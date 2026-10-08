Der 27-Jährige soll sich zunächst im Rathaus aufgehalten haben. Im Innenhof traf ihn die Polizei mit einer Pistole an – laut LKA schoss er sofort auf die Beamten.

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist am Donnerstagmittag in Tuttlingen ein 27 Jahre alter Mann getötet worden. Der bewaffnete Mann soll zuvor im Bereich des Rathauses aufgefallen sein und anschließend auf Polizeibeamte geschossen haben.



Nach Angaben des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg war der 27-Jährige mit einer Pistole in der Hand im Bereich des Rathauses gesehen worden. Daraufhin wurden Polizeikräfte in die Innenstadt gerufen. Im Innenhof trafen die Beamten schließlich auf den Mann.



Dort soll er nach Darstellung des LKA unmittelbar das Feuer eröffnet haben. „Er hat direkt geschossen“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizisten hätten daraufhin ebenfalls ihre Schusswaffen eingesetzt.



Der 27-Jährige wurde getroffen. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Einsatzort. Polizisten wurden nach Angaben des SWR nicht verletzt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, wie es bei tödlichem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte üblich ist.

Bewaffneter Afghane hielt sich offenbar im Rathaus auf

Nach Angaben der Stadt hatte sich der Mann zuvor auch im Rathaus aufgehalten. Ob er dort Beschäftigte bedrohte, ist bislang nicht bestätigt. Ein Stadtsprecher erklärte, wegen der laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben machen zu können.



Das Rathaus wurde nach dem Vorfall für den restlichen Tag geschlossen. Mitarbeiter, die nicht mehr für Zeugenaussagen benötigt wurden, durften nach Hause gehen. Das Gebäude und der umliegende Bereich wurden weiträumig abgesperrt. Die Polizei erklärte zugleich, für die Bevölkerung bestehe keine weitere Gefahr.



Bei dem Getöteten handelt es sich nach Angaben des LKA um einen in Tuttlingen lebenden afghanischen Staatsangehörigen. Der Mann war demnach bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Worum es bei diesen früheren Vorgängen ging, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Auch weshalb sich der Mann bewaffnet am Rathaus aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso war zunächst nicht bekannt, wie viele Schüsse der Afghane und die beteiligten Beamten jeweils abgaben.

Augenzeugen berichten von mehreren Schüssen

Passanten erlebten den Einsatz mitten in der Tuttlinger Innenstadt. Eine Frau sagte der Schwäbischen Zeitung, sie sei gerade durch den Innenhof des Rathauses gegangen, als sie einen Knall gehört habe. Zunächst habe sie an einen Feuerwerkskörper gedacht. Kurz darauf sei Hektik ausgebrochen, Menschen hätten geschrien.



Auch andere Zeugen berichteten von mehreren Schüssen. Bilder vom Einsatzort zeigen Polizeibeamte, die sich um einen am Boden liegenden Mann kümmern. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten waren anschließend Reanimationsmaßnahmen zu sehen.



Eine Restaurantbesitzerin in unmittelbarer Nähe des Rathauses sagte der Schwäbischen Zeitung, die Personalien ihrer Gäste seien aufgenommen worden. Sie sei froh, dass zu diesem Zeitpunkt niemand auf der Terrasse gesessen habe. Eine weitere Geschäftsinhaberin berichtete, sie habe sich während des Einsatzes unter ihrer Ladentheke versteckt.

Die Ermittler sicherten am Nachmittag weiterhin Spuren und befragten Zeugen. Offen ist insbesondere, was dem Auftreten des 27-Jährigen im Rathaus vorausging und welches Motiv er hatte.

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