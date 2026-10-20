Kopftuch-Streit zwischen Aserbaidschan und der Türkei: Das Ende der Bruderliebe?

Ein Kopftuchverbot entzweit Baku und Ankara. Doch dahinter steckt mehr. Aserbaidschan setzt auf Israel und die USA und will nicht mehr nur der kleine Bruder der Türkei sein.

Noch vor zwei Wochen herrschte in Baku Feierlaune. Türkische Militärs und Rüstungsmanager unterzeichneten Verträge über 500 Millionen Dollar zur Ausrüstung der aserbaidschanischen Armee. Die Allianz der beiden Turkstaaten, seit der Schuscha-Erklärung von 2021 sogar mit gegenseitiger Beistandspflicht, schien so stabil wie eh und je. „Zwei Staaten, ein Volk“. Die Formel, einst von Heydar Alijew geprägt und in Ankara begeistert übernommen, galt als Naturgesetz der aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen.