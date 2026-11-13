Trump: „Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran“ – JD Vance soll sich auf USA konzentrieren

US-Präsident Trump erklärt, ein Abkommen mit dem Iran sei aus seiner Sicht nicht nötig. JD Vance solle sich auf „Korruption und Kriminalität“ in demokratisch regierten Staaten konzentrieren.

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US-Präsident Donald Trump hält eine diplomatische Einigung mit Iran nach eigenen Angaben nicht für notwendig. „Wir brauchen keine Einigung mit Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei“, schrieb er am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. „Wir haben ihr Geld – Hunderte von Milliarden Dollar – und wir haben ihre Meerenge“, fügte er mit dem Blick auf die Straße von Hormus hinzu.

Trump erklärte zudem, er habe den Vizepräsidenten JD Vance angewiesen, seine gesamte Aufmerksamkeit auf mutmaßliche „massive Kriminalität und Korruption“ in demokratisch regierten Städten und Bundesstaaten zu richten. Bundesstaaten wie Minnesota, Kalifornien und Illinois seien „schlecht geführte, korrupte Katastrophen“. Jeden Monat würden Milliarden Dollar gestohlen, behauptete er.

Laut New York Times gibt es in Minnesota zwar eine Betrugsermittlung mit zahlreichen Festnahmen. Bundesdaten stützen jedoch Trumps Darstellung nicht, wonach Betrug in von Demokraten regierten Bundesstaaten verbreiteter sei.

Bericht: Vance erwog direkte Gespräche mit iranischem Vertreter

Das Wall Street Journal hatte am Mittwoch berichtet, Vance erwäge ein persönliches Treffen mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsvertreter. Demnach hatte der Vizepräsident bereits im Oktober einen Brief an Mohsen Rezaei geschickt, den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Irans, und darin um ein Treffen gebeten. Die Überlegungen zu direkten Gesprächen befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, berichtete die Zeitung unter Berufung auf anonyme Quellen.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben zu einem möglichen Treffen nach eigenen Angaben zunächst nicht unabhängig bestätigen. Das Wall Street Journal berichtete weiter, Trump solle seinen Beratern signalisiert haben, er sei offen für Gespräche zwischen Vance und dem Iran und habe ihm die Erlaubnis erteilt, zu verhandeln.

Vance hatte bereits im April Verhandlungen mit iranischen Vertretern in Pakistan geleitet. Diese führten im Juni zu einer Absichtserklärung, mit der die Kampfhandlungen vorübergehend ausgesetzt wurden. Die Vereinbarung scheiterte jedoch innerhalb weniger Wochen, wie Reuters berichtete.

Zuletzt hatte Vance den Iran-Krieg laut Reuters für die deutlichen Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen mitverantwortlich gemacht. Trump verteidigte den Militäreinsatz dem Bericht zufolge mit dem Argument, dieser sei notwendig gewesen, um Iran am Erwerb einer Atomwaffe zu hindern.

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