Ankara und Doha bauen ihre enge Partnerschaft aus. Das neue Abkommen betrifft die Verteidigung, Militärübungen und die Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten.

Die Türkei und Katar haben ein Abkommen zur gegenseitigen Verteidigung unterzeichnet. Beide Länder wollen bei äußeren bewaffneten Angriffen gemeinsam auftreten. Das geht aus einer Erklärung hervor, die das türkische Außenministerium nach dem Treffen von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Katars Emir Tamim bin Hamad Al-Thani am Freitag in Istanbul veröffentlichte.

Die beiden Staatschefs unterzeichneten die Vereinbarung persönlich im Dolmabahçe-Palast, wie die staatliche katarische Nachrichtenagentur QNA bestätigte. Anlass war die zwölfte Sitzung des gemeinsamen Hohen Strategischen Komitees. Bei der Zeremonie wurden auch Vereinbarungen zu Bildung, Verbraucherschutz und Konfliktvermittlung ausgetauscht.

Gemeinsame Übungen und engere Rüstungskooperation

Das Verteidigungsabkommen soll nach der gemeinsamen Erklärung die Souveränität und territoriale Unversehrtheit beider Länder schützen. Ankara und Doha wollen sich über Sicherheitsbedrohungen und ihre Verteidigungspolitik abstimmen. Geplant sind außerdem gemeinsame Militärübungen, eine engere Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien und ein Austausch bei der Ausbildung von Personal.



Die Erklärung beschreibt eine gemeinsame Haltung gegenüber äußeren bewaffneten Angriffen auf eines oder beide Länder. Eine automatische Verpflichtung zum militärischen Eingreifen wird darin nicht ausdrücklich erläutert.



Erdogan erklärte nach Angaben der türkischen Präsidentschaft, der Pakt werde den brüderlichen Beziehungen eine weitere Dimension verleihen. Auch die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie solle weiter wachsen.

Emir Tamim bin Hamad Al-Thani (l.) und Präsident Recep Tayyip Erdogan © Anadolu Agency/imago

Golfkrieg und Gaza Thema der Gespräche

Bei ihrem Treffen sprachen Erdogan und der Emir auch über den Iran-Krieg. Beide Länder wollten weiter daran arbeiten, ein erneutes Aufflammen des Krieges in der Golfregion zu verhindern, teilte die türkische Präsidentschaft mit. Die Konfliktparteien müssten davon überzeugt werden, ihre Probleme diplomatisch zu lösen.



Weitere Themen waren die israelischen Angriffe im Gazastreifen und die humanitäre Lage dort. Auch die Entwicklung in Syrien und die Situation in Libyen standen auf der Tagesordnung. Erdogan warb zudem für einen Ausbau der Energiepartnerschaft mit Katar.



Der neue Pakt folgt auf ein separates Verteidigungsabkommen der Türkei mit Saudi-Arabien und Pakistan vom August. Dieses sieht vor, einen Angriff auf einen Mitgliedstaat des sogenannten Mekka-Abkommens als Angriff auf alle zu behandeln. Das türkische Parlament ratifizierte die Vereinbarung in der vergangenen Woche.

Die Golfblockade festigte die Partnerschaft

Die militärischen Beziehungen zwischen Ankara und Doha reichen weit zurück. Ein im türkischen Parlament dokumentiertes Abkommen von 2014 umfasst militärische Ausbildung, Rüstungskooperation und die Stationierung türkischer Streitkräfte in Katar. Ebenfalls im Jahr 2014 gründeten die Länder ihr Hohes Strategisches Komitee.

Besonders wichtig wurde die Partnerschaft während der Golfkrise 2017. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten brachen damals ihre Beziehungen zu Katar ab und verhängten eine Blockade. Ankara stellte sich an die Seite Dohas und baute seine Militärpräsenz aus.

Wie die Stiftung Wissenschaft und Politik erläutert, billigte das türkische Parlament im Juni 2017 bereits zuvor ausgehandelte Vereinbarungen über zusätzliche Soldaten. Die Blockadestaaten hatten dagegen unter anderem die Schließung des türkischen Stützpunkts verlangt. Die Krise endete 2021.

Auch wirtschaftlich eng verbunden

Die Partnerschaft umfasst neben Sicherheitsfragen auch Investitionen und Handel. Katar ist ein wichtiger Kapitalgeber für die Türkei. Türkische Unternehmen sind wiederum im Baugeschäft des Golfstaats aktiv.

In ihrer aktuellen gemeinsamen Erklärung bekräftigten beide Regierungen, die Wirtschaftsbeziehungen und den Handel mit Flüssigerdgas ausbauen zu wollen. Ein Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ist seit August 2025 in Kraft. Es soll den Austausch von Waren und Dienstleistungen erleichtern und gegenseitige Investitionen fördern.

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