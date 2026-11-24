Mit Bargeld am Automaten ein Papierticket kaufen: Das soll in Berlin in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein. Jetzt wurden weitere Details bekannt. Beim Fahrgast-Sprechtag schlugen die Wogen hoch.

Ein Validator, Fahrscheinautomat der neuen Generation. Bezahlt wird kontaktlos, Münzen und Banknoten werden nicht akzeptiert.

Fahrgäste in Berlin müssen sich umstellen. Mit Bargeld am Automaten Fahrscheine aus Papier kaufen: Das wird in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein. Daran ließ Henrik Falk, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), keinen Zweifel.



„Wir werden Automaten abbauen und durch etwas Besseres ersetzen“, sagte er während einer Veranstaltung des Fahrgastverbands IGEB. „2030 werden wir beim Vertrieb deutlich besser aufgestellt sein, mit so wenig Fahrkartenautomaten wie möglich.“ Ein erster Sendbote aus der Zukunft war im Saal zu besichtigen: ein Validator mit Touchscreen.



Die kleinen Verkaufsgeräte sollen in U-Bahnhöfen, Straßenbahnen und Bussen die heutige Verkaufstechnik ersetzen. Von 2029 bis 2031 will das Landesunternehmen rund 3600 Validatoren montieren. Sie akzeptieren keine Münzen und Banknoten, sondern ausschließlich kontaktlose Zahlungsmittel. Dazu zählen EC-Karten und die BVG-Guthabenkarte.

Streit um Ticketautomaten: Sag' es mit Walter Ulbricht

Kein Zweifel, da bahnt sich eine Revolution an. Zumindest nach Berliner Standards. Denn in London, Amsterdam und vielen anderen Städten sind Fahrscheinautomaten längst aus der Mode und eine Seltenheit. Dennoch schlugen beim abendlichen Sprechtag für BVG-Fahrgäste, zu dem einige Dutzend angemeldete Besucher in den Omnibus-Betriebshof Müllerstraße in Wedding kommen durften, die Wogen hoch.

IGEB-Sprecher Christian Linow, der die Veranstaltung moderierte, nahm Anleihen bei Walter Ulbricht. Der Sachse, damals Vorsitzender des Staatsrats der DDR, hatte während einer Pressekonferenz zwei Monate vorm Mauerbau versucht, von der geplanten Grenzschließung abzulenken – die am 13. August 1961 dann tatsächlich begann.

Am besten per App: In BVG-Bussen gibt es seit 2021 keinen Barverkauf mehr. © Sabine Gudath

„Niemand hat die Absicht, Fahrkartenautomaten abzubauen“, formulierte Linow. „Wir schon“, entgegnete der BVG-Chef. Auch künftig werde jeder Fahrgast des größten kommunalen Verkehrsunternehmens in Deutschland die Möglichkeit haben, ein Ticket zu erwerben. Nur eben anders als heute: kontaktlos und digital.



Henrik Falk sah die Zeit für eine Tirade gegen die bisherige Technik für gekommen. „Wer versteht Fahrkartenautomaten?“, fragte der Manager und Jurist rhetorisch in die Runde. „Hat die schon mal jemand verstanden? Findet die jemand gut?“

Etwas später, Falk hatte die Veranstaltung schon nach einer Stunde verlassen, richtete auch BVG-Vertriebschef Michael Beer das Wort an die Menschen im Saal. Er fragte: „Was glauben Sie, wie viele Tickets werden pro Tag in einem BVG-Bus verkauft?“ 70 lautete eine Antwort. 15, sagte jemand anders. Weit gefehlt: „Es sind im Durchschnitt gerade mal drei Tickets.“

Vertriebstechnik in der BVG-Tram ist 36 Jahre alt

Das Fahrpersonal im Bus, im Verkehr schon genug gestresst, wird zusätzlich belastet. Für die Straßenbahn und U-Bahn gilt, dass große Mengen Bargeld sicher transportiert und abgerechnet werden müssen. Papiertickets erfordern weitere Logistik. Ganz schön viel Aufwand für immer weniger Nutzer: 60 Prozent der Fahrgäste nutzen ein Abo, etwa das Deutschlandticket. Die anderen Tickets werden meist per App geordert und bezahlt. Nur noch wenige BVG-Nutzer zahlen bar.

„Die Vertriebstechnik braucht eine zukunftsfähige Lösung“, stand auf einer der Folien, die Michael Beer zeigte. Die knapp 500 Fahrscheinautomaten in der Straßenbahn seien 36 Jahre alt, sagte er. Dass sie nur Bargeld akzeptieren, war in den 1990er-Jahren dank viel niedrigerer Tarife kein Problem. „Versuchen Sie heute mal, 21,40 Euro für zwei Tageskarten in Münzen zusammenzukratzen“, so Beer.

Automaten in Berliner U-Bahnhöfen müssen 2030 weg

Die rund 700 Ticketautomaten im U-Bahn-Bereich sind im Schnitt 25 Jahre alt. Doch auch sie haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Immer öfter heißt es auf den Bildschirmen, dass Geldscheine gerade nicht angenommen werden. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erhöht die Anforderungen. Folge: Die heutigen Automaten können ab 2030 nicht mehr eingesetzt werden. Modernisierung unmöglich.

Und im Bus? Dort sind um die 1800 Verkaufsgeräte im Einsatz, die rund elf Jahre alt sind. Doch kaum noch jemand löst beim Fahrpersonal ein Ticket. Seit 2021 kann man im BVG-Bus nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Die Zukunft hat also längst begonnen. Schleichend.

Ein häufiges Bild bei Fahrscheinautomaten in U-Bahnhöfen der BVG: Die betagte Technik nimmt nur Münzen an, keine Geldscheine. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Auch bei der Tram. Die jüngsten Straßenbahnen, die XXL-Züge vom Typ Alstom Urbanliner, haben keine Automaten an Bord. Als Nächstes möchte die BVG in allen Bussen den Ticketverkauf beim Fahrpersonal einstellen. Das geht aus Beers Folie ebenfalls hervor. In fünf Jahren muss der letzte U-Bahn-Automat abgeschaltet werden.

Die Validatoren in Fahrzeugen und U-Bahnhöfen werden ein überschaubares Sortiment für den Tarifbereich Berlin ABC (Berlin und Umland) verkaufen, hieß es. Die Tickets landen in der Cloud, nachdem sie mit Bankkarte, Smartphone oder BVG-Guthabenkarte bezahlt wurden. Die hauseigenen Chiptickets gibt es in rund 1000 Verkaufsstellen, etwa in Kundenzentren und in Supermärkten.

Tipp für Bargeld-Fans: die BVG-Guthabenkarte

Wer weiterhin anonym Tickets kaufen und mit Münzen oder Banknoten bezahlen will, für den ist die mit bis zu 150 Euro aufladbare BVG-Guthabenkarte das Mittel der Wahl. Doch der Bargeldersatz scheint kein Produkt zu sein, auf das der Markt sehnlichst gewartet hat. „Die Karte wird nicht gut angenommen“, gesteht Michael Beer ein. Trotzdem wird das Vertriebsnetz ausgebaut, kündigte er an.

Sechs verschiedene Validatoren können bei der BVG getestet werden, sagte der Vertriebschef. Der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein (ABSV) Berlin und der Fachverband Fußverkehr Deutschland waren schon in der Holzmarktstraße. Beer lud den Fahrgastverband ein, ebenfalls Testbesuche zu organisieren.

Doch die Menschen im Saal blieben skeptisch. „Versuchen Sie mal, einer 95-jährigen Dame, die einmal im Monat zu ihrer Freundin fährt, das System der Guthabenkarte zu erklären“, sagte ein Fahrgast. „Meine Mutter ist 80. Mit ihr spreche ich darüber“, so Beer.

Rheinbahn in Düsseldorf setzt bald Validatoren ein

„Wer trägt das Risiko, wenn gerade kein Mobilfunknetz da ist?“, fragte jemand anders. „Dann kann der Kontrolleur nicht kontrollieren“, antwortete der Vertriebschef. „Wenn ein Kunde bei der Kontrolle keine Funkverbindung hat, geht das nicht zu seinen Lasten.“

Kann der Fahrgast im Validator prüfen, was er gekauft hat und wie lange sein Ticket gilt? „Ja“, antwortete Michael Beer. Wäre die Umstellung nicht ein guter Zeitpunkt zu sagen: Wir führen in ganz Deutschland die gleichen Automaten ein? So lautete eine andere Frage. Grundsätzlich ja, hieß es. Deshalb teste die BVG einen Validatortyp, den die Rheinbahn in Düsseldorf bald an 60 Standorten einsetzen möchte.

IGEB-Sprecher Linow wiederholte seine Frage: „Wird es auf U-Bahnhöfen in Zukunft noch herkömmliche Fahrkartenautomaten geben?“ Dazu habe Henrik Falk alles gesagt, entgegnete Michael Beer. „Das lasse ich so stehen.“ Also nein.

Der Mann vom Fahrgastverband ließ nicht locker. Linow sprach ein Thema an, das auch professionelle Beobachter umtreibt. Die geplanten Validatoren können nicht mehr, eher weniger als herkömmliche Automaten. So werden sie weniger Tickets anbieten.

Warum führt die BVG nicht gleich Technik ein, die in London, Amsterdam und anderswo längst im Einsatz ist? Dort checkt man sich bei Fahrtbeginn ein, zum Beispiel mit einer Kreditkarte. Am Ende checkt man sich wieder aus, und das System berechnet den günstigsten Tarif.

Warum das Tarifsystem verändert werden muss

Das sei langfristig auch in Berlin geplant, sagte Beer. „Da muss die Reise hingehen.“ Doch dafür müsse das Fahrpreissystem geändert werden. Vielerorts funktioniert dieses System mit Kilometertarifen, die es für den Verkehr innerhalb von Berlin nicht gibt. „Aber dafür müssen wir an die Tarife herangehen“, bekräftigte Beer.

Er ist der einzige BVG-Experte, der sich an diesem Abend den Fragen stellen darf. Ansonsten versuchen Mitarbeiterinnen der Pressestelle, auf Hinweise, Einschätzungen und Kritik zu reagieren.

Henrik Falk ging bereits gegen 20.15 Uhr, ohne den Grund zu erläutern und ohne sich zuvor wie sonst bei Fahrgast-Sprechtagen üblich einer Diskussion mit anwesenden Kunden zu stellen. Stattdessen hielt der BVG-Chef einen Vortrag, in dem er mehrmals darauf hinwies, dass es nun auch mal Lob für das Verkehrsunternehmen geben müsse.

Stabilität vor Wachstum: Die Bilanz von BVG-Chef Falk

Der Kurswechsel nach dem Motto Stabilität vor Wachstum, der vor zwei Jahren eingeleitet wurde, habe spürbare Erfolge gebracht. „2024 hatten wir eine wirklich desaströse U-Bahn-Situation, zum großen Teil selbst verschuldet. Als Fahrgast konnte man sich null Komma null auf die U-Bahn verlassen“, sagte Falk. Die Zuverlässigkeit sei deutlich gestiegen. „Egal wie man rechnet: Sie ist deutlich stabiler geworden.“

Die jährlichen Investitionen, 2024 noch 371 Millionen Euro, steigen in diesem Jahr auf über eine Milliarde Euro. Erstmals seit 60 Jahren werden wieder Bus-Betriebshöfe errichtet – gleich zwei davon. Die Krankenquote sei von 9,4 auf 9,2 Prozent gesunken, so Falk weiter. Die Kriminalität in der BVG ebenfalls: Von 2024 auf 2025 ging die Zahl der physischen Delikte und Straftaten um 16 Prozent zurück.



Bei der „Riesen-Reorganisation“ wurden seit Anfang des vergangenen Jahres rund 70 Prozent der Leitungsstellen neu besetzt, erklärte Falk. Ein Wechsel, der auch auf Kritik stößt. Eine „desaströse Entlassungswelle“, wie ein BVG-Kenner später kommentierte.

Bei einer Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) habe die BVG die Note 1,5 erhalten, sagte er. „Unser System ist einfach großartig“, so Henrik Falk. Das sollten auch die Berliner zur Kenntnis nehmen. „Berlin muss einfach mal sehen, was man hat.“

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