Trumps Diesel-Coup: Von wegen Dollar-Ausstieg – Putin lässt Brics Pay und Yuan fallen

Washington öffnet den Dollarkanal für russischen Diesel. Moskau greift sofort zu und der Yuan verliert seinen wichtigsten Kronzeugen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Am Abend des 9. Oktober telefonierte Donald Trump mit Wladimir Putin. Nur wenige Stunden später lag mit der General License 135 bereits die juristische Grundlage für ein Geschäft vor, das weit über den Handel mit Diesel hinausweist.

Die vom Direktor der US-Sanktionsbehörde OFAC (Office of Foreign Assets Control), Bradley T. Smith, unterzeichnete Lizenz erlaubt bis zum 7. April kommenden Jahres den Verkauf, die Lieferung, Löschung und Einfuhr von Diesel russischen Ursprungs, ausdrücklich auch in die Vereinigten Staaten.

Ausgenommen bleiben lediglich Belastungen der Konten, die die russische Zentralbank, der Nationale Wohlstandsfonds und das Finanzministerium bei amerikanischen Banken unterhalten.

Eine Lizenz, die den Dollar zurückbringt

Die eigentliche Bedeutung der Lizenz liegt weniger im Diesel als in den Zahlungswegen, die sie wieder öffnet. Denn wer seine Geschäfte über amerikanische Finanzinstitute abwickeln darf, erhält damit erneut Zugang zur Dollarabrechnung – ausgerechnet zu jenem System, dessen Ablösung der Kreml seit 2022 als strategisches Ziel propagiert.

Trump stellte erhebliche Liefermengen in Aussicht: mehr als 300.000 Tonnen sofort, weitere 500.000 Tonnen im November und eine Million unmittelbar danach. Abhängig vom Zustand der russischen Raffinerien könnten noch einmal drei Millionen Tonnen hinzukommen.

Dass Moskau bereits am 10. Oktober sein Dieselexportverbot teilweise aufhob, deutet darauf hin, wie ernst die russische Führung diese Möglichkeit nimmt.

Ob die angekündigten Mengen tatsächlich fließen werden, ist allerdings offen. Anderthalb Jahre ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Raffinerien haben Spuren hinterlassen; die Dieselproduktion liegt inzwischen rund 30 Prozent unter ihrem früheren Niveau.

Dennoch stellte Vizepremier Alexander Nowak sogar höhere Lieferungen in Aussicht, als bislang vereinbart wurden. Gemessen am Weltmarkt bleibt das Geschäft vorerst überschaubar: Die fest zugesagten 1,8 Millionen Tonnen haben einen Wert von gut 2,7 Milliarden Dollar. Die politische Tragweite lässt sich daran jedoch kaum bemessen.

Das Papier aus dem Februar

Dass Moskau den wirtschaftlichen Schulterschluss mit Washington sucht, ist keine neue Entwicklung. Bereits im Februar zirkulierte in russischen Spitzenkreisen ein Memorandum, das sieben mögliche Felder einer engeren Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten beschrieb.

Im Mittelpunkt stand die Rückkehr zum Dollar-Abrechnungssystem, möglicherweise auch für Energiegeschäfte. Daneben wurden Vorzugsbedingungen für amerikanische Konzerne, gemeinsame Projekte zur Förderung von Lithium, Nickel und Platin sowie eine Zusammenarbeit in der Kernenergie ins Spiel gebracht.

Der ukrainische Militärgeheimdienst bezifferte den möglichen Gesamtwert des Pakets auf zwölf Billionen Dollar. Daraus entstand in sozialen Netzwerken die Legende, Putin habe Washington diese Summe für ein Ende der Sanktionen geboten. Tatsächlich zeigt das Papier vor allem, wie groß das wirtschaftliche Interesse Moskaus an einer Verständigung ist.

Dabei hatte Russland seine Abkehr vom Dollar ursprünglich nicht aus freien Stücken begonnen. Als Washington im Frühjahr 2022 die Reserven der russischen Zentralbank einfror und große Banken vom Clearing trennte, blieb dem Kreml kaum etwas anderes übrig, als alternative Zahlungswege aufzubauen.

Putin selbst beschrieb diesen Umbau wiederholt als erzwungene Reaktion: Russland bekämpfe den Dollar nicht, sondern werde von ihm ferngehalten und müsse deshalb auf andere Währungen ausweichen. Wenn sich dieser Zugang nun wieder öffnet, entfällt auch ein wesentlicher Grund für die Abkehr.

Der Yuan verliert seinen Kronzeugen

Für China ist diese Entwicklung heikel, denn die russische Hinwendung zu alternativen Zahlungssystemen galt bislang als einer der wichtigsten Belege dafür, dass sich der internationale Handel schrittweise vom Dollar lösen könnte.

Rund 90 Prozent ihres bilateralen Handels rechnen Russland und China inzwischen in Rubel und Yuan ab. Diese Entwicklung war allerdings weniger Ausdruck einer freiwilligen Neuordnung als eine Folge der westlichen Sanktionen.

Der Yuan konnte die Lücke nur bedingt schließen. Er unterliegt weiterhin chinesischen Kapitalverkehrskontrollen, seine Märkte außerhalb Chinas sind vergleichsweise wenig liquide, und wer Einnahmen in Yuan erzielt, bleibt bei deren Verwendung häufig auf die chinesische Wirtschaft angewiesen.

Sobald russische Exporteure wieder über amerikanische Banken abrechnen können, eröffnet sich ihnen eine Alternative zu dieser Abhängigkeit. Jede Dieselladung, die künftig auf diesem Weg bezahlt wird, entzieht der bisherigen Entwicklung ein Stück ihrer wirtschaftlichen Grundlage.

Noch deutlicher wird der Widerspruch beim politischen Anspruch der Brics-Staaten, eine Alternative zur westlich dominierten Finanzordnung zu schaffen. Von einer gemeinsamen Brics-Währung war zwar immer wieder die Rede, doch blieb sie letztlich Gegenstand von Pressemitteilungen und Spekulationen.

Im Januar stellte Moskau ausdrücklich klar, dass darüber weder verhandelt worden sei noch verhandelt werde. Auch die Gipfelerklärung dieses Jahres enthält keinen entsprechenden Plan, während der Handel innerhalb der Staatengruppe ohnehin nur einen Bruchteil des Welthandels ausmacht.

Gerade deshalb spielte Russland für die Erzählung von einer Welt ohne Dollar eine so wichtige Rolle. Als große Rohstoffwirtschaft, die trotz weitreichender Finanzsanktionen weiter am internationalen Handel teilnahm, schien es den praktischen Beweis zu liefern, dass eine Abkehr von der amerikanischen Währung möglich sei.

Wenn nun ausgerechnet dieser Kronzeuge zum Dollar zurückkehrt, sobald sich ihm die Gelegenheit bietet, verliert die Erzählung erheblich an Überzeugungskraft.

Die technischen Strukturen verschwinden dadurch nicht. Chinas Zahlungssystem Cips wird ebenso weiterbestehen wie die Fakturierung in Yuan oder der Ausbau staatlicher Goldreserven. Was jedoch Schaden nimmt, ist die Vorstellung, dass diese Entwicklungen zwangsläufig in eine unaufhaltsame Ablösung des Dollars münden.

Die zurückhaltende Reaktion Pekings passt dazu: Außenamtssprecherin Mao Ning beschränkte sich auf eine knappe Stellungnahme, während chinesische Analysten zunächst zum Abwarten raten.

Europa hält dagegen

Während Washington Russland neue wirtschaftliche Spielräume eröffnet, verfolgt Europa weiterhin den entgegengesetzten Kurs. Am Montag beschlossen die EU-Staaten das größte Sanktionspaket seit Beginn des Krieges. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte in Berlin, dass Moskau nur unter ernsthaftem Druck zu Verhandlungen bereit sei und Deutschland deshalb am Einfuhrverbot für russische Ölprodukte festhalte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (r.) und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas © Dursun Aydemir/imago

Wie widersprüchlich die Lage inzwischen ist, verdeutlichte wiederum der russische Vizepremier Nowak. Seinen Angaben zufolge bezog Europa allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres russische Energie im Wert von 21,3 Milliarden Dollar. Während die Europäer also weiterhin über die Wirksamkeit ihrer Sanktionen streiten, eröffnet Washington Moskau bereits neue Absatz- und Zahlungswege.

In Kiew wird die amerikanische Entscheidung entsprechend kritisch gesehen. Präsident Wolodymyr Selenskyj betrachtet den Dieselhandel als zusätzliche Einnahmequelle für Russlands Krieg, und auch im amerikanischen Kongress formiert sich parteiübergreifender Widerstand. Für Trump kommt die Vereinbarung dagegen zu einem politisch günstigen Zeitpunkt. Drei Wochen vor den Zwischenwahlen stehen die Lebenshaltungskosten im Mittelpunkt des Wahlkampfs, und niedrigere Kraftstoffpreise könnten ihm innenpolitisch nutzen.

Ob mit dem wirtschaftlichen Entgegenkommen tatsächlich eine politische Annäherung verbunden ist, bleibt fraglich. Den von Trump am Sonntag verkündeten „Energie-Waffenstillstand“ wollte in Moskau niemand bestätigen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach lediglich von laufenden Kontakten, während Kiew am Montag neue Angriffe auf sechs Energieanlagen meldete. Zwischen der Aussicht auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Realität des Krieges besteht damit weiterhin ein erheblicher Abstand.

Zugang lässt sich entziehen

Für Moskau hat die Rückkehr zum Dollar ihren Preis. Die Lizenz läuft am 7. April 2027 aus, über ihre Verlängerung oder Aufhebung entscheidet allein Washington. Russland gewinnt Liquidität, begibt sich aber erneut in eine finanzielle Abhängigkeit, von der es sich seit 2022 mühsam zu lösen versucht hat.

Trump kann mit zusätzlichen Diesel-Lieferungen die Kraftstoffpreise beeinflussen und gewinnt zugleich ein Druckmittel, denn der Zugang zum Dollar lässt sich ebenso schnell entziehen, wie er gewährt wurde. Für Peking ist die Botschaft kaum weniger brisant: Ausgerechnet Russland, bislang Kronzeuge einer Welt ohne Dollar, kehrt in das amerikanische Finanzsystem zurück, sobald sich die Gelegenheit bietet. Und über den Zugang entscheidet allein Washington.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema