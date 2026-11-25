BYD will in Frankreich erstmals ein EU-Autowerk kaufen. Wir haben BYD nach einem VW-Werkskauf in Deutschland gefragt. Ein Autoexperte nennt einen Standort.

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Ein BYD-Autohaus in Deutschland. Der chinesische Hersteller verhandelt über den Kauf des früheren Smart-Werks in Frankreich.

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BYD greift nach einer Autofabrik wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der chinesische Autobauer hat am Dienstag exklusive Verhandlungen mit Ineos Automotive über den Kauf des früheren Smart-Werks im französischen Hambach bestätigt.

Heute baut Ineos dort Geländewagen und Pick-ups. BYD will an dem Standort künftig Autos für den europäischen Markt produzieren. Der Kauf steht noch aus. Die zuständigen Arbeitnehmervertretungen müssen noch konsultiert werden.

Auch in Deutschland will BYD wachsen. Im Interview mit der Berliner Zeitung kündigte Regionalchefin Maria Grazia Davino im vergangenen Jahr an, die Zahl der deutschen Vertriebsstandorte bis Ende 2026 zu verdreifachen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) brachte im Frühjahr die Idee ins Spiel, chinesische Autos in deutschen VW-Werken zu bauen.

Am Dienstag ging Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, noch weiter und stellte laut Handelsblatt einen Verkauf des gesamten Volkswagen-Konzerns an einen chinesischen Käufer zur Debatte. Würde BYD nach Hambach auch bei einem deutschen VW-Werk zugreifen? Die Berliner Zeitung hat beim Autobauer nachgefragt.

Übernahme deutscher VW-Werke: Das sagt BYD

„Zu Spekulationen über mögliche weitere Produktionsstandorte sowie zu möglichen Gesprächen oder Übernahmen äußern wir uns nicht“, betont ein BYD-Sprecher für Deutschland auf Anfrage der Berliner Zeitung. Der Konzern ließ damit offen, ob er bereits deutsche VW-Standorte geprüft hat oder sich einen Werkskauf oder eine Fertigungspartnerschaft mit Volkswagen vorstellen könnte. Zu Hambach verwies der Sprecher auf die Mitteilung vom Dienstag.

Ein bestehendes Werk in Deutschland hatte BYD schon einmal im Blick. 2023 interessierte sich der Autobauer für das Ford-Werk im saarländischen Saarlouis. Ein Verkauf kam damals nicht zustande. Als die Berliner Zeitung im Juni 2025 nach einer eigenen Fabrik in Deutschland fragte, verwies BYD auf seine Projekte in Ungarn und der Türkei. Weitere Produktionskapazitäten in Europa seien zu diesem Zeitpunkt nicht geplant gewesen. Im Interview auf der IAA 2025 ließ Davino die Möglichkeit weiterer europäischer Werke einige Monate später offen.

BYD-Produktion in Deutschland: Experte nennt Zwickau

„BYD kauft sich in Hambach vor allem Zeit“, erklärt Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA), auf Anfrage der Berliner Zeitung. Karosseriebau, Lackiererei und eine eingespielte Belegschaft seien bereits vorhanden. Von Lothringen aus könne BYD außerdem zwei wichtige Märkte auf kurzen Wegen beliefern, Frankreich und Deutschland.

Für eine Großserienfertigung in Deutschland hält Reindl Zwickau für den naheliegendsten VW-Standort. Die Belegschaft baut bereits Elektroautos für mehrere Konzernmarken. „Dort würde ich zuerst prüfen, ob sich eine Linie für BYD nutzen ließe“, sagt er. Bestätigte Verhandlungen über Zwickau seien ihm nicht bekannt.

Ein bestehendes Autowerk in Deutschland könnte nach Reindls Schätzung einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten, sofern Lackiererei und Montage weiter nutzbar sind. Der Preis hänge davon ab, welche Anlagen der Käufer weiterverwenden könne und welche Beschäftigungszusagen er mache. Müsste BYD Karosseriebau und Montage für eigene Modelle umfassend umbauen, kämen laut Reindl einige Hundert Millionen Euro hinzu.

Als Vergleich nennt Reindl das rumänische Craiova. Ford Otosan kündigte dort nach der Übernahme Investitionen von 490 Millionen Euro in neue Modelle und den Ausbau der Produktion an. Für Hambach haben BYD und Ineos bislang keinen Kaufpreis veröffentlicht.

Der Autofrachter „BYD Explorer No. 1“ in Bremerhaven. Autoexperte Stefan Reindl sieht im VW-Werk Zwickau die naheliegendste Option für eine BYD-Produktion. © Lars Penning/dpa

BYD-Modelle bei VW: Wann sich die Fertigung rechnet

„In Deutschland halte ich einen Fertigungsauftrag für ein bestimmtes Modell für realistischer als den Verkauf eines ganzen VW-Werks“, sagt Reindl. Volkswagen könnte freie Kapazitäten auslasten, Fixkosten auf mehr Fahrzeuge verteilen und Beschäftigung sichern. BYD könnte zunächst testen, welche Stückzahlen sich in Europa verkaufen lassen. Für VW würde sich ein solcher Auftrag laut Reindl erst rechnen, wenn BYD eine Mindestmenge zusagt und sich an den Kosten für die modellspezifischen Werkzeuge beteiligt.

Auf dem deutschen Markt wächst der Druck bereits. Im August entfielen laut Dataforce 6,4 Prozent der deutschen Neuwagenverkäufe auf chinesische Marken. BYD kam in diesem Monat auf 5.256 Neuzulassungen, fast fünfmal so viele wie ein Jahr zuvor. Bei der Marke VW gingen die Neuzulassungen laut Kraftfahrt-Bundesamt im selben Zeitraum um 14 Prozent zurück. Rund jeder dritte im August in Europa verkaufte Plug-in-Hybrid stammte von einer chinesischen Marke.

VW-Verkauf: Die Eigentümer wären die erste Hürde

Schularick sagte bei der Industriekonferenz in Berlin laut Handelsblatt, der Verkauf des Wolfsburger Konzerns an einen chinesischen Käufer sei „keine schlechte Idee“, „solange wir noch was für die kriegen“. Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass Produktion und Wertschöpfung in Deutschland bleiben.

Dass BYD den gesamten Konzern übernehmen könnte, hält Reindl für „äußerst unwahrscheinlich“. Der chinesische Autobauer habe eine eigene Marke, eigene Batterietechnik und eigene Fahrzeugplattformen. Für den Ausbau seiner Produktion in Europa könne eine einzelne Fabrik wertvoll sein. Einen ganzen Mehrmarkenkonzern brauche BYD dafür aus seiner Sicht kaum.

Die erste Hürde wären laut Reindl ohnehin die Eigentümer. Die Porsche SE hält demnach 53,3 Prozent der VW-Stimmrechte. Ohne ihre Mitwirkung wäre eine Stimmenmehrheit für BYD praktisch ausgeschlossen. Niedersachsen hält weitere 20 Prozent und kann bestimmte grundlegende Strukturentscheidungen blockieren. Reindl sieht in Schularicks Vorschlag deshalb einen industriepolitischen Denkanstoß. „Ein konkretes Übernahmeinteresse von BYD ist daraus nicht abzuleiten.“

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