Schneewalze am Sonntag: Über 25 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden im Allgäu, nachts Glätte und Frost bis minus 3 Grad. Kommt ein Winter wie 2010?

Dicke Schneehaube auf einem alten Holzstadel, dahinter verschneite Tannenwälder: So kann es am Alpenrand aussehen, wenn bis Sonntagabend mehr als 25 Zentimeter Neuschnee fallen. (Archivbild)

Am Alpenrand fällt am Sonntag binnen eines Tages mehr als ein Viertelmeter Neuschnee, im übrigen Land gefrieren in der Nacht zu Montag die Straßen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den Staulagen der Allgäuer Alpen mit über 25 Zentimetern. Wer am Montag früh losmuss, braucht Winterreifen, einen Eiskratzer und zehn Minuten Puffer.



Deutschland zerfällt damit in zwei Winterzonen. Zwischen Bodensee und Berchtesgaden schneit es stundenlang. Von den Mittelgebirgen bis zur Küste bleibt es bei ein paar Flocken, dafür wird es glatt.

Über 25 Zentimeter: Am Sonntag schneit das Allgäu ein

Der Grund ist eine Staulage. Nordwind drückt feuchte Luft gegen die Alpen, sie steigt auf, kühlt ab und lädt ihren Schnee an den Hängen ab. Am längsten dürfte das zwischen Oberstdorf, Pfronten und Füssen dauern.



In den Hochlagen kann die Schneedecke bis Sonntagabend auf über 30 Zentimeter anwachsen, auch um Garmisch-Partenkirchen wird es weiß. Darauf weist das Wetterportal Meteored unter Berufung auf DWD-Daten hin.



Die Skigebiete freuen sich über den frühen Start. Auf Passstraßen und in den Tälern brauchen Autofahrer Winterreifen, Schneeketten sollten im Kofferraum liegen.



Vor jeder Fahrt in die Berge lohnt der Blick auf die amtlichen Warnungen unter wettergefahren.de oder in die Warnwetter-App des DWD. Wer abseits der Pisten unterwegs ist, prüft zusätzlich den Lawinenlagebericht Bayern.

Minus 3 Grad am Montag: Jetzt friert ganz Deutschland

Im Norden und in der Mitte fehlt der Schnee, das Risiko bleibt. Fast überall fällt das Thermometer nachts unter null, die Nässe vom Tag friert auf dem Asphalt fest.



Örtlich kommt gefrierender Sprühregen dazu. Er legt einen dünnen, fast unsichtbaren Eisfilm auf die Fahrbahn. Am heikelsten sind Brücken, Straßen durch Waldstücke und die Höhenlagen der Mittelgebirge.

Frost am Montagmorgen Hamburg: minus 2 Grad

Berlin: minus 2 Grad

München: minus 2 Grad

Stuttgart: minus 3 Grad

Mit Glätte auf breiter Front rechnen die Meteorologen derzeit nicht, eher mit gefährlichen Einzelstellen. Ab dem Vormittag wird es ruhiger.

75 Kilo auf dem Autodach: Das bedeuten 25 Zentimeter

Frischer Neuschnee wiegt je nach Feuchte grob 30 bis 100 Kilogramm pro Kubikmeter. Eine Schicht von 25 Zentimetern bringt damit bis zu 25 Kilogramm auf jeden Quadratmeter, nasser Schnee noch mehr.



Ein Autodach misst gut drei Quadratmeter. Darauf liegen nach einer Nacht im Allgäu schnell bis zu 75 Kilogramm. Rutscht die Ladung beim ersten Bremsen auf die Frontscheibe, ist die Sicht schlagartig weg.



Wer am Sonntagabend oder Montagmorgen im Süden losfährt, räumt deshalb auch Dach und Motorhaube frei. Wer mit Schneehaube fährt, riskiert ein Verwarnungsgeld.

Erinnerungen an 2010: Der kälteste Dezember seit 1969

Bei vielen weckt der Sonntag Erinnerungen. Auch 2010 setzte der Winter Ende November ein und blieb. Nach DWD-Daten lag der Dezember 2010 bei minus 3,5 Grad im Mittel, 4,3 Grad unter dem Klimawert. Kälter war zuletzt der Dezember 1969, wie wetter.de im Rückblick festhielt.



In Berlin kam das Thermometer am 2. Dezember 2010 nicht über minus 8 Grad hinaus. So eisig war ein Dezemberanfang dort seit Beginn der Aufzeichnungen nie, meldete Wetteronline.



Der Schnee vom Sonntag eröffnet den Winter. Ob er bleibt, entscheidet er nicht.

Superwinter oder Tauwetter? Ein Hoch im Norden entscheidet

Den Ausschlag gibt die Großwetterlage der kommenden Wochen. Mehrere Wettermodelle rechnen derzeit Varianten mit kalter Luft aus Norden und Osten.



Setzt sich ein Hoch über Skandinavien fest, strömt trockene Kaltluft aus Osten nach Deutschland. Dann drohen Dauerfrost und Schnee, der liegen bleibt. Dreht die Strömung auf West, bringt Atlantikluft Regen und Plusgrade, und der Winter im Flachland ist nach wenigen Tagen vorbei.



2010 lag zu Weihnachten in weiten Teilen Deutschlands Schnee. Vom Sonntag bis Heiligabend sind es noch 32 Tage.

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