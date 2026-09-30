Nach Truppenabzug in Deutschland: Warum Trump jetzt Polen ausbauen will

Washington holt Soldaten aus der Bundesrepublik zurück und verhandelt zugleich mit Warschau über eine feste Basis. Polen will dafür Milliarden zahlen.

Die amerikanische Militärpräsenz in Europa verschiebt sich in den Osten. Aus Deutschland zieht das Pentagon in den kommenden Monaten rund 5000 Soldaten ab. Gleichzeitig verhandelt US-Präsident Donald Trump mit Polen über eine feste Militärbasis.

Präsident Karol Nawrocki hält die Sache für entschieden. Einen Zeitplan könne er nicht nennen, sagte er am Rande der UN-Generalversammlung in New York dem Sender Bloomberg. Dazu komme es aber bestimmt, denn Trump sei bekannt dafür, sein Wort zu halten. Polen sei zudem bereit, amerikanische Soldaten aufzunehmen, falls Washington seine Präsenz in Deutschland verringere.

„Polen sieht traditionell eine enge Verkettung mit den USA als einzige effektive Voraussetzung für seine Sicherheit“, erklärt Kai-Olaf Lang, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), dieser Zeitung. Eine dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen sei aus polnischer Sicht mehr als ein Stolperdraht. Sie stärke Abschreckung und Verteidigung und sende ein Signal an Russland, „dass man Washington sicherheits- und verteidigungspolitisch an seiner Seite hat“. Das gelte auch in Zeiten großer Unklarheiten im transatlantischen Verhältnis und in der Nato.

Trump hatte zuvor auf Truth Social große Fortschritte gemeldet. Mitte September besichtigte eine Delegation der USA unter Leitung von Unterstaatssekretär Thomas DiNanno mögliche Standorte. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sprach in New York von einer baldigen Einigung.

Abzug der USA nach Streit mit Merz

Für Deutschland kam die Wende im Frühjahr. Ende April hatte Bundeskanzler Friedrich Merz der US-Regierung vorgeworfen, im Iran-Krieg keine erkennbare Exit-Strategie zu haben. Trump antwortete auf Truth Social, Merz habe keine Ahnung, wovon er spreche. Darauf folgte die Ankündigung des Pentagons, rund 5000 Soldaten binnen sechs bis zwölf Monaten aus Deutschland abzuziehen.

Ende 2025 waren gut 36.000 amerikanische Soldaten in der Bundesrepublik stationiert, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Ein Bataillon mit weitreichenden Raketen wird laut Reuters und New York Times doch nicht nach Deutschland verlegt. Der Abzug ist Teil einer größeren Überprüfung der rund 80.000 Soldaten der USA in Europa. Medienberichten zufolge könnten bis zu 40.000 den Kontinent verlassen, Polen soll davon ausgenommen sein.

Eine Strafe für Berlin sieht Aylin Matlé, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zu Sicherheit und Verteidigung forscht, im Abzug aus Deutschland und im Ausbau in Polen trotzdem nicht. „Beides folgt in erster Linie einer strategischen Logik. Die USA erkennen an, dass die Nato-Ostflanke bedroht ist“, sagt sie dieser Zeitung. Gegen die These einer Bestrafung spreche, dass die US-Regierung, allen voran Verteidigungsminister Pete Hegseth, Deutschland mit Blick auf seine Verteidigungsausgaben immer wieder gelobt habe. Vieles am Abzug ist ohnehin offen. „Welche Einheiten konkret betroffen sind und wann der Abzug vollzogen wird, ist bislang nicht bekannt“, meint Matlé.

Warschau übernimmt die Kosten

Für Washington ist das Angebot attraktiv. Polen will die gesamte Infrastruktur bezahlen, einschließlich Schulen und Sportanlagen für die Familien der Soldaten. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz beziffert den polnischen Anteil auf 15 bis 17 Milliarden Zloty, umgerechnet 3,5 bis vier Milliarden Euro. Nach Informationen der NZZ kommen 15.000 Dollar pro Soldat und Jahr hinzu. Für die Finanzierung bereitet das Ministerium ein Sondergesetz vor.

„Gastländer beteiligen sich häufig an den Kosten amerikanischer Stationierungen. Dass Polen Kosten für die Infrastruktur übernehmen will, ist also nicht ungewöhnlich“, betont Matlé.

Bereits 2018 schlug Nawrockis Vorgänger Andrzej Duda vor, einen amerikanischen Stützpunkt „Fort Trump“ zu nennen, und bot dafür mehr als zwei Milliarden Dollar. Im Jahr 2020 kündigte Trump schon einmal an, Soldaten aus Deutschland nach Polen zu verlegen, sein Nachfolger Joe Biden stoppte den Abzug. Nawrocki greift den Namen nun wieder auf. Trump hatte den Konservativen im Präsidentschaftswahlkampf 2025 offen unterstützt.

Sicherheitsexperte Lang warnt davor, diese Nähe zu überschätzen. Nawrocki und sein Umfeld hätten Zugänge zur Maga-Bewegung und zu Trumps Umgebung, aber wohl kein privilegiertes Verhältnis. Der polnische Präsident sei zumindest jemand, dessen Anliegen Trump nicht komplett ignorieren wolle. Über Stationierung und Abzug entscheidet Washington nach Langs Einschätzung aber vermutlich auf Grundlage der eigenen strategischen Interessen.

Standort noch offen

Offiziell ist kein Standort bestätigt. Laut NZZ prüft Polens Nationaler Sicherheitsrat Breslau, Stettin und Posen im Westen des Landes, andere Berichte nennen auch die Masuren im Nordosten. Kosiniak-Kamysz zufolge geht es um eine Basis, die auf mehrere Orte verteilt sein kann. Eine Entscheidung erwartet er bis Jahresende, spätestens Anfang Januar.

Von einer festen Basis aus ließe sich im Ernstfall Nachschub ins Baltikum bringen. Der Weg führt durch die Suwalki-Lücke, den schmalen Korridor zwischen Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad. In der Nato gilt er als verwundbarste Stelle der Ostflanke.

Der Druck auf Polen wächst. Vergangene Woche brannte eine Starlink-Bodenstation im Dorf Wola Krobowska südlich von Warschau. Die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus und ermittelt wegen Sabotage. Es gebe begründeten Verdacht, dass die Täter im Auftrag russischer Geheimdienste gehandelt hätten, sagte der Sprecher Przemyslaw Nowak. Ziel sei es gewesen, die Starlink-Verbindungen in Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas zu stören. Am selben Tag drang nach Angaben des polnischen Militärs ein russischer Militärhubschrauber aus Kaliningrad in den polnischen Luftraum ein.

Wann Fort Trump öffnet, ist offen. Nawrocki hofft, dass Trump die Basis noch vor dem Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 selbst einweiht. Die Zeitung Rzeczpospolita hält eine Eröffnung 2029 für möglich, das Verteidigungsministerium rechnet eher mit 2030.

Innenpolitisch hat das Projekt Gewicht. Nawrocki blockiert viele Gesetze der liberalen Regierung Tusk mit seinem Veto, bei der US-Basis sicherte er ihr volle Unterstützung zu. Ein Vertragsabschluss käme der konservativen Opposition vor der Parlamentswahl im Herbst 2027 gelegen.

Die Regierung Tusk blickt nach Langs Einschätzung zurückhaltender auf Washington. Dort seien die Zweifel an der Verlässlichkeit der USA gewachsen. Trotzdem wolle auch Tusk die militärische Zusammenarbeit mit den Amerikanern fortsetzen und unterstütze Nawrockis Bemühungen um mehr Truppen. Die Regierung denke dabei die europäische Komponente der polnischen Sicherheit stärker mit.

Mehr Gewicht gegenüber Berlin

Die Konkurrenz zu Deutschland reicht über die Truppen hinaus. Um ein europäisches Wartungszentrum für Patriot-Raketen vom Typ PAC-3 bewerben sich beide Länder, Kosiniak-Kamysz schätzt Warschaus Chancen auf 50 Prozent.

Für Warschau gehe es um mehr als Sicherheit, sagt Lang. Eine stärkere Präsenz der USA würde Polen auch als Einflussgewinn in Europa und gegenüber Deutschland werten. Das Land sehe sich wirtschaftlich im Aufwind und wolle mit seiner Lage an der Nato-Ostflanke mehr Mitsprache. Mehr amerikanische Truppen wären aus polnischer Sicht ein weiterer Schritt, um das politische Ungleichgewicht gegenüber Deutschland abzubauen. Das gelte allerdings nur, wenn die USA solche Entscheidungen tatsächlich treffen und langfristig aufrechterhalten, „was keineswegs gewiss ist“.

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