Tue Gutes! Und dann spricht es sich auch dankbar herum

Die EKBOart ist eine Kunstauktion für eine humanitäre Hilfsaktion in der evangelischen St. Matthäus-Kirche am Kulturforum. Zu ersteigern sind 52 Werke.

„Tue Gutes!“, heißt es an mehreren Stellen im Buch der Bücher: der Bibel. Dahinter steht der unzerstörbare Glaube an das Gute in den Menschen.



Desillusioniert hingegen klingt, was die 2001 viel zu früh gestorbene „Mutter Courage des Ostens“, Regine Hildebrandt, protestantische Christin, Sozialdemokratin, von 1990 bis 1999 Ministerin für Arbeit und Soziales in Brandenburg, lakonisch feststellte: „Je besser es den Menschen geht, desto stärker erleben wir eine Entsolidarisierung unter ihnen.“ Hildebrandt wurde, als Christin, Bürgerin, Politikerin, zu ihrer Zeit weithin gehört, auch allseits geachtet, selbst von ihren Widersachern. Es lag an ihrer Glaubwürdigkeit und ihrem engagierten Einsatz auf sozialem Gebiet.

Thomas Scheibitz:„ Untitled“, 2022, Gerahmt und signiert, Bleistift/ Papier © VG Bild-Kunst, Bonn 2026/Thomas Scheibitz

In der evangelischen St. Matthäuskirche am Berliner Kulturforum, dem beliebten Ort für Kunst und Andacht, für Gespräch und freie Debatten über Kunst, Gott und die Welt, tut man Gutes, ganz im Sinne der Bibel und der Mahnung Regine Hildebrandts wider die Gleichgültigkeit und das bequeme Wegschauen. Abermals sind dieser Tage für eine Hilfs-Auktion Werke ausgebreitet, die Menschen helfen sollen, die ins Not aus ihrer Heimat fliehen mussten. Weil dort Krieg herrscht, weil sie ihre Kinder in Sicherheit bringen wollten vor Raketen, Drohnen, Panzern, Hunger und Kälte. Oder weil sie in ihren Ländern von der Diktatur oder wegen ihres Glaubens verfolgt wurden.

Es wird die 31. Kunstauktion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in dieser Kirche sein. Zu ersteigern sind 52 Werke der Gegenwartskunst, darunter Arbeiten des sächsischen Malers Thomas Scheibitz, der nordrhein-westfälischen Bildhauerin Karin Sander, des weltberühmten ZERO-Lichtzauberers Heinz Mack aus Mönchengladbach und der meditativ arbeitenden Norwegerin A K Dolven. Der Erlös aller Werke kommt Projekten der kirchlichen „Geflüchteten-Hilfe“ zugute.

Ort der Benefiz-Auktion: die Kunstkirche St. Matthäus am Berliner Kulturforum © imago

Eine Jury wählte zuvor die Kunstwerke aus, die nun bis zum Auktionsabend am 14. November im Kirchenschiff zu sehen sind. Christian Stäblein, Bischof der EKBO und Beauftragter für Flucht und Migration der Evangelischen Kirche in Deutschland, übernahm zusammen mit Diandra Donecker, Geschäftsführerin des namhaften Berliner Auktionshauses Grisebach, als Kooperationspartner der Auktion, die Schirmherrschaft.



31. EKBOart Kunstauktion für Geflüchtete, St. Matthäus-Kirche, Kulturforum, Matthäikirchplatz 1, online: www.ekboart.de.Vorbesichtigung Di-So 11- 18 Uhr. Auktion: Samstag, 14. November, 18 Uhr

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