Überlebender Major packt aus: Pentagon ignorierte Warnung vor tödlichem Iran-Drohnenangriff in Kuwait

Sechs Reservisten starben bei dem Angriff auf den Hafen Shuaiba. Jetzt wendet sich ein Verwundeter an den Kongress.

Rauch steigt aus einem iranischen Drohnenangriff im Hafen von Shuaiba in Kuwait am 1. März auf.

Ein Major der US-Armee hat beim Pentagon formell Beschwerde eingereicht und erhebt Vorwürfe gegen die militärische Führung im Zusammenhang mit einem iranischen Angriff auf den kuwaitischen Hafen Shuaiba am 1. März, bei dem sechs US-Reservisten getötet wurden. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Kopie der Offenlegung, die den Streitkräfteausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat vorliegt. Zuerst hatte der Sender CBS darüber berichtet.

Die getöteten Soldaten waren nach CNN-Angaben die ersten gefallenen US-Militärangehörigen im Krieg der USA gegen den Iran. Dutzende weitere seien verwundet worden, darunter auch der Whistleblower Major Stephen Ramsbottom.

In einem Interview mit der CBS-Sendung „60 Minutes“, über das CNN berichtet, bezeichnete Ramsbottom den Angriff als taktisches Versagen „der Armee, unserer Führung und mir selbst“. Die Planung sei nicht ausreichend gewesen, sagte er. Einige Beteiligte hätten das Operationszentrum als „Wohnwagensiedlung“ bezeichnet.

Kein Drohnenschutz vor Ort

Ramsbottom erklärte laut CNN, er habe in mehreren Besprechungen auf den fehlenden Schutz vor Luftangriffen hingewiesen. Die Antwort der Vorgesetzten sei gewesen, man müsse sich darüber keine Sorgen machen. Ein angekündigtes Drohnenabwehrsystem sei nie in Shuaiba eingetroffen. Nach seinen Angaben sei unklar, ob es überhaupt angefordert worden sei.

Einer mit dem Gelände vertrauten Quelle zufolge, die CNN zitiert, war das Gebäude lediglich von Betonbarrieren umgeben, die zwar vor Autobomben schützten, nicht aber vor Drohnen oder Raketen. Der Angriff sei ohne Vorwarnung erfolgt. Laut der Whistleblower-Beschwerde befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs weder ein Arzt noch eine feste Sanitätsstation auf dem Gelände, lediglich ein Krankenwagen.

Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte nach dem Angriff auf einer Pressekonferenz erklärt, die USA verfügten über leistungsfähige Luftverteidigungssysteme. Ein Geschoss sei jedoch durchgekommen und habe das befestigte Operationszentrum getroffen.

Demokraten planen Untersuchungen

Senator Richard Blumenthal, ranghöchster Demokrat im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats, forderte Hegseth auf, an einer vertraulichen Anhörung teilzunehmen und sämtliche Einschätzungen zum Schutz der Streitkräfte am Standort vorzulegen. Die Demokraten bereiten laut CNN umfangreiche Untersuchungen zum Umgang der Trump-Regierung mit dem Iran-Krieg vor, sobald sie im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen. Das Pentagon äußerte sich auf Anfrage von CNN zunächst nicht.

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