Der frühere US-Marineangehörige überlebte den Angriff auf die „USS Nevada“ und den Untergang eines Kreuzers. Am selben Tag starb auch der 106-jährige Veteran Freeman Johnson.

Das Bergungsschiff „USS Widgeon“ liegt im Dezember 1941 neben dem Heck des gesunkenen Schlachtschiffs „USS Arizona“ im Hafen von Pearl Harbor.

Der in Deutschland geborene US-Kriegsveteran Gebhard „Geb“ Galle, einer der letzten Überlebenden des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, ist im Alter von 105 Jahren gestorben. Das berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Organisation Pacific Historic Parks.



Er starb am Samstag, dem 14. November, in seinem Haus in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington. Galle galt als letztes noch lebendes Besatzungsmitglied des Schlachtschiffs „USS Nevada“, das am 7. Dezember 1941 im Hafen von Pearl Harbor angegriffen worden war.

Angriff vor dem Kirchgang

Galle war 1928 als Siebenjähriger mit seiner Familie aus Deutschland nach North Dakota ausgewandert. 1939 trat er in die US-Marine ein. Als japanische Flugzeuge am 7. Dezember 1941 Pearl Harbor angriffen, gehörte der 20-Jährige zum Maschinenpersonal der „Nevada“. Er wartete unter Deck auf ein Boot, das ihn zum Kirchgang an Land bringen sollte. Durch ein Bullauge sah er Flugzeuge herannahen, wie die US-Militärzeitung Stars and Stripes unter Berufung auf frühere Aussagen Galles berichtete.

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Galle begab sich zwei Decks tiefer auf seinen Gefechtsstand im Maschinenbereich. Von dort konnte er den Angriff nicht mehr beobachten. Das Schlachtschiff wurde von einem Torpedo und mehreren Bomben getroffen, konnte aber zunächst Fahrt aufnehmen. Nach weiteren Treffern setzte die Besatzung die „Nevada“ auf Grund. Erst an Deck sah Galle die gekenterte „USS Oklahoma“ und die teilweise gesunkene „USS Arizona“.

Vier Seeleute aus sinkendem Kreuzer gerettet

Wenige Tage später wurde Galle auf den Kreuzer „USS Northampton“ versetzt. Am 30. November 1942 trafen zwei japanische Torpedos das Schiff während der Seeschlacht bei Tassafaronga nahe Guadalcanal.



Wie Stars and Stripes berichtete, hörte Galle auf dem sinkenden Schiff Klopfgeräusche hinter einer verschlossenen Luke. Ein Offizier verbot ihm aus Sorge vor eindringendem Wasser, sie zu öffnen. Galle widersetzte sich dem Befehl und befreite vier eingeschlossene Seeleute.

Die „Northampton“ sank. Galle und etwa 40 weitere Seeleute trieben mehr als einen Tag in zwei Rettungsflößen, bevor sie gerettet wurden. Später diente er auf dem Kreuzer „USS Mobile“. 1946 schied er aus der Marine aus.

Auch ältester Pearl-Harbor-Überlebender gestorben

2016 nahm Galle an einer Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor teil. Bei dem Angriff auf die „Nevada“ waren nach Angaben der US-Marine 76 Seeleute und Marineinfanteristen ums Leben gekommen. Am selben Tag wie Galle starb in Massachusetts auch der 106-jährige Pearl-Harbor-Überlebende Freeman Johnson.

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Johnson galt als ältester noch lebender Überlebender des Angriffs auf Pearl Harbor. Er war damals 21 Jahre alt und arbeitete unter Deck an einem Kessel des Kreuzers „USS St. Louis“. Von dem Angriff bekam er nach eigenen Angaben zunächst nichts mit.



Später erlebte er an Bord des Schlachtschiffs „USS Iowa“ am 2. September 1945 die japanische Kapitulation in der Bucht von Tokio. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ein Interview mit Johnson vom Mai 2026.

Von den rund 87.000 US-Militärangehörigen, die sich während des Angriffs auf der Insel Oahu befanden, leben nach Schätzungen nur noch etwa ein Dutzend. Das berichtete die US-Militärzeitung Stars and Stripes. Die genaue Zahl der noch lebenden Veteranen ist nicht bekannt.

Bei dem japanischen Überraschungsangriff auf den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii waren 21 Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte versenkt oder beschädigt worden. Nach Angaben der US-Marine kamen 2403 Menschen ums Leben, weitere 1178 wurden verletzt. Am folgenden Tag, dem 8. Dezember 1941, erklärten die USA Japan den Krieg und traten damit in den Zweiten Weltkrieg ein.