Ankara und Baku streiten über islamische Kopftücher an staatlichen Schulen. Zugleich halten die Präsidenten an der engen politischen Partnerschaft beider Länder fest.

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Erdogan und Aliyev treten am 8. November in der aserbaidschanischen Stadt Schuscha gemeinsam vor die Presse.

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Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Sonntag in Schuscha in Bergkarabach (armenisch: Arzach) mit Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev zusammengetroffen. Nach Angaben des aserbaidschanischen Präsidialamts führten beide Staatschefs ein Gespräch unter vier Augen. Dem Treffen waren diplomatische Spannungen zwischen den eng verbündeten Staaten vorausgegangen.

Anlass der Reise war der aserbaidschanische Siegestag. Erdogan war auf Einladung Aliyevs nach Bergkarabach gekommen. Der aserbaidschanische Präsident empfing ihn und seine Ehefrau Emine Erdogan am Flughafen Fuzuli.

Aserbaidschan eroberte Bergkarabach 2023

Im September 2023 hatte die aserbaidschanische Armee den bis dahin armenisch verwalteten Teil Bergkarabachs erobert. Nach einem Angriff am 19. September kapitulierten die örtlichen armenischen Streitkräfte bereits am folgenden Tag, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Zuvor hatte Aserbaidschan die einzige Straßenverbindung der Region nach Armenien monatelang blockiert. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch führte dies zu schweren Engpässen bei Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR flohen nach der Eroberung innerhalb weniger Tage mehr als 100.000 ethnische Armenier nach Armenien und damit nahezu die gesamte armenische Bevölkerung Bergkarabachs.

Erdogans Unterstützung für Aserbaidschan

Erdogan stellte sich bei der Eroberung öffentlich hinter Aserbaidschan. Die Türkei hatte dessen Armee nach eigenen Angaben bei der Ausbildung und Modernisierung unterstützt, bestritt aber eine unmittelbare Beteiligung an der Offensive, wie Reuters berichtete. Die Menschenrechtsorganisation Freedom House bezeichnet Aliyevs Herrschaft als autoritär und die Korruption in Aserbaidschan als weitverbreitet.

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Die türkische Regierung bestreitet bis heute den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich, dem 1915 und 1916 Hunderttausende Menschen zum Opfer fielen. Das Außenministerium in Ankara stellt die Verbrechen als Folge kriegsbedingter Auseinandersetzungen dar und wirft der armenischen Seite vor, die Geschichte zu verfälschen. Der Deutsche Bundestag erkannte die Verbrechen 2016 ausdrücklich als Völkermord an.

Gas und Milliardeninvestitionen

Die Türkei und Aserbaidschan sind auch wirtschaftlich eng verflochten. Nach Angaben der aserbaidschanischen Botschaft in Ankara flossen zwischen 1995 und 2025 rund 21 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen aus Aserbaidschan in die Türkei, unter anderem in die STAR-Ölraffinerie bei Izmir.



Über die TANAP-Pipeline wird aserbaidschanisches Erdgas durch die Türkei nach Europa transportiert. Die Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars verbindet beide Staaten über Georgien. Das türkische Außenministerium bezeichnet die Energie- und Verkehrsverbindungen als gemeinsame Infrastrukturprojekte.

Streit über Kopftuchregeln an Schulen

Die Beziehungen zwischen Ankara und Baku waren zuletzt durch einen Streit über neue Schuluniformregeln in Aserbaidschan belastet worden. Diese schränken das Tragen islamischer Kopftücher an staatlichen Schulen ein. Türkische Regierungsvertreter kritisierten die Vorschriften.



Aliyev und weitere aserbaidschanische Vertreter warnten daraufhin vor einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten ihres Landes, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Erdogan entließ einen Berater, der die Kopftuchregeln öffentlich kritisiert hatte. Zuvor war Aliyev einem Gipfeltreffen turksprachiger Staaten in Ankara ferngeblieben, obwohl Erdogan ihn persönlich eingeladen hatte.



Am Donnerstag erklärte Erdogan, die Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan könnten alle Hindernisse überwinden. Er erwarte, dass sein Besuch Gelegenheit biete, notwendige Schritte zu unternehmen.

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