Berlins ältester U-Bahn-Typ rollt für mehrere Stunden im Linienbetrieb zwischen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz. Für die Mitfahrt reicht ein gültiges BVG-Ticket.

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Der U-Bahnhof Innsbrucker Platz in Berlin-Schöneberg gehört zu den fünf Stationen der 2,9 Kilometer langen U4.

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Auf der Berliner U-Bahn-Linie U4 fährt am Sonntag, 18. Oktober, ein historischer Zug der Baureihe A1. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Arbeitsgemeinschaft Berliner U-Bahn als Veranstalter mit. Der Zug verkehrt zwischen den Stationen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz.

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Berliner U-Bahn ist der historische Zug am Sonntag von 12 bis 16 Uhr auf der U4 unterwegs. Die BVG nennt einen möglichen Einsatz von vier bis sechs Stunden. Der Zug fahre im regulären Linienbetrieb mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen, teilte der Verein mit. Für die Mitfahrt genüge ein gültiger Fahrausweis.

Holzwagen in zwei Farben

Die Wagen der Baureihe A1 gehörten laut BVG zur ersten Fahrzeuggeneration der Berliner Kleinprofil-U-Bahn und wurden ab 1902 eingesetzt. Die ersten Exemplare bestanden aus Holz und hatten längs angeordnete Sitzbänke. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 50 Kilometern pro Stunde.



Neben den gelben Wagen gab es auch rote, in denen geraucht werden durfte. Erst mit der Einführung der Stahlwagen 1924 wurden die Züge durchgehend gelb, wie die BVG in einem Rückblick erläutert.

Die heutige U4 wurde 1910 von der damals noch selbstständigen Stadt Schöneberg gebaut. Mit 2,9 Kilometern Länge und fünf Stationen ist sie die kürzeste Berliner U-Bahn-Linie. Ihr Bau sollte vor allem das Bayerische Viertel erschließen und zugleich Schönebergs Eigenständigkeit gegenüber Berlin demonstrieren, wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg erläutert.

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