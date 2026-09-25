Trump und Xi beschwören beim Staatsbankett ihre Freundschaft – das ist die Gästeliste

Nach Gesprächen über Handel, Taiwan und Künstliche Intelligenz empfängt Trump den chinesischen Präsidenten im Weißen Haus. Xi spricht von einer Verständigung in vielen Fragen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Chinas Staatschef Xi Jinping und seine Ehefrau Peng Liyuan mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump vor dem Staatsbankett im Weißen Haus am 24. September 2026.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben bei einem Staatsbankett in Washington die Beziehungen ihrer Länder gelobt. Trump sagte bei seiner Tischrede am Donnerstagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press, beide verträten unterschiedliche Systeme, doch die Verbindungen zwischen ihren Völkern bestünden fort. Das Verhältnis sei so gut wie nie zuvor. Das Bankett im Weißen Haus folgte auf Gespräche der beiden Präsidenten über Handel, Taiwan und künstliche Intelligenz.

Xi sagte laut dem von der chinesischen Botschaft veröffentlichten Wortlaut seiner Tischrede, er und Trump hätten sich am Donnerstag offen und eingehend ausgetauscht und in vielen Fragen ein gemeinsames Verständnis erzielt. Konkrete Vereinbarungen nannte er dabei nicht.



Xi griff Trumps Ziel auf, „Amerika wieder groß“ zu machen, und stellte ihm Chinas Ziel einer „großen nationalen Wiederbelebung“ gegenüber. Beide Vorhaben seien ehrgeizig und könnten sich gegenseitig stärken, sagte er.

Zu den Gästen im Weißen Haus gehörten unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman, Nvidia-Chef Jensen Huang, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk. Serviert wurden unter anderem Kürbissuppe und Wolfsbarsch mit Sesamkruste. Trump überreichte Xi eine Adlerstatue und lud die Gäste ein, sich nach dem Essen die Baustelle seines neuen Ballsaals anzusehen.

Chinas Staatschef Xi Jinping bei seiner Tischrede während des Staatsbanketts im Weißen Haus neben der Adlerstatue. © Liu Bin/Xinhua/imago

Zollpause verlängert, Taiwan-Frage offen

Vor dem Bankett hatten Trump und Xi im Weißen Haus über zentrale Streitpunkte beraten. Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent einigten sich beide Seiten darauf, ihre bestehende Handelspause um zwei Monate zu verlängern.



Fragen zu Zöllen, chinesischen Käufen amerikanischer Waren, Seltenen Erden und Technologiebeschränkungen bleiben Gegenstand weiterer Verhandlungen, wie Reuters berichtet. Stattdessen sagte Trump über Xi: „Er mag guten Granit.“ Das Treffen sei „großartig“ gewesen.

Beim Thema Taiwan drängte Xi die USA nach Darstellung chinesischer Staatsmedien zu einem vorsichtigen Umgang mit der Frage und dazu, eine Unabhängigkeit der Insel ausdrücklich abzulehnen. Eine entsprechende Änderung der amerikanischen Haltung war nicht erkennbar.



Bei Künstlicher Intelligenz betonte Xi demnach die Verantwortung beider Staaten, deren Entwicklung so zu steuern, dass sie unter menschlicher Kontrolle bleibe. Öffentlich bekannt gewordene Durchbrüche in diesen Streitfragen gab es zunächst nicht.

Offizielle Gästeliste des Staatsbanketts für Xi Jinping laut Weißem Haus: Donald Trump, US-Präsident

Melania Trump, First Lady der USA

Xi Jinping, chinesischer Staatspräsident

Peng Liyuan, Ehefrau von Xi Jinping

JD Vance, US-Vizepräsident

Usha Vance, Ehefrau des US-Vizepräsidenten

Marco Rubio, US-Außenminister

Jeanette Rubio, Ehefrau von Marco Rubio

Susie Wiles, Stabschefin des Weißen Hauses

David Perdue, US-Botschafter in China

Bonnie Perdue, Ehefrau von David Perdue

Scott Bessent, US-Finanzminister

John Freeman, Ehemann von Scott Bessent

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister

Jamieson Greer, US-Handelsbeauftragter

Marlo Greer, Ehefrau von Jamieson Greer

Cai Qi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Stabschef von Xi Jinping

Wang Yi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und chinesischer Außenminister

He Lifeng, stellvertretender chinesischer Ministerpräsident

Zheng Shanjie, Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas

Wang Wentao, chinesischer Handelsminister

Ma Zhaoxu, geschäftsführender stellvertretender chinesischer Außenminister

Xie Feng, chinesischer Botschafter in den USA

Ivanka Trump, Tochter von Donald Trump

Eric Trump, Sohn von Donald Trump

Lara Trump, Ehefrau von Eric Trump

Tiffany Trump, Tochter von Donald Trump

Michael Boulos, Ehemann von Tiffany Trump

Viktor Knavs, Vater von Melania Trump

Arabella Kushner, Tochter von Ivanka Trump

Jensen Huang, Vorstandschef von Nvidia

Lori Huang, Ehefrau von Jensen Huang

Mark Zuckerberg, Vorstandschef von Meta

Lisa Su, Vorstandschefin von AMD

Daniel Lin, Ehemann von Lisa Su

Tim Cook, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender von Apple

John F. W. Rogers, Executive Vice President und Sekretär des Verwaltungsrats von Goldman Sachs

Lynn Martin, Präsidentin der New Yorker Börse

Linda Mills, Präsidentin der New York University

Eric Yuan, Vorstandschef von Zoom

Tang Fangyu, Leiter des Zentralen Büros für Politikforschung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas

Lan Fo’an, chinesischer Finanzminister

Wang Dan, Ehefrau von Xie Feng

Zhou Hongxu, stellvertretender Leiter des Allgemeinen Büros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Leiter des Zentralen Sicherheitsbüros

Lyu Luhua, Sekretär von Xi Jinping

Hong Lei, stellvertretender Außenminister und Leiter der Protokollabteilung des chinesischen Außenministeriums

Cai Wei, stellvertretender Außenminister und Leiter der Abteilung für Nordamerika und Ozeanien des chinesischen Außenministeriums

Mao Ning, Leiterin der Abteilung für Presse, Kommunikation und öffentliche Diplomatie des chinesischen Außenministeriums

Zhang Quan, Sekretärin von Peng Liyuan

Zhang Yongchao, stellvertretender Leiter der Abteilung für Nordamerika und Ozeanien des chinesischen Außenministeriums

Kelly Ortberg, Vorstandschef von Boeing

Larry Fink, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von BlackRock

Stephen Schwarzman, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Blackstone

Sam Altman, Vorstandschef von OpenAI

Greg Brockman, Präsident und Mitgründer von OpenAI

Anna Brockman, Ehefrau von Greg Brockman

Miriam Adelson, Mehrheitsaktionärin von Las Vegas Sands

Sergey Brin, Mitgründer von Google

Gerelyn Gilbert-Soto, Partnerin von Sergey Brin

Satya Nadella, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Microsoft

Jim Taiclet, Verwaltungsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandschef von Lockheed Martin

Sundar Pichai, Vorstandschef von Alphabet und Google

Larry Culp, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von GE Aerospace

Sanjay Mehrotra, Verwaltungsratsvorsitzender, Präsident und Vorstandschef von Micron Technology

Cristiano Amon, Präsident und Vorstandschef von Qualcomm

Jeff Bezos, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender von Amazon

Lauren Sánchez Bezos, Ehefrau von Jeff Bezos

Jeff Yass, Mitgründer der Susquehanna International Group und Investor bei ByteDance, dem Unternehmen hinter TikTok

Jamie Dimon, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von JPMorgan Chase

Michael Dell, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Dell Technologies

Mary Barra, Verwaltungsratsvorsitzende und Vorstandschefin von General Motors

David Solomon, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Goldman Sachs

Jane Fraser, Vorstandschefin von Citigroup

Elon Musk, Vorstandschef von Tesla und SpaceX

Darren Woods, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von ExxonMobil

John Roberts, Vorsitzender Richter am Obersten Gerichtshof der USA

Jane Sullivan Roberts, Ehefrau von John Roberts

Amy Coney Barrett, Richterin am Obersten Gerichtshof der USA

Jesse Barrett, Ehemann von Amy Coney Barrett

Brett Kavanaugh, Richter am Obersten Gerichtshof der USA

Ashley Estes Kavanaugh, Ehefrau von Brett Kavanaugh

Mike Johnson, republikanischer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses aus Louisiana

Kelly Johnson, Ehefrau von Mike Johnson

Bret Baier, Moderator bei Fox News

Amy Baier, Ehefrau von Bret Baier

Laura Ingraham, Moderatorin bei Fox News

Richard McCormick, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus aus Georgia

Jesse Watters, Moderator bei Fox News

Emma Watters, Ehefrau von Jesse Watters

David Ellison, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Paramount Skydance

Susan Dell, Ehefrau von Michael Dell

Kevin Warsh, Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve

Jane Lauder, Ehefrau von Kevin Warsh

Howard Lutnick, US-Handelsminister

Allison Lutnick, Ehefrau von Howard Lutnick

John Ratcliffe, Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA

Michelle Ratcliffe, Ehefrau von John Ratcliffe

Steve Witkoff, US-Sondergesandter für den Nahen Osten

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses für politische Fragen und Berater für innere Sicherheit

Katie Miller, Ehefrau von Stephen Miller

Dan Scavino, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses

Erin Scavino, Ehefrau von Dan Scavino

Todd Blanche, US-Justizminister

Kristine Blanche, Ehefrau von Todd Blanche

Meredith O’Rourke, Finanzdirektorin für Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2024

Chris Wright, US-Energieminister

Robert F. Kennedy Jr., US-Gesundheitsminister

Linda McMahon, US-Bildungsministerin

Doug Burgum, US-Innenminister

Kathryn Burgum, Ehefrau von Doug Burgum

Sean Duffy, US-Verkehrsminister

Rachel Campos-Duffy, Ehefrau von Sean Duffy

Russell Vought, Direktor des Haushaltsbüros des Weißen Hauses

Lee Zeldin, Leiter der US-Umweltschutzbehörde EPA

Keith Sonderling, kommissarischer US-Arbeitsminister

Brad Gerstner, Gründer und Vorstandschef von Altimeter Capital Management

Sangeeta Mehrotra, Ehefrau von Sanjay Mehrotra

Anthony Barra, Ehemann von Mary Barra

Kathy Woods, Ehefrau von Darren Woods

Albert Bourla, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von Pfizer

David Sacks, Co-Vorsitzender des Beratergremiums des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie

Kelly Loeffler, Leiterin der US-Behörde für kleine Unternehmen

Jeff Sprecher, Ehemann von Kelly Loeffler

Katie Simpson, Verlobte von Brad Gerstner

Jason Smith, republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus aus Missouri

Steve Daines, republikanischer US-Senator aus Montana

General Dan Caine, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte

Jay Clayton, Direktor der nationalen Nachrichtendienste der USA

Bernard Arnault, Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstandschef von LVMH

Alexandre Arnault, Sohn von Bernard Arnault und Führungskraft bei LVMH

Ryan McInerney, Vorstandschef von Visa

Michael Miebach, Vorstandschef von Mastercard

Sandra Lynn Ellison, Ehefrau von David Ellison

Cheryl Hines, Ehefrau von Robert F. Kennedy Jr.

Elon Musk beim Staatsbankett für Chinas Staatschef Xi Jinping im Weißen Haus © Annabelle Gordon/imago

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema