fragen und Berater für innere Sicherheit.

Die britische Zeitung Financial Times hatte Miller noch am Freitag als eine der zentralen Figuren bei möglichen personellen Veränderungen beschrieben. Wiles wiederum war eine entscheidende Organisatorin von Trumps erfolgreichem Präsidentschaftswahlkampf 2024. Sie wurde anschließend die erste Frau an der Spitze des Stabs im Weißen Haus.



Der Stabschef koordiniert die Arbeit der Mitarbeiter des Präsidenten, steuert Abläufe und spielt eine wichtige Rolle beim Zugang zum Staatsoberhaupt.

Wechsel nach der Wahlniederlage

Die Personalentscheidung folgt auf die Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen am Dienstag. Die Demokraten eroberten die Mehrheiten in beiden Kammern. Bereits vor der Wahl hatte es Spekulationen über Wiles’ Zukunft gegeben.



Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters machte Trump führende Mitarbeiter für die schwache Wahlkampfstrategie verantwortlich und hinterfragte Ausgaben sowie Kandidatenentscheidungen. Im Weißen Haus und unter Verbündeten wurde dabei auch Wiles’ Aufsicht über die politische Organisation kritisiert.



Zusätzlichen Streit löste eine bezahlte Beratungsreise der Trump-Strategen James Blair und Chris LaCivita in die bosnische Teilrepublik Republika Srpska aus. Wiles soll die Reise laut Reuters-Angaben genehmigt haben, ohne Trump zu informieren. Der Präsident drohte den beiden Beratern öffentlich mit einer Trennung, sollte ein Interessenkonflikt vorliegen.



Das Weiße Haus wies die Darstellung interner Spannungen damals zurück. Trump selbst versicherte noch Mitte Oktober, Wiles werde „lange im Amt bleiben“.

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