Trump verkündet Energie-Waffenruhe – Kiew weiß davon nichts, Russland greift Kraftwerk in Charkiw an

Trump verkündet Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Doch Kyjiw weiß von nichts – und kurz darauf trifft eine russische Rakete ein Kraftwerk in Charkiw.

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Die ukrainische Regierung hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis von einer „Energie-Waffenruhe“, die US-Präsident Donald Trump am Samstag öffentlich verkündet hat. Das sagte ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter dem Portal Kyiv Independent.

Der Beamte bezweifelte zugleich, dass Russland über eine solche Vereinbarung informiert worden sei. Kurz nach Trumps Ankündigung meldete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen russischen Angriff auf das Heizkraftwerk CHP-5 in Charkiw.

Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: „Mit sofortiger Wirkung gibt es eine ENERGIE-WAFFENRUHE im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Beide Parteien haben zugestimmt.“

Selenskyj reagierte zurückhaltend. Dem US-Nachrichtenportal Axios sagte er: „Wenn Präsident Trump dies mit (Wladimir) Putin ausgehandelt hat, dann sagen Sie uns bitte, wann die Waffenruhe beginnt. Wir sind bereit und werden sie akzeptieren.“

Russischer Angriff auf Kraftwerk in Charkiw

Das Präsidialamt in Kiew bestätigte, dass der Beschuss des Heizkraftwerks CHP-5 nach Trumps Verkündung erfolgt sei. Bei einem anschließenden Raketenangriff auf ein Lebensmittelgeschäft im Umland von Charkiw seien drei Menschen getötet und neun verletzt worden, darunter zwei Kinder, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, mit.

Nach Angaben Selenskyjs hat Russland in der vergangenen Woche mehr als 200 Angriffe auf Anlagen zur Stromerzeugung und -übertragung in der Ukraine verübt sowie 17 Angriffe auf Gas- und Ölanlagen. Dabei seien mehr als 150 Menschen getötet und über 700 verletzt worden.

Debatte über mögliche Wahlen in der Ukraine

Trumps Ankündigung erfolgte weniger als eine Stunde nach einem Interview Selenskyjs mit dem US-Sender ABC News. Darin sagte der ukrainische Präsident, eine von Trump und Putin ausgehandelte zweimonatige Waffenruhe würde es ihm ermöglichen, in der Ukraine eine neue Präsidentschaftswahl vorzubereiten.

In der Ukraine gilt seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 das Kriegsrecht, das Wahlen untersagt. Trump und seine Verbündeten fordern seit Längerem, die Ukraine solle einen neuen Präsidenten wählen, und werfen Selenskyj vor, den Krieg zu verlängern.

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