Tschechischer Diplomat: „Berlin hat seine Offenheit verloren“

In den Neunzigern war Berlin neugierig und offen, sagt Tomas Kafka. Heute vermisst er diesen Geist. Sein Koffer bleibt trotzdem hier. Ein Gastbeitrag.

Wenn ich in letzter Zeit an die Hauptstadt der Bundesrepublik denke, drängt sich mir immer häufiger deutsche Klassik auf. Nein, nicht Heinrich Heine. So schlimm steht es um mich noch nicht. Ich bin noch nicht um meinen guten Schlaf gebracht. Ich denke vielmehr an die berühmte Marlene Dietrich. Die hatte bekanntlich in Berlin ihren Koffer. Sonst gar nichts.



Von einem solchen Koffer habe auch ich jahrzehntelang geträumt, genauer gesagt seit jener Zeit, als ich die Ehre hatte, die ersten vier Jahre meines diplomatischen Lebens in Berlin zu verbringen. Bis vor Kurzem jedenfalls. Inzwischen frage ich mich eher gemeinsam mit Marlene: Sag mir, wo mein Berlin ist, wo ist es geblieben? Vor allem aber möchte ich fragen: Was ist geschehen?

Ja, was kann geschehen sein? Wo ist mein altes gutes Berlin geblieben? Ich meine jenes Berlin, das in den neunziger Jahren kennenzulernen ein Vergnügen war. Diese Hauptstadt an der Spree, welche sich auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade freundlich und schon gar nicht selbstbewusst gegeben hat. Für dieses mangelnde Selbstbewusstsein gab es allerdings zahlreiche gute Gründe.

Berlin in den Neunzigern: Ein Tiger mit großem Appetit

Trotz ihrer weltweiten Popularität hatte die Stadt nach dem Mauerfall offensichtlich erhebliche Probleme mit sich selbst. Wenn ich die Stadt und den Geist, der damals in den neunziger Jahren herrschte, mit einer literarischen Figur vergleichen müsste, dann wohl mit Tigger aus den berühmten Geschichten von Winnie Puuh. Auch Berlin war nach seiner Vereinigung und dem Fall der Mauer ein Neuling auf der Weltbühne, der großen Appetit hatte, aber nicht wusste, was ihm überhaupt schmeckte. Und so begann Berlin, ausgiebig zu experimentieren.

Besucher des Kunsthauses Tacheles vor einem Gemälde in Berlin-Mitte. © Robert Fishman/Imago

Die alte ostdeutsche Disziplin war verschwunden, ebenso die reizvolle Westberliner Isolation mitsamt der ihr eigenen liebenswerten Verrücktheit. Berlin wurde vielerorts mit Misstrauen betrachtet. Als könne die Wiedervereinigung zwangsläufig alte preußische, wenn nicht gar nationalsozialistische Atavismen wiederbeleben.



So abwegig diese Befürchtung angesichts der eher provinziellen Aura der Stadt auch erschien, die Negativkampagne aus der Zeit der Abstimmung über den zukünftigen Regierungssitz hatte ihre Wirkung entfaltet. Dennoch hatte und konnte Bonn gegen Berlin keine Chance haben. Die Welt, wie wir sie gekannt hatten, war zu Ende gegangen. Und wir, Tschechen, Deutsche und Europäer, waren damit absolut einverstanden. Denn wir glaubten nicht nur, dass wir eine bessere Welt verdienten, sondern auch, dass wir in der Lage seien, sie aufzubauen. Diese Veränderung verdiente einen Namen, und dieser Name lautete: Berlin.

Tomáš Kafka Tomáš Kafka Tomáš Kafka war von 2020 bis 2024 Botschafter Tschechiens in Berlin. Derzeit ist er Direktor der Abteilung für die Staaten Mitteleuropas im tschechischen Außenministerium. Gemeinsam mit Bernhard Schlink hat er kürzlich das Theaterstück „Mitteleuropa. Geschichte eines Denkmals“ (Vitalis Verlag) veröffentlicht habe. Ende der 1980er-Jahre gehörte er zu den Mitbegründern der Zeitschriften Dolmen und Kvašňák.

Warum Berlin statt Wien zur Mitte Europas wurde

Für mich als gebürtigen Prager und Mitteleuropäer war das eine großartige, wenn auch zunächst unerwartete Nachricht. Das traditionelle Zentrum Mitteleuropas, zu dem wir nun offiziell wieder gehörten, hätte eigentlich Wien sein sollen. Doch auch hier kam alles anders.



Man sagt, Wien habe den anderen mitteleuropäischen Hauptstädten kein ausreichend großzügiges Angebot gemacht, weshalb sie sich anderweitig orientierten. Ich glaube allerdings nicht, dass dieses Argument wirklich trägt. Berlin hatte schließlich ebenfalls kein besonderes Angebot vorzuweisen. Sein Vorteil bestand vielmehr darin, dass es seinen Weg in eine neue und bessere Zukunft ebenso spontan suchte wie andere frisch befreite mitteleuropäische Metropolen.



Zugleich war es sich seiner Vergangenheit ähnlich unsicher wie sie. Es war vielleicht nur ein etwas berühmterer, größerer und innerlich vielleicht noch mehr gespaltener Tiger als Prag, Warschau oder Budapest. Deshalb zog es uns alle so sehr nach Berlin. So sehr, dass Berlin ganz von selbst zum wirklichen Zentrum des sich vereinigenden Europas wurde. Im Guten wie im Schlechten.

Seit Corona hat sich der Geist der Stadt verändert

Dieses Ansehen bewahrte Berlin in meinen Augen bis zu jener großen Zäsur, dem Ausbruch der Covid-Pandemie. Vielleicht hat der Wandel Berlins auch schon früher begonnen. Vielleicht im Zusammenhang mit dem Aufstieg eines liberalen Progressivismus in den USA, der Veränderung verlangte, ohne sich tatsächlich auszurechnen oder vorzustellen, wie diese Veränderung in der Praxis ausfallen würde.



Ein unbegründeter Idealismus ließ keinen Raum für Zweifel, geschweige denn für die Möglichkeit, dass etwas schiefgehen könnte. Seit Covid jedoch entwickelt sich vieles schlechter, als es eigentlich sollte. Auch in Berlin. Ich denke dabei nicht nur an die wirtschaftliche Lage der Stadt und insbesondere an die Wohnungskrise. Diese ist schließlich nicht spezifisch für Berlin. Verändert hat sich vielmehr der Charakter der Stadt, ihr Geist. Leider nicht zum Besseren.

Aufgrund meiner jüngsten Tätigkeit in Berlin, wohin mich meine diplomatische Laufbahn im Jahr 2020 erneut führte, kann ich nicht anders, als festzustellen: Die Ära der Berliner Offenheit, Neugier und Unvoreingenommenheit ist vorbei. Der Berliner Tiger weiß inzwischen, was ihm schmeckt, oder zumindest, was ihm schmecken sollte. Jedenfalls verhält er sich wie ein Veganer; bei näherem Hinsehen ist allerdings keineswegs sicher, ob er nicht vielmehr möchte, dass alle anderen Tierchen ebenfalls Veganer werden.



Sein Bekenntnis zur Offenheit kompensiert er immer häufiger durch eine Vorliebe für den Kampf gegen die Überreste der postkolonialen Welt. Diesen Postkolonialismus entdeckt er dort, wo es gerade opportun erscheint. Moralische Autorität möchte er trotz seines proklamierten Internationalismus selbst sein. Doch was soll man mit diesem Internationalismus anfangen, solange er weiterhin auf kapitalistischen Grundlagen beruht?

Neue Verbündete, alter Koffer

So macht sich Berlin erneut auf die Suche nach einem Weg in eine bessere Zukunft. Diesmal allerdings weniger gemeinsam mit seinen mitteleuropäischen Nachbarn als vielmehr mit palästinensischen Aktivisten und vor allem Aktivistinnen. Dass Berlin seit einigen Jahrzehnten Sitz der Bundespolitik ist, scheint auf seine heutige Gestalt keinen größeren Einfluss zu haben. Die Entwicklung nach den jüngsten Wahlen auf Landesebene zeigt ohnehin, dass sich Berlin vom Bund nicht allzu viel hineinreden lässt. Und vermutlich ist es auch gut so.

Der Folksänger Andy Lowe und Sängerin Hatie St. John 1995 vor dem von Christo und Jean-Claude verhüllten Reichstag in Berlin. © Imago

Ein tschechischer Dichter ließ einst sein Land mit den Worten zu seinen Lesern sprechen: „Verlässt du mich, gehe ich nicht zugrunde; verlässt du mich, gehst du zugrunde.“ So pathetisch bin ich nicht. Auch nicht in meiner Romanze mit Berlin. Zudem ist mir bewusst, dass Berlin gerade auf seinem eigenen Trip ist und ein ehemaliger Bewunderer aus Prag ihm mit größter Wahrscheinlichkeit völlig schnuppe ist.



Dennoch kann ich die Suche nach meinem Berlin nur positiv beschließen. Obwohl ich beabsichtige, meinen Bierkrug in absehbarer Zeit in München zu deponieren, möchte ich meinen Koffer trotz allem vorerst in Berlin lassen. Berlin bleibt Berlin. In diesem Sinne: Happy Birthday zum Jahrestag des Mauerfalls, liebes Berlin.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema