Trump über Ukraine: „Wird eine etwas andere Form haben“

Der US-Präsident zeigt sich zuversichtlich, dass eine Einigung im Ukraine-Krieg bevorstehe. „Ich glaube, dass dieser Krieg enden wird, und zwar bald“, so Trump.

US-Präsident Donald Trump rechnet offenbar damit, dass die Ukraine nach einem Ende des Kriegs territoriale Verluste hinnehmen muss. „Ich denke, wir werden eine Einigung erzielen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender CBS.

Trump zeigte sich überzeugt, dass eine Einigung kurz bevorstehe. Für den 10. und 11. November sind Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, der Ukraine und Russlands in Abu Dhabi geplant. „Ich glaube, dass dieser Krieg enden wird, und zwar bald. Und der einzige Grund dafür bin ich“, sagte der US-Präsident.

Russland will die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten und erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf weitere Teile des Donbass, die bislang unter ukrainischer Kontrolle stehen, wie die dpa berichtet. Die Ukraine verweist dagegen auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.

Trump: „Hass“ zwischen Selenskyj und Putin als Hindernis

Als größtes Hindernis für eine Friedenslösung bezeichnete Trump „den Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf die Frage, ob Selenskyjs Haltung angesichts des russischen Angriffs nicht nachvollziehbar sei, antwortete Trump, das stimme. Allerdings sei Russland bei einem ersten Treffen „große Respektlosigkeit“ entgegengebracht worden. Weitere Details nannte er dazu nicht.



Ob er Selenskyj oder Putin mehr vertraue, wollte der US-Präsident nicht sagen. Er komme mit beiden gut aus und glaube nicht, dass Putin ihn hinhalte. Trump hatte dpa zufolge bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 erklärt, dass er den Krieg bald beenden werde.

„Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, sagte Trump im CBS-Interview mit Verweis auf Handel und Sanktionen. Der Interviewer hielt ihm entgegen, die US-Regierung habe zuletzt die Sanktionen auf russische Diesel-Exporte gelockert. Trump verteidigte den Schritt. Er habe Russland ermöglicht, große Mengen Öl und Diesel an den Weltmarkt zu liefern, die dort benötigt würden. „Ich habe keinen großen Gefallen getan“, so Trump.

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