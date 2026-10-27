Am Sonntagabend kollidiert ein Kreuzfahrtschiff mit über 2000 Passagieren an Bord mit zwei Frachtern. Gegen den Kapitän wird nun ermittelt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Einen Tag nach der Kollision der „Mein Schiff 3“ mit zwei Containerschiffen im Hafen von Bremerhaven hat Tui Cruises offenbar sämtliche Porträts und Videos des Kapitäns von der eigenen Internetseite entfernt.



Zu dem Zeitpunkt der Kollision waren 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Die Wasserschutzpolizei Bremen leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Kapitän ein und prüft, ob er gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen hat.

Windböe treibt Kreuzfahrtschiff auf Containerschiffe

Am späten Sonntagabend erfasste eine Windböe die „Mein Schiff 3“ beim Auslaufen, obwohl Schlepper das Kreuzfahrtschiff unterstützten. Das Schiff trieb auf zwei Containerschiffe zu, die am Containerterminal Stromkaje lagen, und stieß mit ihnen zusammen.

Bei dem größeren Containerschiff wurde laut Polizei die Backbordseite auf mehreren Metern aufgerissen, Containerführungen wurden deformiert. Am kleineren Frachter entstand ein leichterer Schaden. Auch an der „Mein Schiff 3“ selbst waren auf Bildern Beschädigungen an Rettungsbooten und an der Brücke zu erkennen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine Millionensumme. Sämtliche Beschädigungen befinden sich mehrere Meter über der Wasserlinie – bei keinem der drei Schiffe kam es zu einem Wassereinbruch. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Alle drei Schiffe wurden nach dem Vorfall mit einem Auslaufverbot belegt. Ein Sprecher des Bremer Hafenressorts bezeichnete das als übliche Vorgehensweise.

Ermittler befragen Schiffsführer

Dem Sender RTL zufolge befragten Ermittler der Wasserschutzpolizei noch in der Nacht zum Montag die Schiffsführer aller drei beteiligten Schiffe. Worauf genau sich der mögliche Sorgfaltspflichtverstoß des Kapitäns bezieht, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Ordnungswidrigkeitsverfahren richtet sich gegen den Kapitän persönlich, nicht gegen die Reederei.

Tui Cruises sagt Kreuzfahrt ab

Technikexperten gingen laut Tui Cruises unmittelbar nach dem Unfall an Bord und stellten fest, dass das Schiff zur Reparatur in eine Werft muss. Die Reederei bezeichnete die Streichung der Kanarenreise als „die einzig verantwortungsvolle Entscheidung“.

Die Sicherheit von Gästen und Crew habe „höchste Priorität“, erklärte eine Sprecherin. Passagiere erhalten nach dpa-Informationen den Reisepreis in voller Höhe erstattet und können mit der Bahn nach Hause fahren.

Porträts und Facebook-Videos des Kapitäns verschwunden

Unter dem Menüpunkt „Kapitäne & Crew“ auf der Tui-Cruises-Website sind alle Einträge zu Jan F. Schubert gelöscht. Auch auf Facebook waren Videos über seinen Werdegang ebenfalls nicht mehr abrufbar.

Ob die nach der Reparatur geplanten Fahrten mit dem Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr noch stattfinden können, war laut Tui Cruises zunächst unklar. Wie lange die Werftarbeiten dauern, teilte die Reederei nicht mit.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema