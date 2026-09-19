Am Bosporus entsteht eine Weltmacht: Wie die Türkei den Westen vor sich hertreibt

Ankara baut seinen Einfluss aus – zwischen Nato, Russland und China entsteht eine neue Machtstrategie. Für Deutschland wird die Türkei damit zugleich wichtiger und schwieriger.

Präsident Erdoğan im Zenit seiner Macht. Ankara hat weiterhin große Ambitionen, in der Geopolitik mitzuspielen.

Ankara verfolgt seit Jahren ein Ziel: mehr strategische Autonomie. Die Türkei will sich weder vollständig dem westlichen Machtzentrum unterordnen noch in einen entstehenden eurasischen Block einreihen. Sie will selbst bestimmen, mit wem sie kooperiert, wo sie interveniert und welche Interessen sie verfolgt.