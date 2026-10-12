Trump fordert Machtwechsel in der Ukraine: Ein innenpolitisches Geschenk für Selenskyj

Trump fordert einen neuen Präsidenten für die kriegsgebeutelte Ukraine. Doch der rhetorische Frontalangriff dürfte vor allem Selenskyj nützen. Ein Kommentar.

Erinnerungen an den Eklat im Weißen Haus vor anderthalb Jahren kamen am Wochenende hoch. Damals stellten Donald Trump und sein Vize JD Vance Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras bloß. Nun folgte ein zweites Kapitel. „Ich denke, es ist Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt“, sagte der amerikanische Präsident am Sonnabend vor Journalisten.

Trump schlage vor, „dass sie sich einen neuen Anführer suchen, der einen Deal machen kann“. Selenskyj hätte den Krieg „viele Male beenden können – viele, viele Male. Und er entscheidet sich dagegen“, sagte Trump sichtlich angefressen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit versucht der US-Präsident den Krieg in Europa zu beenden – bisher erfolglos.

Diesel-Deal mit Putin sorgt für Eklat

Trump hatte am Vortag mit Kremlchef Wladimir Putin vereinbart, dass Russland zunächst gut 300.000 Tonnen Diesel auf den Weltmarkt bringt, insgesamt sollen es 4,8 Millionen Tonnen werden. Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien stören dieses Geschäft. „Wir haben gesagt, ihr könnt mit Russland machen, was ihr wollt, nur greift nicht die Raffinerien an, denn das ist ein Weltproblem“, sagte Trump. Selenskyj wolle „der Welt Probleme machen“, auch „unseren Farmern, unseren Viehzüchtern“. Der ukrainische Präsident solle verdammt noch mal damit aufhören, tobte der Chef im Weißen Haus.

Vorausgegangen war ein seltener Frontalangriff aus Kiew in Richtung Washington. Selenskyj nannte den Diesel-Deal von Trump und Putin gegenüber Axios „nicht fair und nicht ehrlich“, ein „Zeichen der Schwäche“ Trumps und ein „Geburtstagsgeschenk“ für Putin. Ein ukrainischer Präsident, der den US-Präsidenten öffentlich schwach nennt, und ein US-Präsident, der den ukrainischen offen abwählen lassen will: Das ist die schwerste Krise zwischen den USA und der Ukraine seit anderthalb Jahren.

Doch ob es nun zu einem echten Wendepunkt im nun fast schon fünf Jahre andauernden Ukraine-Krieg kommen wird, darf stark bezweifelt werden. Ganz im Gegenteil: Trumps Angriff auf Selenskyj ist für den ukrainischen Staatschef rein innenpolitisch das größte Geschenk, das er bekommen könnte. Niemand dürfte Selenskyjs Vertrauenswerten in der ukrainischen Bevölkerung mehr helfen als der amerikanische Präsident.

Denn wer im Krieg den Präsidenten eines angegriffenen Landes von außen absetzen will, greift nicht nur eine Person an, sondern die Souveränität eines ganzen Volkes. Genau so reagierte auch die Führung in Kiew. Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf X, Selenskyj führe das Land „in einem Krieg für Unabhängigkeit, Freiheit und Würde“, er habe „die Unterstützung des ukrainischen Volkes“. Und weiter: „Das ukrainische Volk hat das Recht, zu entscheiden.“ Äußerungen aus dem Ausland würden „lediglich bestätigen, dass Präsident Selenskyj seine Arbeit gut macht“.

Zustimmung wird geprüft...

Der Applaus von der russischen Seite tut sein Übriges. Putins Sondergesandter Kirill Dmitrijew feierte Trumps Worte als „symbolisch und historisch“ und schrieb, dieser habe sich jenen angeschlossen, die glaubten, die Ukraine brauche einen Anführer, der „auf echten Frieden“ ausgerichtet sei. Wenn Moskau jubelt, wird für viele Ukrainer die Frage nach Selenskyjs Zukunft zur Frage, wer über ihr Land bestimmt. Die Antwort darauf ist in der Ukraine seit 2014 dann doch sehr eindeutig.

Wie verhält sich die Opposition in Kiew?

Selbst Selenskyjs innenpolitische Gegner mit echten Machtoptionen werden jetzt vorsichtig sein. Wer in Kiew in diesen Tagen Selenskyjs Rücktritt fordert, stünde da wie Trumps Stichwortgeber. Ex-Präsident Petro Poroschenko hatte schon im März 2025, als Trumps Umfeld Kontakte zur ukrainischen Opposition suchte, im Parlament betont, seine Partei stelle die Legitimität der Staatsführung „einschließlich des Präsidenten“ nicht infrage. Es spricht wenig dafür, dass die Opposition in der Ukraine diese Linie jetzt aufgibt – das dürfte auch für den ehemaligen Militärchef Saluschnyj oder den ehemaligen Verteidigungsminister Fedorow gelten, die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, die Selenskyj irgendwann mal beerben werden.

Im Februar 2025 nannte Trump Selenskyj einen „Diktator“. Danach stiegen die Umfragewerte für Selenskyj laut dem Kiewer Institut für Soziologie KIIS von 57 auf 67 Prozent. Viele Ukrainer empfanden Trumps Worte als Angriff auf ihr ganzes Land. Diesmal braucht Selenskyj den Rückenwind noch dringender. Wegen der Korruptionsaffären in seinem Umfeld und der schwierigen Kriegslage vertrauen ihm laut KIIS nur noch 54 Prozent der Ukrainer. Mehr als die Hälfte wünscht sich, dass er nicht für eine zweite Amtszeit antritt.

Trumps Angriff kommt für den ukrainischen Staatschef also genau richtig. Am Dnjepr dürfte jetzt weniger über Korruption, militärische Strategien für die kommenden Monate oder die rabiate Mobilisierungsmaßnahmen (Busifizierungen) gesprochen werden, sondern mehr darüber, wer eigentlich über die Zukunft des kriegs- und krisengebeutelten Landes bestimmt. Die Antwort darauf geben dann doch die Ukrainer selbst und nicht Washington.

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