Trump-Triumphbogen gestoppt: Richterin bremst 76-Meter-Bau Stunden nach der Freigabe aus

Eine Planungskommission winkte das Monument nach fast zehn Stunden durch. Dann griff ein Bundesgericht ein. Gestritten wird auch über den fehlenden Beschluss des Kongresses.

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Der geplante Triumphbogen auf Columbia Island soll 250 Fuß hoch werden und ist dem Pariser Arc de Triomphe nachempfunden. Proteste – wie hier – dagegen gibt es schon jetzt.

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Ein US-Bundesgericht hat den geplanten Triumphbogen von Präsident Donald Trump in Washington vorläufig gestoppt. Bundesrichterin Tanya Chutkan verfügte am frühen Freitag eine einstweilige Verfügung für 14 Tage, die der Trump-Regierung den Baubeginn an dem Monument nahe dem Nationalfriedhof Arlington untersagt.

Die Richterin gab damit Anträgen statt, die der Hauptstadtbezirk Washington und der Bundesstaat Virginia gestellt hatten. Deren Klagen wurden mit einer früheren Klage von Vietnam-Veteranen und einem Architekturhistoriker zusammengelegt.

Acht zu vier Stimmen nach fast zehn Stunden Debatte

Nur Stunden zuvor hatte die National Capital Planning Commission das Projekt mit acht zu vier Stimmen gebilligt. Die Sitzung dauerte nach Angaben vor Ort fast zehn Stunden, in denen sich zahlreiche Menschen gegen den Plan aussprachen.

Der kalifornische Abgeordnete Jared Huffman holte US-Medien zufolge zum Rundumschlag aus. „Dieser Bogen würde Amerika, unsere Ideale und unsere Gesetze entehren“, sagte er vor der Kommission. Das von Trump besetzte Gremium hielt das Denkmal dennoch für eine angemessene Würdigung der Veteranen und des 250. Geburtstags der USA.

Granit, drei goldene Statuen und das Vorbild in Paris

Der 250 Fuß hohe Bau, umgerechnet sind das rund 76 Meter, ist dem Pariser Arc de Triomphe nachempfunden und soll Besucher anziehen, die über die Memorial Bridge von Arlington in die Hauptstadt kommen. Vorgesehen sind eine Verkleidung aus Granit und drei goldene Statuen an der Spitze.

Kommissionschef Mark Paoletta, von Trump berufen, warb in der Sitzung für den Bau. „Die großen Städte der Welt haben Bögen: Paris, Rom, London“, sagte Paoletta mit Verweis auf eine häufige Bemerkung Trumps.

Trump will Drohnen, Scharfschützen und Munition unterbringen

Trump hat angekündigt, den Triumphbogen in einen Militärkomplex umzuwandeln, der rasch große Mengen an Drohnen einsetzen kann. Auf dem Dach sollen Scharfschützen postiert werden, zudem sprach er davon, große Mengen Scharfschützenmunition einlagern zu lassen.

Kritik kommt von Denkmalschützern, Abgeordneten und Veteranen. Sie befürchten, dass der Bau die Sichtachse zwischen dem Lincoln Memorial und dem Nationalfriedhof Arlington stört.

Oval Office zum Nationaldenkmal – Trump schafft anderswo Fakten

Während der Bogen vor Gericht hängt, hat Trump an anderer Stelle gehandelt. Er unterzeichnete am Donnerstag eine Proklamation zum Oval Office und Cabinet Room als Nationaldenkmal, seine erste offizielle Amtshandlung nach den für seine Partei verlorenen Zwischenwahlen.

Der Schritt hindert künftige Präsidenten allerdings nicht daran, das Büro umzugestalten oder die Proklamation zurückzunehmen. Trump selbst hob frühere Denkmal-Ausweisungen seiner Vorgänger auf und ließ den Ostflügel des Weißen Hauses für seinen Ballsaal abreißen, gegen den ebenfalls geklagt wird.

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