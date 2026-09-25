Trump und Xi beschwören beim Staatsbankett ihre Freundschaft – das ist die Gästeliste

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben bei einem Staatsbankett in Washington die Beziehungen ihrer Länder gelobt. Trump sagte bei seiner Tischrede am Donnerstagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press, beide verträten unterschiedliche Systeme, doch die Verbindungen zwischen ihren Völkern bestünden fort. Das Verhältnis sei so gut wie nie zuvor. Das Bankett im Weißen Haus folgte auf Gespräche der beiden Präsidenten über Handel, Taiwan und künstliche Intelligenz.
Xi sagte laut dem von der chinesischen Botschaft veröffentlichten Wortlaut seiner Tischrede, er und Trump hätten sich am Donnerstag offen und eingehend ausgetauscht und in vielen Fragen ein gemeinsames Verständnis erzielt. Konkrete Vereinbarungen nannte er dabei nicht.
Xi griff Trumps Ziel auf, „Amerika wieder groß“ zu machen, und stellte ihm Chinas Ziel einer „großen nationalen Wiederbelebung“ gegenüber. Beide Vorhaben seien ehrgeizig und könnten sich gegenseitig stärken, sagte er.
Zu den Gästen im Weißen Haus gehörten unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman, Nvidia-Chef Jensen Huang, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk. Serviert wurden unter anderem Kürbissuppe und Wolfsbarsch mit Sesamkruste. Trump überreichte Xi eine Adlerstatue und lud die Gäste ein, sich nach dem Essen die Baustelle seines neuen Ballsaals anzusehen.
Chinas Staatschef Xi Jinping bei seiner Tischrede während des Staatsbanketts im Weißen Haus neben der Adlerstatue.
© Liu Bin/Xinhua/imago
Zollpause verlängert, Taiwan-Frage offen
Vor dem Bankett hatten Trump und Xi im Weißen Haus über zentrale Streitpunkte beraten. Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent einigten sich beide Seiten darauf, ihre bestehende Handelspause um zwei Monate zu verlängern.
Fragen zu Zöllen, chinesischen Käufen amerikanischer Waren, Seltenen Erden und Technologiebeschränkungen bleiben Gegenstand weiterer Verhandlungen, wie Reuters berichtet. Stattdessen sagte Trump über Xi: „Er mag guten Granit.“ Das Treffen sei „großartig“ gewesen.
Beim Thema Taiwan drängte Xi die USA nach Darstellung chinesischer Staatsmedien zu einem vorsichtigen Umgang mit der Frage und dazu, eine Unabhängigkeit der Insel ausdrücklich abzulehnen. Eine entsprechende Änderung der amerikanischen Haltung war nicht erkennbar.
Bei Künstlicher Intelligenz betonte Xi demnach die Verantwortung beider Staaten, deren Entwicklung so zu steuern, dass sie unter menschlicher Kontrolle bleibe. Öffentlich bekannt gewordene Durchbrüche in diesen Streitfragen gab es zunächst nicht.
Dritter Anlauf, letzte Chance: Was Deutschland über China wissen muss
Verhindern Trump und Xi den KI-Krieg der Maschinen? Nun soll es eine Hotline geben
Offizielle Gästeliste des Staatsbanketts für Xi Jinping laut Weißem Haus:
- Donald Trump, US-Präsident
- Melania Trump, First Lady der USA
- Xi Jinping, chinesischer Staatspräsident
- Peng Liyuan, Ehefrau von Xi Jinping
- JD Vance, US-Vizepräsident
- Usha Vance, Ehefrau des US-Vizepräsidenten
- Marco Rubio, US-Außenminister
- Jeanette Rubio, Ehefrau von Marco Rubio
- Susie Wiles, Stabschefin des Weißen Hauses
- David Perdue, US-Botschafter in China
- Bonnie Perdue, Ehefrau von David Perdue
- Scott Bessent, US-Finanzminister
- John Freeman, Ehemann von Scott Bessent
- Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister
- Jamieson Greer, US-Handelsbeauftragter
- Marlo Greer, Ehefrau von Jamieson Greer
- Cai Qi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Stabschef von Xi Jinping
- Wang Yi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und chinesischer Außenminister
- He Lifeng, stellvertretender chinesischer Ministerpräsident
- Zheng Shanjie, Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas
- Wang Wentao, chinesischer Handelsminister
- Ma Zhaoxu, geschäftsführender stellvertretender chinesischer Außenminister
- Xie Feng, chinesischer Botschafter in den USA
- Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump
- Eric Trump, Sohn von Donald Trump
- Lara Trump, Ehefrau von Eric Trump
- Tiffany Trump, Tochter von Donald Trump
- Michael Boulos, Ehemann von Tiffany Trump
- Viktor Knavs, Vater von Melania Trump
- Arabella Kushner, Tochter von Ivanka Trump
- Jensen Huang, Vorstandschef von Nvidia
- Lori Huang, Ehefrau von Jensen Huang
- Mark Zuckerberg, Vorstandschef von Meta
- Lisa Su, Vorstandschefin von AMD
- Daniel Lin, Ehemann von Lisa Su
- Tim Cook, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender von Apple
- John F. W. Rogers, Executive Vice President und Sekretär des Verwaltungsrats von Goldman Sachs
- Lynn Martin, Präsidentin der New Yorker Börse
- Linda Mills, Präsidentin der New York University
- Eric Yuan, Vorstandschef von Zoom
- Tang Fangyu, Leiter des Zentralen Büros für Politikforschung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas
- Lan Fo’an, chinesischer Finanzminister
- Wang Dan, Ehefrau von Xie Feng
- Zhou Hongxu, stellvertretender Leiter des Allgemeinen Büros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Leiter des Zentralen Sicherheitsbüros
- Lyu Luhua, Sekretär von Xi Jinping
- Hong Lei, stellvertretender Außenminister und Leiter der Protokollabteilung des chinesischen Außenministeriums
- Cai Wei, stellvertretender Außenminister und Leiter der Abteilung für Nordamerika und Ozeanien des chinesischen Außenministeriums
- Mao Ning, Leiterin der Abteilung für Presse, Kommunikation und öffentliche Diplomatie des chinesischen Außenministeriums
- Zhang Quan, Sekretärin von Peng Liyuan
- Zhang Yongchao, stellvertretender Leiter der Abteilung für Nordamerika und Ozeanien des chinesischen Außenministeriums
- Kelly Ortberg, Vorstandschef von Boeing
- Larry Fink, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von BlackRock
- Stephen Schwarzman, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Blackstone
- Sam Altman, Vorstandschef von OpenAI
- Greg Brockman, Präsident und Mitgründer von OpenAI
- Anna Brockman, Ehefrau von Greg Brockman
- Miriam Adelson, Mehrheitsaktionärin von Las Vegas Sands
- Sergey Brin, Mitgründer von Google
- Gerelyn Gilbert-Soto, Partnerin von Sergey Brin
- Satya Nadella, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Microsoft
- Jim Taiclet, Verwaltungsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandschef von Lockheed Martin
- Sundar Pichai, Vorstandschef von Alphabet und Google
- Larry Culp, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von GE Aerospace
- Sanjay Mehrotra, Verwaltungsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandschef von Micron Technology
- Cristiano Amon, Präsident und Vorstandschef von Qualcomm
- Jeff Bezos, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender von Amazon
- Lauren Sánchez Bezos, Ehefrau von Jeff Bezos
- Jeff Yass, Mitgründer der Susquehanna International Group und Investor bei ByteDance, dem Unternehmen hinter TikTok
- Jamie Dimon, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von JPMorgan Chase
- Michael Dell, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Dell Technologies
- Mary Barra, Verwaltungsratsvorsitzende und Vorstandschefin von General Motors
- David Solomon, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Goldman Sachs
- Jane Fraser, Vorstandschefin von Citigroup
- Elon Musk, Vorstandschef von Tesla und SpaceX
- Darren Woods, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von ExxonMobil
- John Roberts, Vorsitzender Richter am Obersten Gerichtshof der USA
- Jane Sullivan Roberts, Ehefrau von John Roberts
- Amy Coney Barrett, Richterin am Obersten Gerichtshof der USA
- Jesse Barrett, Ehemann von Amy Coney Barrett
- Brett Kavanaugh, Richter am Obersten Gerichtshof der USA
- Ashley Estes Kavanaugh, Ehefrau von Brett Kavanaugh
- Mike Johnson, republikanischer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses aus Louisiana
- Kelly Johnson, Ehefrau von Mike Johnson
- Bret Baier, Moderator bei Fox News
- Amy Baier, Ehefrau von Bret Baier
- Laura Ingraham, Moderatorin bei Fox News
- Richard McCormick, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus aus Georgia
- Jesse Watters, Moderator bei Fox News
- Emma Watters, Ehefrau von Jesse Watters
- David Ellison, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Paramount Skydance
- Susan Dell, Ehefrau von Michael Dell
- Kevin Warsh, Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve
- Jane Lauder, Ehefrau von Kevin Warsh
- Howard Lutnick, US-Handelsminister
- Allison Lutnick, Ehefrau von Howard Lutnick
- John Ratcliffe, Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA
- Michelle Ratcliffe, Ehefrau von John Ratcliffe
- Steve Witkoff, US-Sondergesandter für den Nahen Osten
- Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses für politische Fragen und Berater für innere Sicherheit
- Katie Miller, Ehefrau von Stephen Miller
- Dan Scavino, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses
- Erin Scavino, Ehefrau von Dan Scavino
- Todd Blanche, US-Justizminister
- Kristine Blanche, Ehefrau von Todd Blanche
- Meredith O’Rourke, Finanzdirektorin für Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2024
- Chris Wright, US-Energieminister
- Robert F. Kennedy Jr., US-Gesundheitsminister
- Linda McMahon, US-Bildungsministerin
- Doug Burgum, US-Innenminister
- Kathryn Burgum, Ehefrau von Doug Burgum
- Sean Duffy, US-Verkehrsminister
- Rachel Campos-Duffy, Ehefrau von Sean Duffy
- Russell Vought, Direktor des Haushaltsbüros des Weißen Hauses
- Lee Zeldin, Leiter der US-Umweltschutzbehörde EPA
- Keith Sonderling, kommissarischer US-Arbeitsminister
- Brad Gerstner, Gründer und Vorstandschef von Altimeter Capital Management
- Sangeeta Mehrotra, Ehefrau von Sanjay Mehrotra
- Anthony Barra, Ehemann von Mary Barra
- Kathy Woods, Ehefrau von Darren Woods
- Albert Bourla, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Pfizer
- David Sacks, Co-Vorsitzender des Beratergremiums des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie
- Kelly Loeffler, Leiterin der US-Behörde für kleine Unternehmen
- Jeff Sprecher, Ehemann von Kelly Loeffler
- Katie Simpson, Verlobte von Brad Gerstner
- Jason Smith, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus aus Missouri
- Steve Daines, republikanischer US-Senator aus Montana
- General Dan Caine, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte
- Jay Clayton, Direktor der nationalen Nachrichtendienste der USA
- Bernard Arnault, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von LVMH
- Alexandre Arnault, Sohn von Bernard Arnault und Führungskraft bei LVMH
- Ryan McInerney, Vorstandschef von Visa
- Michael Miebach, Vorstandschef von Mastercard
- Sandra Lynn Ellison, Ehefrau von David Ellison
- Cheryl Hines, Ehefrau von Robert F. Kennedy Jr.
Elon Musk beim Staatsbankett für Chinas Staatschef Xi Jinping im Weißen Haus
© Annabelle Gordon/imago
Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de