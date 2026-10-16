Über 120 Millionen Dollar mit 18,5 Millionen Tickets: So sollen Beyoncé-Fans betrogen worden sein

Beyoncé bei der Met Gala 2026 (Archivbild): Tickets ihrer „Renaissance“-Tour sollen von einem Broker illegal beschafft und weiterverkauft worden sein.

Wer je versucht hat, Tickets für ein Beyoncé-Konzert zu ergattern, kennt das Ritual: Warteraum, eingefrorener Bildschirm, nach wenigen Sekunden die Meldung „ausverkauft“. Nun gibt es einen konkreten Verdacht, wohin viele der Karten verschwunden sein könnten. Und er hat eine Dimension, die selbst hartgesottene Branchenbeobachter überrascht.



Am Donnerstag, dem 15. Oktober, reichten das US-Justizministerium und die Verbraucherschutzbehörde FTC Klage gegen die REPS & Company aus San Diego sowie drei ihrer Führungskräfte ein. Der Vorwurf: Seit 2022 soll das Unternehmen bei mehr als 83.500 Veranstaltungen die Kauflimits der Ticketanbieter umgangen haben.



Über 1,3 Milliarden Dollar habe die Firma, so heißt es, in mehr als 18,5 Millionen Karten gesteckt und sie anschließend mit Aufschlag weiterverkauft, etwa auf StubHub, Vivid Seats und SeatGeek, sogar auf Ticketmasters eigenem Zweitmarkt, wie das Musikmagazin Rolling Stone vermeldet. Der mindestens erzielte Gewinn laut Klage: 120,8 Millionen Dollar.

Tausend Konten für ein Konzert

Wie das ausgesehen haben soll, zeigt ein Beispiel aus der Klageschrift. Für ein Konzert von Beyoncés „Renaissance“-Tour im Oktober 2023 sollen mindestens 1.300 Konten genutzt worden sein, um 7.624 Tickets zu kaufen. Erlaubt waren vier bis acht pro Person. Der mutmaßliche Erlös beim Weiterverkauf laut Rolling Stone: rund 833.000 Dollar. Bei einem Pitbull-Auftritt in Syracuse sollen 5.430 Karten zusammengekommen sein, fast ein Drittel der Kapazität des Amphitheaters.

Zustimmung wird geprüft...

Der Werkzeugkasten

Laut FTC arbeitete REPS mit Tausenden Käuferkonten, die auf fremde Namen, Adressen oder Telefonnummern liefen. Dazu kamen virtuelle Kreditkarten und Rufnummern, die das Unternehmen selbst kontrollierte. Medienberichten zufolge beschäftigte die Firma zudem Einkäufer auf den Philippinen und verschleierte IP-Adressen mit VPNs.



Interne Dokumente sollen belegen, dass Verantwortliche besprachen, wie sich Sperrungen durch die Ticketanbieter vermeiden lassen. FTC-Verbraucherschützer Christopher Mufarrige wirft dem Unternehmen vor, sein gesamtes Geschäftsmodell ziele darauf ab, das System auszutricksen.

Ein Gesetz, das lange schlief

Rechtsgrundlage ist der BOTS Act, den der damalige US-Präsident Barack Obama 2016 unterzeichnete. Er verbietet es, technische Schutzmaßnahmen von Ticketverkäufern zu umgehen. Jahrelang blieb das Gesetz weitgehend ungenutzt. Erst 2021 gab es die ersten Verfahren, gegen drei New Yorker Broker.



Damals standen Strafen von rund 31 Millionen Dollar im Raum, gezahlt werden sollten per Vergleich etwa 3,7 Millionen. Zuletzt traf es einen Wiederverkäufer aus Maryland, der laut Klage knapp 380.000 Tickets kaufte, darunter für Taylor Swift. Gegen REPS wirkt allerdings selbst dieser Fall klein.

Was Fans davon haben

Für Konzertbesucher ist der Fall mehr als eine juristische Fußnote. Jede Karte, die ein Broker über Hunderte Scheinkonten abgreift, fehlt im regulären Verkauf. Sie taucht später zu höheren Preisen wieder auf, oft gegen den ausdrücklichen Willen der Künstler, die ihre Tickets zu fairen Preisen an Fans bringen wollen.



Auch in Deutschland ist das Thema längst politisch: Über Bots und Zweitmarktplattformen wie Viagogo wurde zuletzt sogar im Bundestag diskutiert.

Was noch offen ist

Wichtig bleibt: Bisher handelt es sich um Vorwürfe. Die Beschuldigten gelten bis zu einem Urteil als unschuldig. Auch die Zahlen wollen eingeordnet sein. Auf jedes der 18,5 Millionen Tickets umgerechnet, ergibt der Gewinn nur gut sechs Dollar.



Das zeigt, wie sehr ein solches Geschäftsmodell auf Masse setzen würde, nicht auf den einen großen Coup. Ob die Klage das Ende dieses Modells einläutet oder nur den Anfang eines langen Verfahrens, entscheidet sich vor einem Bundesgericht in Kalifornien.



Zivilverfahren dieser Art vor US-Bundesgerichten dauern meist deutlich länger als ein paar Monate. Zuerst müssen die Beklagten auf die Klage antworten, oft geschieht dies mit einem Antrag auf Abweisung, danach folgt die Beweisaufnahme. Bis zu einem Urteil können oft ein bis zwei Jahre oder sogar mehr vergehen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema