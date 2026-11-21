Nach den Midterms und der Wahl in Israel sieht sich Iran als Gewinner. Der Yale-Historiker Arash Azizi erklärt, warum die Islamische Republik zu früh feiert.

Für die Führung in Teheran waren es zwei gute Wochen. Benjamin Netanjahu hat bei der Knesset-Wahl seine Mehrheit verloren, Donald Trumps Republikaner haben bei den Midterms beide Kammern des Kongresses eingebüßt, sein Verteidigungsminister Pete Hegseth kämpft um sein Amt. Die drei Männer, die den Krieg gegen Iran geführt haben, sind politisch angeschlagen.



Der Iran-Historiker Arash Azizi von der Yale University hält die Freude in Teheran trotzdem für verfrüht. „Teheran wird sich über die Wahlniederlagen von Donald Trump und Benjamin Netanjahu durchaus hämisch freuen“, sagt er dieser Zeitung. „Es ist aber unwahrscheinlich, dass daraus ein nennenswerter Gewinn für Iran wird.“ Weder die Demokraten noch die israelische Opposition böten Programme, die Iran besser passten. „In manchen Fällen könnten sie für Iran sogar eine größere Herausforderung sein.“

Der Krieg kostete Trump den Kongress

In Washington bestreitet kaum jemand, dass der Iran-Krieg die Wahl entschieden hat. In einer Nachwahlbefragung des Senders NBC hielten 63 Prozent der Wähler Trumps Entscheidung für falsch, gemeinsam mit Israel gegen Iran in den Krieg zu ziehen. Vizepräsident J.D. Vance nannte ein Ende des Krieges und ein verändertes Verhältnis zu Israel als zentrale Wünsche jener Trump-Wähler, die diesmal zu den Demokraten wechselten. Trump kündigte an, die jährliche Militärhilfe für Israel von rund vier Milliarden Dollar zum Jahresende einzustellen.



Kriegsminister Hegseth hält sich dennoch vorerst. Vergangene Woche stoppte die republikanische Führung im Repräsentantenhaus einen Antrag auf Amtsenthebung. Trump stellte sich hinter ihn, räumte aber ein, dass ein Nachfolger leichter durch den Senat käme, solange dort noch die Republikaner die Mehrheit haben. Im Januar übernehmen die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Hakeem Jeffries, der dann voraussichtlich Sprecher des Repräsentantenhauses wird, fragte bereits öffentlich, warum Hegseth überhaupt noch im Amt sei.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verlässt Pentagon nach einer Pressekonferenz den Raum. © Nathan Howard/dpa

Militärisch hält Trump den Druck trotzdem hoch. So traf am Montag mit der USS Theodore Roosevelt ein dritter US-Flugzeugträger in der Region ein, zugleich schwankt der Präsident zwischen Drohung und Entwarnung. Vergangene Woche nannte er das US-Militär „geladen und entsichert“. Wenig später erklärte er den Krieg für „militärisch praktisch vorbei“ und befand, Washington brauche keinen Deal mit Teheran mehr. Vance, der zuvor die Waffenruhegespräche mitgeführt hatte, schickte er zurück an die Innenpolitik.

Die Demokraten wollen den Krieg beenden, mehr nicht

Für Teheran klingt das nach Entlastung. Der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, den Krieg zu beenden, notfalls über das Haushaltsrecht des Kongresses. Was danach mit Iran geschehen soll, ist allerdings offen. Nach Recherchen des US-Portals Politico arbeiten die Demokraten an keinem Gesetzespaket, das Irans Atomprogramm oder seine Milizen eindämmen würde. Ilan Goldenberg, früher Berater von Kamala Harris, sagte dem Portal, die Partei betrachte Iran als Problem für später.



Viele Demokraten teilen mit den Republikanern das Ziel, eine iranische Atombombe zu verhindern. Ein Teil der Partei hatte schon das Atomabkommen von 2015 nie voll unterstützt. Ein Ende des Krieges bedeutet deshalb noch kein Ende der Sanktionen. Andere Demokraten argumentieren umgekehrt. Senator Chris Murphy etwa sagte Politico, dieser Krieg mache Iran mächtiger.



Mit Trump verliert Teheran zudem einen Gegner, der unberechenbar war, aber zu großen Geschäften bereit. In einem Memorandum vom Juni war nach Angaben der ägyptischen Zeitung Al-Ahram ein Fonds über 300 Milliarden Dollar für Wiederaufbau und Entwicklung in Iran vorgesehen. Ein demokratisch kontrollierter Kongress dürfte für ein solches Angebot kaum zu gewinnen sein. Revolutionsführer Modschtaba Chamenei warnte nach Angaben des US-Magazins Time selbst davor, auf einen Machtwechsel in Washington zu hoffen.

Eisenkot will den Umsturz, nur ohne Bomben

Ähnlich trügerisch ist die Hoffnung auf Jerusalem. Staatspräsident Isaac Herzog hat den früheren Generalstabschef Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. Konservative iranische Medien verbreiteten vor der Wahl nach Angaben von Foreign Policy, Eisenkot strebe anders als Netanjahu keinen Umsturz in Teheran an. Das stimmt nur zur Hälfte. Im Armeeradio nannte Eisenkot den Sturz der Islamischen Republik im Oktober „notwendig“, berichtet die Times of Israel. Militärisch sei das Ziel aber nicht zu erreichen, der Wandel müsse aus der iranischen Bevölkerung kommen.



Für Azizi liegt die größere Gefahr für Teheran ohnehin in der Diplomatie. „Eine Regierung unter Eisenkot kann für Iran aus mehreren Gründen zur größeren Herausforderung werden“, sagt er. Sie würde die Beziehungen zu arabischen Mächten wie Ägypten, Jordanien und anderen sunnitischen Ländern reparieren. Deren Bruch mit Israel sei derzeit womöglich größer als der mit Iran. „Eine Regierung unter Eisenkot könnte versuchen, diese Beziehungen zu kitten, und das würde Iran weiter isolieren.“ Auch gegenüber Europa könne Israel aus der Isolation finden. „Kurz gesagt: Eine Regierung Eisenkot könnte zu einem weniger isolierten Israel und einem isolierteren Iran führen.“

Gadi Eisenkot (l.), Chef der Partei Yashar, wurde am 8. November 2026 von Israels Präsident Isaac Herzog in dessen Amtssitz in Jerusalem offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. © Haim Zach/Israel Gpo/Imago

Ein Befehl zum Frieden, ein Raketenmann als Minister

Teheran selbst hat sich noch nicht entschieden, wie es die neue Lage nutzt. Chamenei hat nach Angaben von Präsident Massud Peseschkian angeordnet, den Zustand „weder Krieg noch Frieden“ zu beenden. Iran könne mit Würde verhandeln, sagte Peseschkian, werde sich aber keinem Zwang beugen und seine militärischen Fähigkeiten weiter ausbauen.



„Iran hat, wie die USA, noch keine feste Entscheidung getroffen, ob es schnell eine Verhandlungslösung will oder den Krieg fortsetzt“, sagt Azizi. Viele iranische Funktionäre hätten zwar darauf hingewiesen, dass der Schwebezustand verheerend für das Land sei, vor allem für die Wirtschaft. „Es ist aber noch nicht erkennbar, dass Teheran die Niederlage der Republikaner als diplomatische Chance begreift.“



Ende Oktober empfing Teheran den saudischen Verteidigungsminister Khalid bin Salman, Pakistans Armeechef Asim Munir und den türkischen Geheimdienstchef İbrahim Kalın, die Spitzen des Mekka-Pakts. Nach Darstellung des iranischen Sicherheitsratschefs Mohsen Rezaei warnte der saudische Prinz bei dem Treffen, Israel werde nach Iran die Türkei und dann Saudi-Arabien ins Visier nehmen. Kurz zuvor hatte Iran mit Mehrdad Akhlaghi einen neuen Verteidigungsminister ernannt, der lange das Raketenprogramm vorangetrieben hat, vor allem Raketen mit Feststoffantrieb, die schwerer aufzuspüren sind. Sollte Trump auch nur eine Bombe abwerfen, würden seine Soldaten die Region in Leichensäcken verlassen, drohte Akhlaghi nach Angaben von Foreign Policy.

Der saudische Verteidigungsminister Khalid bin Salman bei Gesprächen in Teheran. © Iranian Presidency/imago

Für Azizi gehört beides zusammen. „Zu Irans großer Strategie gehört es, mit den Nachbarn zu sprechen, vor allem mit den großen sunnitischen Mächten, und sie dazu zu bringen, Iran als Großmacht in der Region anzuerkennen“, sagt er. „Das steht nicht im Widerspruch dazu, militärisch die Muskeln spielen zu lassen.“



Als Verlierer sieht sich die Führung ohnehin nicht. „Iran hat militärisch viel erlitten, kann aber für sich in Anspruch nehmen, gegen zwei Atommächte nicht verloren zu haben“, sagt Azizi. „Es betrachtet sich nicht als besiegt.“

Umfrage: Nur noch 13 Prozent für die Islamische Republik

Anhänger der Führung feiern bei Kundgebungen in Teheran die Niederlagen von Trump und Netanjahu. Sie sind allerdings in der Minderheit. Nach einer Online-Umfrage des Gamaan Instituts vom Juni wünschen sich nur rund 13 Prozent der Iraner die Islamische Republik als Staatsform. Menschen in Teheran, die anonym bleiben wollen, schildern dieser Zeitung, sie versuchten, nicht an Krieg und Politik zu denken, und konzentrierten sich auf ihr eigenes Leben. Sie seien schmerzfrei geworden. Unter Gegnern der Führung wachse zudem die Sorge, dass die Demokraten sie im Stich lassen könnten.



Bald jährt sich der Beginn der landesweiten Proteste von Ende Dezember 2025. Bei ihrer Niederschlagung im Januar wurden nach Angaben der UN-Sonderberichterstatterin Mai Satō mindestens 5000 Menschen getötet. Auch deshalb sei die Stimmung gedrückt, heißt es aus Teheran.



Bis Januar regiert Trump mit einem republikanischen Kongress, in Jerusalem bleibt Netanjahu vorerst im Amt. Danach muss sich Teheran auf Gegner einstellen, die weniger laut auftreten, aber nach Azizis Einschätzung nicht unbedingt nachgiebiger sind.

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