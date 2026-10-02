Die U2 fährt wieder. Nach dem Brand am Wittenbergplatz vor zwei Wochen kan der Verkehr wiede aufgenommen werden. Zu Störungen kommt es trotzdem.

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Die U2 verkehrt nach dem Brand am Wittenbergplatz wieder normal.

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Die U2 hat nach dem Brand am U-Bahnhof Wittenbergplatz ihren planmäßigen Betrieb wieder aufgenommen. Seit Freitag, 4 Uhr morgens, rollen die Züge auf der gesamten Linie – und das laut BVG mehrere Tage früher als zuletzt angenommen.

Für viele Fahrgäste im Westen Berlins endet damit eine Einschränkung, die den U-Bahn-Verkehr tagelang ausgebremst hatte. Zuletzt war die U2 zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Gleisdreieck unterbrochen, Reisende mussten auf andere Linien ausweichen. Doch bei einer Linie kommt es weiterhin zu Einschränkungen.

U2 seit 4 Uhr wieder planmäßig unterwegs

Welche Strecke war gesperrt – und wie Fahrgäste umsteigen mussten

Bis zur Wiederöffnung klaffte eine Lücke mitten im stark genutzten Westen des Netzes. Die U2 fuhr auf dem Abschnitt zwischen Zoologischer Garten und Gleisdreieck nicht.

Fahrgäste wurden gebeten, den gesperrten Teil zu umfahren. Die BVG empfahl dafür einen Umstieg am Bahnhof Spichernstraße in die U3 und die U9. Mit der Rückkehr der U2 ist dieser Umweg nun nicht mehr nötig.

Wann fährt die U1 wieder? BVG nennt Montag

Anders als die U2 steht die U1 weiterhin still. Aktuell fährt die Linie, die zwischen der Uhlandstraße und der Warschauer Straße verkehrt, gar nicht.

Nach Angaben der BVG soll sie ab dem kommenden Montag wieder in den planmäßigen Betrieb zurückkehren. Die noch ausstehenden Reparaturen lägen gut im Plan und sollten zum Beginn der kommenden Woche abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen mit. Bis dahin müssen Fahrgäste der U1 weiter auf Alternativen ausweichen.

Brand am Sicherungskasten: Was am U-Bahnhof Wittenbergplatz geschah

Ausgangspunkt der Störung war vor rund zwei Wochen ein Brand an einem Sicherungskasten im U-Bahnhof Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg. Nach Angaben der BVG löste ein technischer Defekt das Feuer aus.

In der Nacht rückte die Polizei wegen einer Rauchentwicklung aus. Ersten Informationen zufolge hörten BVG-Mitarbeiter gegen 2 Uhr mehrere Knallgeräusche und bemerkten Rauch, der aus einer Tür im Inneren des Gebäudes drang.

Der Bahnhof wurde zunächst gesperrt und konnte nicht angefahren werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war laut Polizei zunächst nicht bekannt.

Betroffen waren gleich drei Linien im Westen der Stadt: neben der U1 und der U2 auch die U3. In Teilen der westlichen Innenstadt brachte das Feuer den Nahverkehr so über Tage durcheinander.

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