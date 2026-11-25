Seit dieser Woche ist der Neubau für Bergbau und Hüttenwesen (BH-N) der Technischen Universität Berlin (TU) wieder leichter zugänglich: Wer das Gebäude am Ernst-Reuter-Platz betreten will, muss kein Zeitfenster mehr buchen. Lehrveranstaltungen mit bis zu 40 Personen sind dort wieder möglich, teilte eine Sprecherin der TU auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.



Eine Brandschutzschulung bleibt nach Angaben des Präsidiums für alle Pflicht, die das Haus betreten; Studenten sollen sie künftig direkt in ihren Lehrveranstaltungen erhalten. Externe Gäste dürfen vorerst nicht hinein. Ein vollständiges Brandschutzkonzept wird noch erarbeitet. Ob dafür Umbauten nötig sind und wann der reguläre Betrieb zurückkehrt, ist offen.

Nach Potsdam ausgewichen

Die TU hatte das Gebäude im Juni kurzfristig gesperrt, nachdem Gutachter die Löschanlage als nicht funktionsfähig eingestuft hatten. Die Folgen trafen vor allem die Studenten der Geotechnologie. Laborprüfungen hätten nach Angaben der Fachschaft online stattfinden müssen, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Berliner Zeitung. Er vergleicht das damit, den Führerschein allein nach bestandener Theorieprüfung zu bekommen.



Auch Abschlussarbeiten, für die Studenten in den Laboren arbeiteten, hätten unterbrochen werden müssen. Einige seien an der Universität Potsdam neu begonnen und dort abgeschlossen worden.

Kein Termin fürs Hauptgebäude

Das Hauptgebäude an der Straße des 17. Juni ist seit Anfang Mai für die reguläre Lehre gesperrt, nachdem bei einer Begehung von Bauaufsicht und Feuerwehr gravierende bauliche Mängel aufgefallen waren. In der vergangenen Prüfungsphase fanden dort laut TU bereits größere Klausuren statt. Wann wieder regulär gelehrt werden kann, ist offen.



Eine Machbarkeitsstudie soll klären, welche Bereiche wieder in Betrieb gehen können. Vorrang haben das Audimax, der Elinor-Ostrom-Hörsaal und weitere Hörsäle im Erdgeschoss. Drei andere Gebäude können nach jüngsten Brandschutzprüfungen geöffnet bleiben.



Für alle rund 4000 geplanten Lehrveranstaltungstermine im laufenden Wintersemester habe die Universität eigene Räume bereitgestellt, sagt die Sprecherin der TU. „Damit haben wir die Präsenzlehre durchgehend gesichert.“ Auch im neuen Forschungsgebäude IMoS finden laut TU Lehrveranstaltungen statt.

Seit Jahren klagen Studenten der TU Berlin über „chaotische Zustände“. Hier vor dem Hauptgebäude, dass seit Monaten geschlossen ist. © Schöning/Imago

2,4 Milliarden Euro Sanierungsbedarf

Den Sanierungsbedarf der TU beziffert die Pressestelle der Universität auf rund 2,4 Milliarden Euro; die Schätzung stammt aus dem Jahr 2018. Einen Eindruck vom Ausmaß gibt eine Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken: Anfang September wiesen demnach 14 TU-Gebäude bauliche oder technische Mängel auf, rund 22 Prozent der Hochschulfläche ließen sich nicht nutzen.



Besonders sichtbar sei der Verfall im Mathematikgebäude, sagt der AStA-Sprecher. Er nennt Wasserschäden, kaputte Fenster und beschädigte Teppiche.



Der AStA hatte in seinem Aufruf zur Vollversammlung erklärt, nur fünf von 103 TU-Gebäuden seien in angemessenem Zustand. Die Zahl habe der Ausschuss aus einer älteren Angabe abgeleitet, wonach 96 Prozent der Gebäude sanierungsbedürftig seien, und einen inzwischen eröffneten Neubau hinzugezählt, sagt sein Sprecher. Auf welcher Erhebung die 96 Prozent beruhen, konnte der AStA nach eigenen Angaben nicht klären; die TU ging auf die Zahl nicht ein.

Weniger Plätze für Erstsemester

Für das Wintersemester 2026/27 und das Sommersemester 2027 hat die TU ihre Aufnahmekapazität nach Angaben der Pressestelle um sieben Prozent gesenkt. Welche Studiengänge oder Lehrstühle von weiteren Kürzungen betroffen sein könnten, teilte die Universität auf Anfrage nicht mit.



Zugleich steht die TU unter Spardruck. Nach den geänderten Hochschulverträgen steigen die Grundzuschüsse des Landes weniger stark als 2024 vereinbart; die TU muss nach eigenen Angaben bis Ende 2028 dauerhaft 65 Millionen Euro einsparen, rund 15 Prozent ihres Haushalts. Schon 2025 hatte sie angekündigt, 18 Fachgebiete und damit Professuren streichen zu müssen, und mit etwa 5000 Studienplätzen weniger gerechnet.



Der AStA hatte in seiner Pressemitteilung von gestrichenen Lehrstühlen und Studiengängen gesprochen. Auf Nachfrage sagte sein Sprecher, ihm sei bislang kein Beschluss darüber bekannt, welche Studiengänge wegfallen oder verkleinert werden sollen. Auch einen Fall, in dem bereits eingeschriebene Studenten deshalb ihr Studium nicht abschließen könnten, kenne der AStA nicht.

Vollversammlung am Donnerstag

Auf einer Vollversammlung am Donnerstag wollen die Studenten über ihre Forderungen abstimmen. Von Linken, Grünen und SPD, die seit Anfang November über eine Koalition verhandeln, will der AStA die Rückkehr zu den Hochschulverträgen von 2024 mit der darin vorgesehenen Mittelsteigerung verlangen, außerdem den Abbau des Sanierungsstaus und den Erhalt der Hochschulautonomie.



Vom TU-Präsidium fordert der AStA, die Zivilklausel und studentisch genutzte Räume zu erhalten. Konkrete weitere Protestaktionen stehen laut AStA noch nicht fest.

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