Täglich laufen Zehntausende durch Berlins größten U-Bahnhof. Doch unterm Alexanderplatz gibt es mehr zu entdecken, als viele ahnen. Der Architekt Georg Gaisser weiß, was hinter den verschlossenen Türen steckt.

Ganz allein im größten U-Bahnhof von Berlin: Was für ein Gefühl! Georg Gaisser kann davon erzählen, wie es ist, die drei Bahnsteige für sich zu haben. Wie es ist, durch leere Gänge und Verteilerebenen zu streifen. Wenige Meter unter der Oberfläche die große Stadt zu spüren, während das Bauwerk wie ein großes Lebewesen wirkt, das schläft.



„Eine schöne Stimmung ist das“, sagt Gaisser. Richtig still ist es selten im U-Bahnhof Alexanderplatz. Doch wenn die Gewerkschaft Verdi die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder einmal mit einem Warnstreik lahmlegt, kann man das unterirdische Bauwerk auch tagsüber in Ruhe und Einsamkeit erleben. Als externer Architekt, der seit Jahrzehnten immer wieder dort zu tun hat, darf Gaisser, falls nötig, jederzeit hinein.



Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass er einer der besten Kenner dieses U-Bahnhofs ist. Georg Gaisser weiß, was sich hinter den vielen Türen verbirgt. Wie verschachtelt das Bauwerk ist. Wo sich die Luftschutzräume befinden, wo gesperrte Zugänge in benachbarte Gebäude führen. Wo sich die U-Bahn, die nach Weißensee führen sollte, ausfädelt. Der Planer ist alle Treppen hochgestiegen (es sind fast 90), ist mit allen vier Aufzügen gefahren. Zeit für einen Rundgang.

Schnell rein, schnell durch, schnell raus

Pünktlich um zehn Uhr wartet Gaisser neben der Polizeiwache auf dem Alexanderplatz vor einem der neun Bahnhofszugänge. Was nicht öffentlich zugänglich ist, wird bei dieser Führung tabu bleiben. Es geht darum, was aus der Fahrgastperspektive zu sehen ist. Und das ist viel.



Apropos Fahrgäste: Georg Gaisser weiß, dass viele Berliner die U-Bahn nicht als ihren Lieblingsort bezeichnen würden. Für die meisten ist U-Bahn-Fahren Routine, die am besten im Zustand der Amnesie absolviert wird. Im schlimmsten Fall bedeutet es Stress. Tag für Tag ist die Station unterm Alex für Hunderttausende eine Transitzone im Alltag: schnell rein, schnell durch, schnell raus. Wer will hier schon verweilen?

Eine Ikone der Neuen Sachlichkeit: Die heutige U5, damals Linie E, ist seit dem 21. Dezember 1930 in Betrieb. Die Station unterm Alex besitzt zwei 11,80 Meter breite Mittelbahnsteige. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Georg Gaisser ist ebenfalls öfter hier. Seine professionelle Perspektive beschert ihm jedoch einen anderen Blick. Für den 72 Jahre alten Bauexperten, dessen Büro „Die Brücke“ in einem Pankower Hinterhaus logiert, ist der U-Bahnhof Alexanderplatz eines der schönsten Beispiele für die architektonischen Schätze im Berliner Untergrund.

Klar, dass er als Erstes die U5 ansteuert. Hellblau oder türkis? Für einen Laien schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat es der Architekt Alfred Grenander geschafft, der Station hier und in der U8 ein ikonisches Aussehen zu geben. Wenn ein maximal weltstädtischer Ort gebraucht wird, um Musik- oder Werbevideos mit Berlin-Flavour zu drehen: Die zeitlos schöne, fast sechs Meter hohe Station der U5 mit ihrer Leitfarbe irgendwo zwischen Schwimmbad und Kunst ist unverwechselbar.

Schwedischer Architekt macht Schnäppchen in Velten

Ein ganzer U-Bahnhofsteil in einer Farbe: Das muss nicht bedeuten, dass er langweilig und eintönig ist. Im Gegenteil: Die türkisblauen Fliesen leuchten in mehreren Schattierungen. Das war schon so, als die heutige U5 ans Netz ging: 1930, im selben Jahr wie die jetzige U8.



In diesem Fall hatte der Schwede Grenander, der alle Bahnsteige unterm Alexanderplatz und viele andere U-Bahnhöfe designte, ein Schnäppchen gemacht. „Er hatte in Velten preiswert Fliesen erworben“, erzählt Gaisser. Es waren Fehlbrände in unterschiedlichen Farbtönen und Größen. Aus der Not wurde eine Tugend: Alfred Grenander entwarf ein Gestaltungskonzept im Stil der Neuen Sachlichkeit, bei dem die unterschiedlichen Varianten dazu beitragen, das Bild aufzulockern.

Einfarbig, aber nicht eintönig: Farbschattierungen lockern im U-Bahnhof das Bild auf. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Fliesen, die heute in der U5 und der U8 unter dem Alexanderplatz zu sehen sind, sind erst knapp anderthalb Jahrzehnte alt. Allein in diesen beiden Teilbauwerken bedecken mehr als eine halbe Million Keramikplatten die Wände. Gebrannt wurden sie (wie früher) in Velten oder in einer Fabrik in Spanien, die inzwischen nicht mehr existiert.



„Mit dem Denkmalschutz hat man sich auf acht Farbvarianten geeinigt“, erklärt Georg Gaisser. Weiterhin gibt es mehrere Fliesengrößen, jetzt aber nicht mehr aus Zufall.

Die U5 schwimmt wie ein U-Boot tief im Grundwasser

Der Architekt besitzt einen Schlüssel zum Fliesenlager. In einem der zahlreichen verborgenen Räume des U-Bahnhofs warten mehrere hundert Fliesen auf ihren Einsatz. Die BVG hat sich für diese Lösung entschieden, damit Schäden schnell ausgebessert werden können.



Das passiert öfter, als den Verantwortlichen lieb ist. Georg Gaisser hat einen Blick für Schäden in der Keramik. Wenn jemand aus Wut gegen eine Wand tritt, dann kann das Risse hinterlassen. Es ist wenig verwunderlich, dass sich auch am Alexanderplatz, der als kriminalitätsbelasteter Ort gilt, Wut und Frustration entladen.

„Schauen Sie mal“, sagt Georg Gaisser. Er zeigt eine der vielen Stellen, in denen Fliesen geplatzt sind. Vandalismusschäden dieser Art scheinen ihm körperlich weh zu tun. Feuchtigkeit kann eindringen, das ist immer schlecht. Und es sieht einfach nicht gut aus. An einem Stahlträger entdeckt er einen Fußabdruck in 1,80 Meter Höhe. Jemand muss mit Anlauf hochgesprungen sein, um sich in der roten Farbe zu verewigen.

Kurz nach der Havarie im U-Bahnhof Alexanderplatz 2022: Flatterband sperrt in der U2 das vorübergehend stillgelegte Gleis in Richtung Pankow ab. 2023 wird der Schaden saniert. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Der Rundgang ist in der U2 angelangt. Hier hielt am 1. Juli 1913 erstmals eine U-Bahn unter dem Alexanderplatz. Dass die Fahrgäste nicht viele Stufen hinabsteigen müssen, hat einen Grund, so der U-Bahn-Kenner.



„Das Grundwasser steht ziemlich hoch, rund zwei Meter unter der Oberfläche“, sagt er. Weil man damals mit so einer Herausforderung noch nicht zurechtkam, wurde die heutige U2 dicht unter der Oberfläche gebaut. Der Bahnsteig befindet sich 4,6 Meter unter der Straße. Dagegen schwimmt die U5 von 1930, mit bis zu zwölf Metern die am tiefsten gelegene Linie unterm Alex, im Wasser. „Wie ein U-Boot“, so Gaisser.

Die U2 verläuft auf einer unterirdischen Brücke, auf einer genieteten Konstruktion. Jedes der beiden Gleise wird von zwei Stahlträgern getragen, die jeweils 137 Zentimeter hoch sind. Ein Fenster am Aufgang zum U2-Bahnsteig erlaubt einen Blick auf eines dieser Bauwerke.

Als der Bahnhof der U2 plötzlich absackte

Die Sitzbänke auf dem Bahnsteig der U2 sind noch von früher. Dagegen wurde ein anderer Bereich rund 109 Jahre nach der Fertigstellung vom Schicksal ereilt. An der Wand hinter dem Gleis in Richtung Pankow fehlen Fliesen. Wer genau hinschaut, bemerkt noch andere Dinge.



Einige sehen wie Kabel aus. „Das ist eine Schlauchwaage“, erläutert Gaisser. Sie hilft dabei, den Bereich zu kontrollieren. Auch Sensoren überwachen die Hintergleiswand auf Lageveränderungen und Erschütterungen hin. Vor rund vier Jahren wurde klar, dass der Bahnhof der U2 heftig in Bewegung geraten war. Das soll sich nicht wiederholen.

Hier sackte das unterirdische Bauwerk aus unbewehrtem Beton ab – um 3,6 Zentimeter, wie es hieß. Unterm Gleis nach Pankow riss die Sohle, Fugen verdrehten sich. „Wie Haut, die plötzlich aufplatzt“, so Gaisser. Die U2 geriet unter Stress. Auch die fragile Tunnelwandkonstruktion, die aus Stahlstützen mit Betonausfachung besteht.

Unterwegs im größten U-Bahnhof von Berlin: Georg Gaisser unter dem Alexanderplatz. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Folgen waren für die Fahrgäste spürbar: Ab dem 7. Oktober 2022 durfte die U2 unterm Alex nur noch ein Gleis befahren. Unterdessen sackte das Bauwerk weiter ab. Einem Bericht zufolge vergrößerte sich die Setzung auf 3,8 Zentimeter. Es hatte böse Vorzeichen gegeben: Bereits im Juli 2022 stellten BVG-Mitarbeiter Risse im Beton fest. Ab September drang Grundwasser in den U2-Bahnhof ein, der bislang als trocken galt.

Plötzlich dellte sich die Wand der Baugrube ein

Das Problem ließ sich klar lokalisieren: Der U-Bahn-Tunnel verläuft neben der 17 Meter tiefen und mehr als 60 Meter langen Baugrube Alexanderplatz 17, in der das Immobilienunternehmen Covivio ein Hochhaus mit Zwillingstürmen errichtet. Der Abstand zur Hochhaus-Baugrube ist gering, zwischen 80 Zentimeter und 2,50 Meter.



Die rund einen Meter dicke Baugrubenwand dellte sich um rund 5,2 Zentimeter nach innen ein. Der sandige und grundwasserreiche Boden nebenan gab nach, der aus Beton minderer Qualität bestehende U2-Tunnel verkantete sich. Die Havarie nahm ihren Lauf.

Covivio zahlte rund zehn Millionen Euro für die Sanierung. Im Frühjahr 2023 spritzten mehr als 50 Injektionslanzen Flüssigzement unter dem Bahnhof in den Untergrund. Stahlanker stabilisieren die Baugrubenwand. Seit August 2023 fährt die U2 wieder zweigleisig. Doch das Bauwerk wird weiterhin überwacht und zeigt immer noch Spuren.

„Warum stehen hier zusätzliche Stützen?“, fragt Georg Gaisser. Und liefert die Antwort.

Zwei Pfeiler stützen den schweren Urbanliner

Die eingedrungene Feuchtigkeit setzte auch die Stahlträger, die noch aus der Anfangszeit von 1913 stammen, unter Stress. Strom begann zu fließen, die Kriechströme förderten die Korrosion im Stahl. Damit das Tunnelbauwerk sicher bleibt, wird nun jeder Stahlträger auf dem U2-Bahnsteig links und rechts von weiteren Stützen flankiert.

Vor einigen Wochen kamen im U-Bahnhof Stützen hinzu. Sie wurden aufgestellt, damit die neuen XXL-Straßenbahnen vom Typ Alstom Urbanliner über den Platz fahren dürfen. Zwar ist deren Achslast nicht größer als bei den Bahnen, die dort schon länger verkehren. Doch für die Neulinge gilt kein Bestandsschutz. Eine der beiden Urbanliner-Stützen, blau lackiert, kann man am Ausgang zur Alexanderstraße entdecken.

Der größte U-Bahnhof Berlins ist wie ein Lebewesen, bekräftigt Georg Gaisser. Die Umwelt kommuniziert mit ihm, das Bauwerk reagiert. Auch als das Berolinahaus zwecks Sanierung entkernt wurde, geriet der Untergrund in Bewegung – insbesondere der Tunnel der U8. Weil das Haus im Grundwasser steht, schwamm es nach oben, weil es leichter wurde. Als der Ausbau begann, sackte es wieder zurück. Purer Stress.

Auch der Bahnsteig der U2 unterm Alex wurde vom Architekten Alfred Grenander entworfen. Doch der Bereich von 1913 wirkt anders als die Bauwerke für die U5 und U8, beide von 1930. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das Berolinahaus, in dem heute C&A Textilien verkauft, spielt eine weitere Rolle. Einst hatte es einen Zugang zur Ladenstraße über der U5. Doch er wurde geschlossen – dem Vernehmen nach, weil der Gang zu oft von Ladendieben genutzt wurde. Ein Gangstummel in Form eines Viertelkreises über der U8 nach Wittenau zeigt, dass es zudem eine Verbindung ins Alexanderhaus gab. Ein weiterer Tunnel ins Nichts.

Im Norden, in Richtung der Covivio-Hochhausbaustelle, verfügte der U-Bahnhof über einen weiteren Zugang. „Er war mit Berlin-Ansichten auf Meißner Porzellan dekoriert“, erklärt Gaisser. Als sie 2005 entfernt werden sollten, konnte das Stadtmuseum die Bildplatten retten.

In diesem Teil sind weitere Bereiche ebenfalls außer Funktion. Eine Stahltür neben dem Ausgang zur Alexanderstraße führt zu einem Konferenzraum. Berichten zufolge hieß er einst „Kaisersaal“, benannt nach dem langjährigen U-Bahn-Chef Hans-Christian Kaiser. Mit seinen Nebenräumen ist er rund hundert Quadratmeter groß. Andere Türen gewähren Zugang zum nicht mehr genutzten Fußgängertunnel von 1968, der sich bis zur Otto-Braun-Straße erstreckt.

Fit für die Zukunft: Was gerade im U-Bahnhof entsteht

Ein riesiger Betonblock, der Ende der 1920er-Jahre entstand, erstreckt sich ebenfalls im Untergrund. Das Trumm sollte ein Hochhaus tragen. Aber auch der Plan aus der Nazi-Zeit, hier ein Arbeitsamt zu errichten, wurde nicht realisiert. Dafür wurde im Untergrund 1941 eine zweigeschossige Bunkeranlage für rund 3500 Menschen fertig. Als das Saturn-Haus errichtet wurde, brach man einen Teil mit Seilsägen ab.



Die U5 führt in einem Bogen durch den Fundamentblock hindurch. Auch der Vorratsbau Gleis 4 für die geplante U10 nach Weißensee lässt sich hier verorten. Der amerikanische Investor Hines möchte hier ein Hochhaus bauen. Die Planung für die U5 liegt vor: Innenschalen in den Tunnelröhren sollen die U-Bahn-Trasse schützen, falls es Setzungen geben sollte.

„Früher unterquerte auch ein Regenwasserkanal, rund vier mal acht Meter groß, den Alexanderplatz“, berichtet Gaisser. Das unterirdische Bauwerk lag auf der U5, der U2-Tunnel verlief dicht nebenan. Inzwischen wurde der Kanal größtenteils abgerissen.

Leere Bunkerräume unterm Alexanderplatz: In dem großen Fundamentblock wurden im Zweiten Weltkrieg Luftschutzräume für rund 3500 Menschen eingerichtet. © Georg Gaisser

Während Bauten verschwinden, kommt Neues hinzu. Die BVG lässt den Brandschutz modernisieren, mit zusätzlichen Löschanlagen, mit Sprinklern. Im Notfall muss der U-Bahnhof in acht Minuten von Menschen geräumt sein. Weil der Strombedarf steigt, etwa für die Teilautomatisierung der U5 und U8, wird auch die Elektrik ertüchtigt.

Georg Gaisser weiß, dass er in einem Bereich tätig ist, von dem viel für das Funktionieren dieser Stadt abhängt. „Verkehr ist ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte“, sagt er. Im Netz der Schienenstränge zeigen sich die Vorteile, die Berlin im Vergleich zu London oder Paris genießt (auch wenn die Berliner sie in ihrem Alltag nicht wahrnehmen). „Der Ring, die Stadtbahn: Damals wurde mit Blick auf die Zukunft geplant.“

In Donaueschingen am Rand des Schwarzwalds, wo Gaisser aufwuchs, gibt es keine U-Bahn. „Ich wollte Kunst studieren, doch meine Mutter riet mir zu einem anderen Studienfach“, erzählt er. „Und so kam ich 1972 nach West-Berlin, um mich für Architektur einzuschreiben.“

In der S-Bahn: „Als wäre eine Seuche ausgebrochen“

„Meine Freundin war schon da. Sie wohnte an der Bornstraße in Steglitz, wo damals die U9 gebaut wurde. Ich war begeistert von dem Projekt. Ich bekam einen Eindruck, welch wichtiger Lebensnerv die U-Bahn in Berlin ist“, so Gaisser. Sein Interesse war entflammt.

1983 machte er sich selbstständig. Schon beim ersten Auftrag ging es um den Schienenverkehr: „Ich erstellte eine Bestandsaufnahme der Gebäude entlang der Wannseebahn.“ Die S-Bahn-Strecke, Teil der heutigen S1, lag seit 1980 brach und sollte reaktiviert werden. Zwischen den S-Bahnhöfen Yorckstraße/Großgörschenstraße und Wannsee streifte Gaisser durch verlassene Aufsichtsgebäude und Stellwerke.

„In den Betriebsräumen lagen noch Zeitungen und Butterbrote. Als wären die Reichsbahner gerade erst gegangen. Als wäre eine Seuche ausgebrochen oder eine Bombe eingeschlagen.“

Gesperrter Zugang neben der Hochhaus-Baustelle der Covivio: Ende März 2026 wurde eine Frau auf der Treppe zum U2-Bahnhof von einem herabfallenden Metallteil verletzt. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Ein Geruch hing über den alten Gleisen: nach altem Öl, nach Rost. Das hatte für ihn etwas Magisches. „Im riesigen S-Bahnhof Schöneberg war ich völlig allein. Gespenstisch.“ Doch Georg Gaisser erkannte, wie schön diese Bahnhöfe einmal gewesen waren.

Längst wogt auf der Wannseebahn wieder der S-Bahn-Verkehr. Unterm Alexanderplatz wurden nach dem Mauerfall die Wände, die Normalsterblichen den Weg zur U8 versperrten, entfernt. Auch auf der einstigen Transitstrecke, auf der U-Bahnen zwischen Kreuzberg und Wedding die DDR-Hauptstadt ohne Halt durchquerten, ist viel los.

„Als ich 1972 nach Berlin kam, hätte ich nicht geahnt, dass ich viele Jahre später die Sanierung und den strukturalen Umbau des U-Bahnhofs Rathaus Steglitz begleiten würde“, sagt Georg Gaisser. Zahlreiche andere U-Bahn-Projekte kamen hinzu – etwa die preisgekrönte Sanierung des U-Bahnhofs Bayerischer Platz (U4/U7).

Im Januar beginnen wieder Tarifverhandlungen bei der BVG. Wer weiß, vielleicht ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Landesunternehmens dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Dann kann der Berliner wieder die Stille genießen.

Die Stille im U-Bahnhof Alexanderplatz, der Herzkammer des Berliner Nahverkehrs.

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