Sturm und Dauerregen heute: DWD warnt vor Böen über 100 km/h an der Nordsee, Gewittern und bis zu 120 Liter Regen im Schwarzwald bis zum Freitag.

Zwischen Nordsee und Schwarzwald bekommt Deutschland heute zwei Unwetter auf einmal: an der Küste orkanartige Böen am Vormittag, im Südwesten Regen, der bis Freitag nicht aufhört. Der Deutsche Wetterdienst warnt dort vor Unwetter. Wer unterwegs ist, muss mit umstürzenden Bäumen, Gewittern und schnell steigenden Bächen rechnen.

Sturm bis 100 km/h: Jetzt zieht er bis in den Norden

Schon in der Früh frischt der Südwestwind im Süden und Westen auf. Verbreitet gibt es Böen bis etwa 74 km/h, im Alpenvorland, im Bergland und bei Schauern schwere Sturmböen bis rund 100 km/h.



Tagsüber greift das Windfeld über die Mitte bis in den Norden aus. An der Nordsee drohen morgens und vormittags orkanartige Böen der Stärke 11, das sind mehr als 100 km/h. Dabei dreht der Wind von Süd auf West bis Nordwest, auf See sind die Böen noch heftiger. Fähren zu den Inseln können ausfallen. Am Nachmittag lässt es dort nach, dafür erreicht der Wind den Nordosten – auch Berlin und Brandenburg bekommen Böen bis 74 km/h ab.



Mitten im November sind im Westen, Süden und in der Mitte zudem einzelne Gewitter möglich. Auch in ihnen kann es Böen bis 100 km/h geben. Auf exponierten Gipfeln erwartet der DWD den ganzen Tag schwere Sturm- bis Orkanböen, Touren in den Hochlagen sind heute keine gute Idee.



Welche Warnungen für den eigenen Landkreis gelten, zeigt die Warnkarte des DWD oder die kostenlose WarnWetter-App. Bahnreisende sollten vor der Fahrt die aktuellen Verbindungen prüfen.

Donnerstag und Freitag: Wind weg, Frost im Norden

In der Nacht zum Donnerstag schwächt sich der Wind fast überall ab. Nur im Osten und im Bergland gibt es anfangs noch stürmische Böen.



Dafür wird es im Norden kalt. Wo der Himmel länger aufklart, sinken die Werte auf rund minus 1 Grad, nasse Straßen und Gehwege können überfrieren. Wer am Donnerstag früh losmuss, sollte mit Glätte rechnen. Was Hausbesitzer und Mieter beim Räumen und Streuen beachten müssen, haben wir hier zusammengefasst.



Im Süden bleibt es dagegen mild und nass. Der Wind lässt in der Nacht nach. Der Regen im Schwarzwald nicht.

120 Liter bis Freitag: Der Schwarzwald läuft voll

Im Schwarzwald erwartet der DWD bis Freitag 80 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sind auf jedem Quadratmeter bis zu zwölf volle Zehn-Liter-Eimer. Im deutschlandweiten Mittel fallen im ganzen November rund 65 Liter.



Der Regen setzt stundenlang ein, pausiert kurz und kommt wieder. Am stärksten trifft es die Staulagen: Hänge, an denen sich die feuchte Atlantikluft hochschiebt, abkühlt und abregnet. Ab 60 Litern in 48 Stunden spricht der Wetterdienst von Unwetter-Dauerregen.



Auch in anderen Mittelgebirgen im Westen, in der Mitte und im Süden kommen bis über die Wochenmitte hinaus 50 bis 80 Liter in zwei bis drei Tagen zusammen.

Pegel steigen: Warum nasse Böden jetzt gefährlich werden

So viel Wasser kann der Boden nicht aufnehmen. Bäche und kleine Flüsse in den Mittelgebirgen können deshalb innerhalb weniger Stunden anschwellen. Aktuelle Pegel und Hochwasserwarnungen bündelt das Länderübergreifende Hochwasserportal, für Baden-Württemberg die Hochwasservorhersagezentrale.



Gefährlich wird die Kombination mit dem Sturm. Aufgeweichter Boden gibt Wurzeln weniger Halt, Bäume kippen leichter um. Wälder und Parks meidet man heute besser.



Wer an einem Bach oder in einer Senke wohnt, sollte Keller und Tiefgarage im Blick behalten. Lose Gegenstände gehören von Balkon und Terrasse, bevor der Wind sie mitnimmt.



Auf Straßen machen nasses Laub und stehendes Wasser die Fahrbahn rutschig. Auf Brücken und an Waldschneisen erfassen Seitenböen vor allem Transporter und Wohnanhänger.

Regen bis zum Wochenende: Wann wird es ruhiger?

Eine schnelle Wende ist nicht in Sicht. Die westliche Strömung schiebt weiter ein atlantisches Frontensystem nach dem anderen heran, bis zum Wochenende regnet es immer wieder. Mit der feuchtmilden Meeresluft fällt in den Mittelgebirgen Regen statt Schnee, das Wasser fließt sofort in Bäche und Flüsse.



Der Sturm ist nach heute erst einmal durch. Im Schwarzwald gilt die Unwetterwarnung vor Dauerregen bis Freitag.

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