Rund 400 Studierende versammelten sich, dann folgte die Besetzung. Auch die Humboldt-Universität will am Montag in den Ausstand treten.

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Studierende stimmen während einer studentischen Vollversammlung an der Technischen Universität Berlin zum Thema der maroden Bausubstanz und die Unterfinanzierung ihrer Hochschule über die Tagesordnung ab.

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Studierende der Technischen Universität Berlin (TU) haben einen Teil des Mathegebäudes besetzt. Aus einer Vollversammlung mit rund 400 Teilnehmenden heraus sei die Besetzung am Donnerstagabend gestartet worden, hieß es von den Beteiligten. Nach Angaben der Berliner Polizei lief die Aktion am Freitagvormittag noch, ein Einsatz fand nicht statt.

Die Besetzergruppe richtet sich nach eigenen Angaben insbesondere gegen den Verfall der Hochschulinfrastruktur. Das Gebäude sei teilweise leer stehend und sanierungsbedürftig. Die Studierenden sprachen von einer „Instandbesetzung“ und erklärten, sie wollten die Sanierung selbst in die Hand nehmen. Zugleich forderten sie Investitionen von Land und Universität, mehr studentische Mitsprache sowie ein Ende der „zunehmenden Militarisierung der Hochschulen“.

TU-Präsidentin sucht das Gespräch

TU-Präsidentin Fatma Deniz sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), am Freitag habe ein erstes Gespräch mit Studierenden stattgefunden. „Wir möchten die Initiative der Studierenden aufgreifen und werden mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich konkret in die Weiterentwicklung und Sanierung der Gebäude einbringen können“, sagte Deniz. Das Engagement bewertete sie als „sehr positiv“.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der TU solidarisierte sich mit der Besetzung. Diese zeige, „wie prekär die Lage an der TU Berlin ist“. Auch die Präsidentin der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Annabella Rauscher-Scheibe, äußerte im RBB-Hörfunk Verständnis für den Frust der Studierenden über marode Gebäude. Ein Studium werde „sehr schwer planbar, wenn man nicht sicher ist, dass man tatsächlich in Gebäuden zu Ende studieren wird“.

Streik an der Humboldt-Universität geplant

Auch die Vollversammlung der Humboldt-Universität (HU) beschloss am Donnerstag Protestmaßnahmen. Nach Angaben der Initiative „Gen Z regelt“ nahmen rund 750 Studierende teil und verabschiedeten einen Appell an Präsidium und Lehrende, den Lehrbetrieb am Montag auszusetzen. Eine HU-Sprecherin sagte dem epd, die Hochschule bereite sich auf den Streik vor und informiere die Mitarbeitenden vorsorglich. „Friedlichen Protest dulden wir“, hieß es.

Zu Vollversammlungen und Warnstreiks kam es in den vergangenen Tagen auch an der Universität Freiburg. Kritisiert wurden dort Missstände im Sozial- und Bildungsbereich sowie eine zunehmende Militarisierung. (mit epd)

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