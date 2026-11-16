Türkisches Abwehrsystem legt 51 Drohnen auf einmal lahm – Video zeigt Weltpremiere

51 Drohnen steigen gleichzeitig auf, Sekunden später sind sie außer Gefecht. Der Hersteller Aselsan spricht von einer Weltpremiere ohne einen Schuss Munition.

Der türkische Rüstungskonzern Aselsan hat bei einer Vorführung seines Drohnenabwehrsystems Ejderha 51 Drohnen gleichzeitig starten lassen. Das System habe alle Fluggeräte binnen Sekunden außer Gefecht gesetzt, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf eine schriftliche Mitteilung des Herstellers. Die Agentur veröffentlichte am Sonntag ein Video des Tests.



Aselsan-Chef Ahmet Akyol bezeichnete den Test als Weltpremiere. Seinen Angaben zufolge hat erstmals ein System 51 Drohnen gleichzeitig und ohne Munition gestoppt. Die Serienproduktion sei bereits angelaufen. Der Konzern will zugleich sein Geschäft in Europa ausbauen. Wie die Berliner Zeitung berichtete, hat Aselsan in Polen bereits einen Großauftrag für Systeme zur elektronischen Kampfführung gewonnen.

Ejderha im Video: Warum Aselsan 51 Drohnen starten ließ

Die Vorführung fand auf dem Testgelände des Unternehmens in Gölbek statt. Mit den 51 Drohnen griff der Konzern die Zahl seines Firmenjubiläums auf. Zunächst erprobte Aselsan Ejderha an zwei kabelgesteuerten Drohnen. Damit sollte offenbar demonstriert werden, dass das System nicht lediglich Funksignale stört, sondern direkt auf die Bordelektronik einwirkt. Ob die Drohnen dabei dauerhaft beschädigt wurden, geht aus den Angaben des Herstellers nicht hervor.

Akyol verbreitete das Ergebnis am Sonntag auch auf X. Ejderha nutzt dafür elektromagnetische Wellen, die auf die Elektronik der Fluggeräte einwirken. Der Konzern hat das System für die Abwehr kleiner Drohnen entwickelt.

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Aselsan plant Ejderha für die türkische Luftabwehr ein

Ejderha ist für die „Stahlkuppel“ vorgesehen. Unter diesem Namen bündelt die Türkei mehrere Systeme zur Luftverteidigung. Ejderha soll darin kleine Drohnen abwehren.

Akyol sagte laut dem türkischen Sender TRT Haber, das System sei bereits in die Serienproduktion gegangen. Wie viele Exemplare der Konzern bislang gebaut oder ausgeliefert hat, geht aus den veröffentlichten Angaben zur Vorführung nicht hervor.

Aselsan setzt auf Polen – und will in Westeuropa wachsen

Der bisherige Großauftrag aus Polen betrifft elektronische Kampfführung. Der Vertrag vom Dezember 2025 hat nach Angaben des türkischen Unternehmens einen Wert von 410 Millionen US-Dollar. In einer späteren Mitteilung ordnete Aselsan den Auftrag ausdrücklich Polen zu und meldete einen weiteren Vertrag mit einem polnischen Unternehmen. Einen europäischen Kunden für Ejderha nannte der Konzern im Zusammenhang mit der Vorführung nicht.

Auch in Westeuropa will Akyol mehr Aufträge gewinnen. Zugleich setzt er auf die Staaten an der Nato-Ostflanke. Im Gespräch mit dem Magazin Politico argumentierte er, dass diese Länder schnell an zusätzliche Ausrüstung kommen wollten. Deshalb seien mehrere EU-Staaten im Bündnis offen für die Zusammenarbeit mit Anbietern von außerhalb der EU und skeptisch gegenüber Beschränkungen nach dem Prinzip „Made in Europe“.

EU knüpft Rüstungskredite an Herkunftsregeln

Brüssel versucht unterdessen, mit dem Kreditprogramm SAFE mehr Aufträge in die europäische Rüstungsindustrie zu lenken. Dafür stellt die EU bis zu 150 Milliarden Euro bereit. Bei Käufen mit SAFE-Krediten gelten Vorgaben zur Herkunft der Bauteile. Polen unterzeichnete im Mai ein Darlehen über 43,7 Milliarden Euro. Das Land will damit unter anderem in Luftverteidigung und Drohnenabwehr investieren. Der erste Aselsan-Auftrag ging dem Kreditvertrag voraus. Wie dieser finanziert wurde, geht aus Aselsans Mitteilung nicht hervor.



Das Exportgeschäft des Konzerns wächst bereits. In den ersten neun Monaten 2026 schloss Aselsan nach eigenen Angaben neue Exportverträge im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar ab. Das waren 34 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

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