Trumps UN-Rede zur Ukraine und Russland: „Wir müssen das Töten stoppen“

Die Rede von US-Präsident wurde mit Spannung erwartet. Trump rechtfertigt den Iran-Krieg als notwendigen Präventivschlag und präsentiert seine Friedensambitionen für die Ukraine.

US-Präsident Donald Trump nutzte seinen Auftritt vor der UN-Generalversammlung, um seine Außenpolitik zu rechtfertigen: militärische Stärke, nationale Interessen und der Anspruch, internationale Konflikte nach amerikanischen Vorstellungen zu lösen. Im Zentrum seiner Rede stand der Krieg gegen den Iran. Der Konflikt, den die USA gemeinsam mit Israel vor Monaten begonnen haben, dauert inzwischen weit länger, als Trump ursprünglich angekündigt hatte.