Über Nacht Milliardärin – Warum Lori Huang bald zu den reichsten Frauen der Welt zählen könnte

Seit 1985 an Jensen Huangs Seite: Im Falle einer Scheidung könnte Lori Huang Anspruch auf Milliarden haben und in die Weltspitze der reichsten Frauen aufsteigen.

Die meisten Menschen kennen höchstens den Namen Jensen Huang. Der Mitgründer und Chef des Chipkonzerns Nvidia zählt dank des KI-Booms zu den reichsten Menschen der Welt.



Deutlich weniger bekannt dürfte dagegen seine Ehefrau Lori Huang sein. das könnte sich ändern, denn im Falle einer Scheidung könnte sie schlagartig ins Rampenlicht rücken und zu einer der vermögendsten Frauen der Welt werden.

Lori Huang, geborene Mills, lernte ihren späteren Ehemann Anfang der 80er Jahre an der Oregon State University kennen. Beide studierten Elektrotechnik und wurden während eines Praktikums einander zugeteilt. Jensen Huang war damals noch Teenager, Lori einige Jahre älter. Die gemeinsame Arbeit führte zu einer Beziehung, die schließlich 1985 in die Ehe mündete. Im selben Jahr schloss Lori ihr Studium als Elektroingenieurin ab.

Ein Milliardenvermögen

Während ihr Mann zu einem der bekanntesten Unternehmer des Silicon Valley aufstieg, hielt sich Lori Huang indes konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Interviews gibt sie praktisch nie, öffentliche Auftritte sind selten. Stattdessen engagiert sie sich seit Jahren im philanthropischen Bereich. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie die Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, die Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Medizin und Technologie unterstützt. Die Stiftung verwaltet inzwischen Milliardenvermögen, die überwiegend aus Nvidia-Aktien stammen.

Das Paar hat zwei Kinder, Madison und Spencer Huang. Beide arbeiten mittlerweile ebenfalls für Nvidia. Die Familie wurde in der Öffentlichkeit lange als Gegenentwurf zu den Gründerfamilien des Silicon Valley wahrgenommen. Offenbar ein Trugschluss.

Umso spannender erscheint ohnehin die Frage, welche Folgen eine Trennung hätte. Das Paar ist seit über 40 Jahren verheiratet, also seit den Anfängen von Jensens Karriere und noch vor der Gründung von Nvidia im Jahr 1993. Praktisch das gesamte heutige Milliardenvermögen wurde während der Ehe aufgebaut.

Nach kalifornischem Recht gilt grundsätzlich das Prinzip der sogenannten Errungenschaftsgemeinschaft. Vereinfacht bedeutet das: Vermögenswerte, die während der Ehe erwirtschaftet wurden, werden bei einer Scheidung in der Regel zwischen beiden Partnern aufgeteilt. Da das Vermögen von Jensen Huang inzwischen auf deutlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnte Lori Huang theoretisch Anspruch auf einen Anteil in zweistelliger Milliardenhöhe haben.

Damit würde sie auf einen Schlag zu den reichsten Frauen der Welt gehören und in einer Liga mit Milliardärinnen wie Julia Koch, Miriam Adelson oder Jacqueline Mars spielen. Selbst wenn ein möglicher Vergleich deutlich anders ausfiele als eine mathematische Halbierung des Vermögens, ginge es um Summen, die für die meisten Menschen kaum vorstellbar sind.

In der Praxis werden derartige Milliardenvermögen jedoch selten durch spektakuläre Aktienverkäufe aufgeteilt. Die Erfahrungen aus den Scheidungen von Bill und Melinda Gates oder Jeff Bezos und MacKenzie Scott zeigen, dass solche Verfahren meist diskret im Hintergrund geregelt werden. Ziel ist es, Unternehmensanteile, Stimmrechte und die Stabilität eines Konzerns zu schützen.

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