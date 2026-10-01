U2 auf der 2-Euro-Münze: Für 39,95 Euro verkauft, jetzt für über 300 Euro angeboten

U2-Münze aus Irland: Die 2-Euro-Gedenkmünze zum 50. Bandjubiläum ist in Proof-Qualität ausverkauft. Preise, Auflage und wo es sie noch gibt.

Seit 50 Jahren in derselben Besetzung: U2 bei einem Konzert im Suncorp Stadium in Brisbane (2019). Jetzt sind die vier Musiker auch auf einer 2-Euro-Münze zu sehen.

Für 39,95 Euro war sie zu haben, jetzt wird sie für mehr als 300 Euro angeboten. Die neue 2-Euro-Münze mit der irischen Rockband U2 ist eine Woche nach Verkaufsstart das begehrteste Euro-Geldstück des Jahres.



Die Central Bank of Ireland ehrt damit Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. zum 50. Bandjubiläum. Die vier Musiker sind nebeneinander zu sehen, darüber steht das Logo „U2/50th Anniversary“. Entworfen hat das Motiv Shaughn McGrath, der seit Jahren mit der Band zusammenarbeitet.



Die Idee hatten deutsche Fans übrigens schon vor zehn Jahren. Am 1. April 2016 meldete die Fanseite U2tour.de eine U2-Münze aus Irland. Damals war es ein Aprilscherz.

U2-Münze: Auflage und Ausgabepreis

Die Zentralbank bietet die Münze in zwei Varianten an. 150.000 Stück stecken in einer bedruckten Sammelkarte, der sogenannten Coincard, für 14,95 Euro. Hinzu kommen 5000 Exemplare in Proof-Qualität, auf Deutsch Polierte Platte, im Heftchen für 39,95 Euro.



Die Proof-Ausgabe war laut Irish Examiner kurz nach dem Verkaufsstart am 25. September vergriffen. Die günstigeren Coincards waren dagegen nicht sofort weg: Laut dem Fanportal u2songs.com konnte man sie auch Stunden nach dem Verkaufsstart noch bestellen.

U2-Münze bei eBay: Händler verlangen das Neunfache

Seitdem steigen die Preise. Ein europäischer Onlinehändler listet die Proof-Münze für 355 Euro und meldet selbst diese Vorverkaufsware als vergriffen. Auf eBay steht sie für umgerechnet gut 300 Euro.



Deutsche Münzhändler verlangen für die Coincard zwischen etwa 30 und 55 Euro, oft mit mehreren Wochen Lieferzeit. Die Proof-Version führt ein Händler für 149 Euro als „später verfügbar“.



Ob tatsächlich jemand 300 Euro bezahlt, verraten diese Angebote nicht. Wer jetzt kauft, zahlt vor allem den Aufschlag der ersten Woche.

Zustimmung wird geprüft...

Kann man mit der U2-Münze im Supermarkt bezahlen?

Ja. Jede 2-Euro-Gedenkmünze ist in allen Euroländern gesetzliches Zahlungsmittel, auch an der Kasse in Berlin. Nur dürfte kaum jemand eine 39,95 Euro teure Sammlermünze für zwei Euro ausgeben.



Der Band gefällt die Vorstellung trotzdem. Im Statement auf u2.com stellen sich die vier vor, wie ihre Köpfe gekauft, verloren, gestohlen und im Süßigkeitenladen gegen Lakritz eingetauscht werden.



Vier Köpfe und eine silberne Harfe seien „keine schlechte Metapher für diese irische Band“, schreiben die Musiker. Das ist ein Wortspiel: Beim Münzwurf ruft man in Irland traditionell „Heads or Harps“, also Kopf oder Harfe – nach der Harfe auf den irischen Münzen.

Wie U2 mit einem Zettel am Schwarzen Brett begann

Der Ausgabetag ist kein Zufall. Am 25. September 1976 probten vier Dubliner Schüler zum ersten Mal zusammen. Larry Mullen Jr. hatte an der Mount Temple Comprehensive School einen handgeschriebenen Zettel aufgehängt: Schlagzeuger sucht Musiker für eine Band.



Mullen erzählte später, die Gruppe habe etwa zehn Minuten lang „The Larry Mullen Band“ geheißen. Dann sei Bono gekommen. Heute hat U2 22 Grammys gewonnen, mehr als jede andere Band.

Euro-Münze für eine aktive Band: fast ohne Vorbild

Lebende Menschen auf Euromünzen sind erlaubt und bei Monarchen üblich. Luxemburg würdigte 2025 Großherzog Henri zum Thronjubiläum. Popkultur bleibt die Ausnahme, Frankreich brachte 2019 Asterix auf einen Zweier.



Eine Band, die noch Platten macht, hatte nach Angaben der Prägestätte bislang keine eigene 2-Euro-Münze. Im November erscheint mit „Carnaval de Luz“ das 16. U2-Studioalbum.



Teile des Klassikers „Achtung Baby“ entstanden übrigens in den Hansa-Studios in Kreuzberg, der Song „Zoo Station“ spielt auf den Bahnhof Zoo an.



Ihr Statement beendet die Band mit dem Bild einer Münze, die sich noch in der Luft dreht. Für Sammler ist sie längst gelandet, und zwar auf dem Kopf mit den vier Gesichtern.

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