Tür auf oder zu nach dem Waschen? So lange muss die Waschmaschine wirklich offen bleiben

Schimmel und Mief in der Waschmaschine vermeiden: Warum die Tür nach dem Waschen offen bleiben sollte, wie lange genügt und was ein Spalt bringt.

Nach dem Waschen bleibt die Feuchtigkeit vor allem in der Gummidichtung hängen. Eine halbe Stunde offene Tür reicht meist, damit sie verdunstet. (Symbolbild)

Wäsche raus, Tür zu. Wer nach dem Waschen so handelt, riecht die Folgen ein paar Wochen später an den eigenen Handtüchern.



Neuerdings warnen Ratgeber auch vor dem Gegenteil: Eine dauerhaft offene Tür ruiniere die Scharniere. In den Texten, die wir gesichtet haben, fehlt dafür jeder Beleg. Was nach dem Waschen wirklich hilft, sagen Verbraucherschützer dagegen ziemlich genau.

Warum die Waschmaschine nach dem Waschen stinkt

Nach jedem Waschgang bleibt Wasser in der Maschine zurück, vor allem in der Gummidichtung an der Tür und im Waschmittelfach. Ist die Tür zu, kann es nicht verdunsten.



Laut Verbraucherzentrale NRW entstehen so schmierige Beläge bis hin zu Schimmel. Dieser Biofilm sorgt für den Kellergeruch und gibt ihn an die Wäsche weiter.

Wie lange die Tür offen bleiben sollte

Das Verbrauchermagazin Öko-Test rät, die Tür offen zu lassen, bis Trommel und Tür vollständig trocken sind. Bei weit geöffneter Tür genügt dafür meist eine halbe Stunde, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.



Im engen Bad reicht auch ein Spalt, die Maschine braucht dann nur länger zum Trocknen. Großzügiger ist ein japanischer Haushaltsgeräte-Experte: Yasushi Anzō empfiehlt laut Heidelberg24 drei bis vier Stunden, bei täglichem Waschen dürfe die Tür sogar ganz offen bleiben.

Leiden wirklich die Scharniere?

Die These geht so: Das Gewicht der offenen Tür ziehe die Scharniere nach unten, irgendwann schließe die Tür nicht mehr richtig. Weder eine Herstellerangabe noch ein Testergebnis wird dafür genannt. Das Techportal GIGA beruft sich auf das Frauenportal Gofeminin.



Ein Hersteller plant das offene Gerät sogar ein. Samsung erklärt im Kundensupport, die Türverriegelung seiner Maschinen sei bewusst locker gebaut, damit die Tür nach dem Waschen einen Spalt offen bleibt und die Trommel lüftet.

Kinder und Katzen: die unterschätzte Gefahr

Ernst nehmen sollte man einen anderen Punkt. Für Kleinkinder und Katzen ist eine offene, warme Trommel eine Höhle zum Hineinklettern.



Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC zählte laut dem Portal Reviewed seit 2014 mehr als 3000 Kinder unter fünf Jahren, die nach Unfällen mit Waschmaschinen in der Notaufnahme landeten. Drei von ihnen starben, eines davon war in der Trommel eingeschlossen.



Ausgerechnet die fest geschlossene Tür ist dabei das größere Risiko: Ein Kind, das hineinklettert und eingeschlossen wird, bekommt kaum Luft. Samsung begründet die locker schließende Tür auch genau damit. Wer Kinder im Haushalt hat, aktiviert die Kindersicherung und schaut vor jedem Start kurz in die Trommel.

Waschmittelfach und Dichtung trockenwischen

Die offene Tür allein reicht nicht. Die Verbraucherzentrale rät, nach dem Waschen auch das Waschmittelfach und die Rillen der Gummidichtung mit einem Tuch zu trocknen. Das Fach bleibt am besten ebenfalls offen.



Nasse Wäsche gehört nicht stundenlang in die Trommel. Wer nach dem Waschgang erst einkaufen geht, holt sich den Mief mit nach Hause.

Was hilft, wenn die Maschine schon riecht

Riecht die Waschmaschine bereits, hilft laut Verbraucherzentrale oft eine 60-Grad-Wäsche mit pulverförmigem Vollwaschmittel. Dessen Bleichmittel löst den Biofilm. Sichtbaren Schimmel im Waschmittelfach entfernt man mit Allzweckreiniger.



Von Waschmaschinenreinigern und Hygienespülern halten die Verbraucherschützer wenig, weil ihre Chemikalien das Abwasser belasten. Das billige Waschpulver erledigt den Job besser als die teure Flasche aus der Drogerie.

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