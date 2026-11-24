Ein sanierungsbedürftiges Gebäude der TU ist wieder leichter zugänglich. Das Hauptgebäude bleibt für den regulären Lehrbetrieb gesperrt.

Fast ein halbes Jahr nach der Sperrung wegen Baumängeln lockert die Technische Universität Berlin (TU) die Zutrittsregeln für das Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen am Ernst-Reuter-Platz. Seit Montag müssen Studenten und Beschäftigte kein Zeitfenster mehr buchen, um das Gebäude zu betreten. Eine Brandschutzschulung für jeden, der das haus betritt, bleibt Voraussetzung. Das teilte das Präsidium in einem Schreiben an Hochschulangehörige mit.



Studenten sollen die Unterweisung künftig direkt in ihren Lehrveranstaltungen erhalten. Größere Lehrveranstaltungen sind in dem Gebäude weiterhin ausgeschlossen, externe Gäste dürfen vorerst ebenfalls nicht hinein. Fachleute arbeiten laut Präsidium an einem Konzept für die Bauaufsicht. Ob dafür Umbauten nötig werden und wann der reguläre Betrieb wieder möglich ist, bleibt offen.

TU beziffert Sanierungsbedarf auf 2,4 Milliarden Euro

Das Hauptgebäude an der Straße des 17. Juni ist seit dem 9. Mai für den regulären Betrieb gesperrt. Bauaufsicht und Feuerwehr hatten bei einer Begehung erhebliche bauliche Mängel festgestellt. Im September bereitete die TU nach eigenen Angaben eine Teilöffnung vor. Im Audimax und in einem weiteren Hörsaal fanden damals bereits wieder Prüfungen statt. Einen Termin für die Rückkehr des regulären Lehrbetriebs gibt es bislang nicht.



Wie groß das Problem auf dem Campus ist, zeigen Zahlen aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken. Anfang September waren demnach 14 TU-Gebäude von baulichen oder technischen Mängeln betroffen. Rund 22 Prozent der Hochschulfläche waren zu diesem Zeitpunkt nicht nutzbar. Den Sanierungsbedarf beziffert die TU auf rund 2,4 Milliarden Euro.

AStA fordert mehr Geld für die Hochschule

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der TU Berlin ruft für Donnerstag zu einer studentischen Vollversammlung auf. Angesichts maroder Gebäude und Einschnitte in der Lehre fordert der AStA mehr Geld für die Hochschule.



Nur fünf der 103 TU-Gebäude seien in angemessenem Zustand. „Wir reden hier nicht mehr von Sparen“, sagt Josephine Hübner vom AStA. Auch Lehrstühle und ganze Studiengänge würden gestrichen. Bei der Vollversammlung wollen die Studenten über die Lage beraten und Forderungen beschließen.

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