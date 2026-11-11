„Typische Alte-Männer-Jokes“: Stefan Raabs Wechseljahre-Witz über Heidi Klum erzürnt die Zuschauer

Heidi Klum spricht offen über ihre Wechseljahre, Stefan Raab macht daraus einen Gag. Warum der Witz aus der „Stefan Raab Show“ im Netz so schlecht ankommt.

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Stefan Raabs neuester Gag hat viele empörte Kommentare provoziert. Wenn es Ragebait sein sollte, wäre die Rechnung also aufgegangen. Es steht indes zu befürchten, dass die Witze tatsächlich direkt aus der Humorzentrale des Entertainers kommen.



Wir gehen rein: In der jüngsten Ausgabe seiner „Stefan Raab Show“ nimmt sich der 60-Jährige Heidi Klum vor, deren Oktoberfest-Interpretation er unlängst bereits durch den Kakao gezogen hatte.

Diesmal will er von seinem Publikum wissen, ob es bereits diese „Schocknachricht“ verdaut habe: „Wir haben alle geglaubt und gehofft, dass dieser Tag nie kommen wird. Und jetzt ist es doch passiert: Heidi Klum ist in den Wechseljahren.“

Wechseljahre als erschütternde Beichte

Raab lässt per Einspieler „die erschütternde Beichte“ – ein vor ein paar Tagen veröffentlichtes ZDF-Interview mit Klum – ablaufen, in dem die 53-Jährige offen übers Älterwerden und ihre Wechseljahrs-Symptome spricht.

Sie sei früher immer eine Frostbeule gewesen, erzählt Klum unter anderem im Gespräch. Aber jetzt sei es so: „Egal, wo ich hinkomme: Mir ist es immer zu heiß.“

Raab findet das „tragisch“ und witzelt: „Kaum ist Tom aus der Pubertät raus, ist Heidi schon in den Wechseljahren.“ Das Gelächter im Studio hält sich in Grenzen.

Zustimmung wird geprüft...

Auch im Netz kommen die Spötteleien über die Wechseljahre und den Altersunterschied zwischen der „Germany's Next Topmodel“-Chefin und ihrem Ehemann Tom Kaulitz (37) nicht gut an.

„So richtig zeitgemäßer Humor! NICHT!!!“, heißt es in den Kommentaren bei Instagram. Und: „Hahahaha, Frauen kommen in die Wechseljahre!!!!! Brüller! Ach, der Raab, sooooo lustig. Gut, dass er wieder da ist und den Humor der 60er-Jahre aufleben lässt. Köstlich!“

Follower der Sendung finden es „unnötig“, sich über die Wechseljahre lustig zu machen und merken an: „Wäre ganz cool, wenn wir Frauen, die öffentlich mit solchen Themen umgehen, feiern, anstatt sie bloßzustellen.“

Eine Userin schreibt unter großem Beifall: „Das sind auch wieder so typische Alte-Männer-Jokes, keine Ahnung, wovon er spricht, aber nen Witz auf andere Kosten ist es trotzdem wert. Und noch dazu ist es das normalste auf der Welt, jede Frau kommt in die Wechseljahre, was soll daran lustig sein? Immerhin spricht Heidi offen darüber.“

Tatsächlich hatte Klum viel Applaus erhalten, weil sie das Thema Wechseljahre auf die ihr eigene, offene und humorvolle Art auf die Agenda bringt. Schon im Mai sprach das Model während der Filmfestspiele in Cannes über Hitzewallungen und Schlafstörungen.

Jetzt geht Klum erneut darauf ein: Sie bemerke, dass sich ihr Schlaf verändere: Nachts könne sie nicht mehr gut schlafen. „Ich habe dann immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich vom vielen Reisen, Jetlag. Aber nee, das sind die Wechseljahre.“

Zustimmung wird geprüft...

Das sei ein wichtiges Thema, merken User unter dem Instagram-Beitrag an. Und: „Find ich so toll, dass Heidi als absolute Queen so offen darüber spricht! Vorbild auf allen Ebenen.“ Auch Ärztinnen meldeten in den Kommentaren an, man müsse noch viel mehr über die Wechseljahre sprechen.

Tatsächlich hat das Thema in den letzten Jahren deutlich mehr öffentliche, mediale und politische Aufmerksamkeit bekommen. Lange Zeit galt die Menopause als Tabu, doch inzwischen hat sie sich zu einem viel diskutierten gesellschaftlichen Thema entwickelt.

So gilt die Schauspielerin Naomi Watts international als eine der lautstärksten Aktivistinnen. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie es für sie war, bereits mit 36 Jahren in die Wechseljahre zu kommen. Watts kämpft heute gegen Scham und mangelnde Aufklärung rund um das Thema.

In Deutschland haben unter anderem Katja Burkard, Lilly Becker und Sylvie Meis offen über ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren gesprochen.

Burkard veröffentlichte 2019 das Buch „Wechseljahre? Keine Panik!”, in dem sie beschreibt, wie sie mit Mitte 40 plötzlich von Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und Hitzewallungen überrascht wurde. Burkard sagt, es sei wichtig, sich Unterstützung zu holen. Rückblickend seien die Wechseljahre für sie positiv gewesen: „Wechseljahre sind keine Krankheit. Im Gegenteil: Für mich war es die Chance, mit mir und meinem Körper endgültig ins Reine zu kommen”, betonte die RTL-Moderatorin 2022 in einem Podcast.

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