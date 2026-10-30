Überrascht Lustrinelli mit Friedrich? „Er könnte uns sicher helfen“

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für den 1. FC Union Berlin das so wichtige Wiedersehen mit dem 1. FC Köln auf dem Programm.

Marvin Friedrich kam für den 1. FC Union Berlin nach seiner Rückkehr im Sommer noch nicht zum Einsatz.

Nach dem Pokal-Debakel beim 1. FC Köln (0:5) war es in Reihen des 1. FC Union Berlin nicht angebracht, mit dem Finger auf einzelne Spieler zu zeigen. Mit Ausnahme von Torhüter Matheo Raab, der hielt, was zu halten war, hatten alle Akteure auf dem Platz ihren Anteil am vorher nicht für möglich gehaltenen Totalausfall.

Baut Lustrinelli die Startelf um?

Weil am Sonntag (15.30 Uhr) nun das Bundesliga-Spiel gegen die Rheinländer ansteht und beim schnellen Wiedersehen auf keinen Fall ein zweites Mal ein derartiger Unfall passieren darf, stellt sich für Trainer Mauro Lustrinelli die große Frage, welchen elf Spielern er die Mission Wiedergutmachung anvertraut.

Die Niederlage habe den Schweizer „unerwartet“ getroffen, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz erzählte. „Es gab vorher kein Signal, dass es so kommen könnte“, war Lustrinelli auch drei Tage nach dem bitteren Abend noch ratlos. Während die Offensive auch schon in den Wochen zuvor erhebliches Steigerungspotenzial hatte, wähnte sich Union zumindest defensiv auf dem richtigen Weg. Lediglich ein Gegentor hatten die Eisernen in den zurückliegenden drei Bundesliga-Spielen kassiert. Eine Bilanz, die für den weiteren Saisonverlauf Mut gemacht hatte.

Derrick Köhn dürfte am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auf der Bank Platz nehmen. © IMAGO/Nordphoto / Hafner

Nun aber muss Lustrinelli umdenken. Angesichts der zweiten Halbzeit in Köln scheint es fast ausgeschlossen, dass man Derrick Köhn in naher Zukunft über einen längeren Zeitraum auf dem Rasen sehen wird. Der Linksverteidiger legte nach seiner Hereinnahme zur Pause einen indiskutablen Auftritt hin. Tom Rothe dürfte auf seiner Seite wieder beginnen.

Juranovic steht nicht mehr auf der Verletztenliste

Rechts hinten zog sich Janik Haberer im Vergleich zu seinen Mitspielern im defensiven Verbund noch vergleichsweise achtbar aus der Affäre, hat aber Konkurrenz durch Josip Juranovic bekommen, der vor einer Rückkehr ins Aufgebot stehen könnte. Nach wochenlanger Pause konnte der Kroate gerade erst von der Verletztenliste gestrichen werden.

Auf der steht weiterhin Dauerpatient Stanley Nsoki, der schon seit Monaten fehlt. Felix Uduokhai ist ebenfalls verletzt, muss nach seiner Roten Karte aus dem Spiel in Augsburg aber auch eine Zwei-Spiele-Sperre absitzen. Bleiben für die beiden Innenverteidiger-Positionen noch Zeno Van Den Bosch, Leopold Querfeld und Marvin Friedrich.

Trainer Mauro Lustrinelli steckt die Klatsche in Köln auch am Freitag noch sichtlich in den Knochen. © IMAGO/Matthias Koch

Letzterer spielte nach seiner Rückkehr aus Mönchengladbach im Sommer in Lustrinellis Plänen noch überhaupt keine Rolle. Beim Pokalspiel in Köln stand er zum ersten Mal überhaupt im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz. Das könnte sich am Sonntag ändern – zumindest, wenn man den Worten des Trainers lauscht: „Marvin Friedrich könnte uns sicher helfen.“



Angesichts der Tatsache, dass Querfeld am Dienstag für den Platz neben dem gesetzten Van Den Bosch kein positives Bewerbungsschreiben hinterlassen hat, ist es gar kein abwegiger Gedanke, dass Friedrich seine Chance bekommen könnte. Frei nach dem Motto: Schlimmer kann's eh nicht mehr werden!

Gegen den 30-Jährigen spricht allerdings die fehlende Wettkampfpraxis. Zuletzt stand er vor über sieben Monaten in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Damals, beim 3:3 von Gladbach in Köln, wurde er zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt. Sein letzter Startelf-Einsatz liegt schon über ein Jahr zurück.



Unabhängig vom spielenden Personal muss sich bei Union dringend die Körpersprache ändern. „So wie am Dienstag“, sagte der immer noch angefasste Lustrinelli, „können wir nicht auf den Platz gehen.“ Nach der Rückkehr in die Hauptstadt gab es Gespräche mit dem gesamten Team, dem Mannschaftsrat und auch individuell. Am Sonntag müssen die Spieler zeigen, dass sie dabei gut zugehört haben.

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