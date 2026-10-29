U2 in Berlin: Dolly Parton auf dem Album, Tickets fürs Olympiastadion ab nächster Woche

U2 kommen 2027 mit „The Greatest Show On Earth“ nach Berlin. Das neue Album „Carnaval De Luz“ erscheint schon am 13. November. Alle Details im Überblick.

U2 kommen nach Berlin: Die irische Band spielt am 30. Juni 2027 im Olympiastadion. Das Konzert ist Teil der Welttournee „Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth“, deren Europa-Termine Veranstalter Live Nation nun bekannt gegeben hat. Auch die Webseite das Olympiastadions weist bereits auf das Event hin.



Die U2-Bandmitglieder Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. treten dabei in allerlei Stadien auf. Als Vorgruppe ist die britische Band Wolf Alice dabei.



Berlin ist dabei einer von mehreren Stopps der Europa-Etappe, die am 26. April 2027 in Stockholm beginnt. Danach folgen Paris (5. und 8. Mai), Lissabon (27. Mai), Amsterdam (5. und 6. Juni) und London (18. und 19. Juni). Nach dem Berliner Konzert am Mittwoch, dem 30. Juni, spielt die Band am 5. und 6. Juli in Mailand. Termine in Spanien sollen in Kürze außerdem noch folgen.

Dolly Parton (1946-2026) ist auf dem Album mit dabei

Anlass der Tour ist das neue Album „Carnaval De Luz“, das am 13. November erscheint. Es enthält zwölf Songs, darunter die aktuelle Single „The Greatest Show On Earth“. Zu hören sind außerdem Gäste: Rosalía ist bei „The Mirror Maker“ dabei und die unlängst verstorbene Dolly Parton bei „Torn“.



Die Nachfrage ist groß. Nachdem die ersten Konzerte sofort ausverkauft waren, wurden zusätzliche Shows in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires angesetzt. Die Nordamerika-Termine für 2027 will die Band in den kommenden Wochen verkünden.

Zustimmung wird geprüft...

Die Tour ist auf mehrere Jahre angelegt, die Planungen für 2028 laufen bereits. Zum Abschluss will die Band nach Irland zurückkehren. „Wir werden die Tour in Irland abschließen“, sagte U2-Gitarrist The Edge.



Der freie Ticketverkauf für das Berliner U2-Konzert beginnt am Freitag, dem 6. November, um 10 Uhr bei Live Nation und Ticketmaster. Wer früher dran sein will, um sich die besonders begehrten Tickets zu ergattern, hat vorab mehrere Chancen.

So kommt man besonders früh an die U2-Tickets

Für den so genannten Artist-Presale läuft am heutigen Donnerstag ab 13 Uhr bis Sonntag, 1. November, 23.59 Uhr die Registrierung. Am Mittwoch, 4. November, folgt zudem von 10 bis 22 Uhr der Visa Presale, der auch für Vorbesteller des Albums gilt. Der Artist-Presale selbst findet dann am Donnerstag, 5. November, von 10 bis 22 Uhr statt.



Erst Ende September hatten U2 ihr 50-jähriges Bandjubiläum gefeiert, mit einem Konzert an der Mount Temple Comprehensive School in Dublin, an der die Band gegründet wurde, und einem Überraschungsauftritt auf der Grafton Street. Ob im Berliner Olympiastadion 2027 wohl ähnlich gute Stimmung herrscht?

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