Überwachung, Druck, keine Tarifverträge: EU-Abgeordnete wollen sich Amazon-Lager von innen ansehen

Beschäftigte schilderten im Januar extreme Arbeitsbedingungen und permanente Kontrolle durch Algorithmen. Ende Oktober sollen sich Abgeordnete selbst ein Bild machen.

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Acht Mitglieder des EU-Beschäftigungsausschusses sollen Ende Oktober Amazon-Logistikzentren in Deutschland und Polen besichtigen (Symbolbild).

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Der Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parlaments hat eine Delegationsreise zu Amazon-Standorten in Deutschland und Polen für den 26. und 27. Oktober angekündigt.

Acht Abgeordnete sollen Logistikzentren besichtigen und mit Beschäftigten sowie Gewerkschaftsvertretern sprechen – Anlass sind schwere Vorwürfe, die bei einer Anhörung im Januar 2026 erhoben worden waren.

Was Lagerbeschäftigte im Januar berichteten

Bei der öffentlichen Anhörung am 28. Januar waren erstmals hochrangige Amazon-Vertreter vor dem Ausschuss erschienen. Zuvor hatte sich der Konzern mehrfach geweigert, an Sitzungen teilzunehmen.

Beschäftigte und Gewerkschafter schilderten ein Arbeitsumfeld, das von permanenter Leistungsmessung und gesundheitlichen Belastungen geprägt sei. Algorithmen bestimmten Tempo und Aufgaben, Pausen seien knapp bemessen, und wer sich gewerkschaftlich organisiere, müsse mit Nachteilen rechnen. Die Abgeordneten sprachen daraufhin von systematischer Überwachung und verlangten Tarifverhandlungen.

Amazons Gegenposition: Arbeitsplätze, Investitionen

Amazon wies die Vorwürfe bei derselben Anhörung zurück. In seinen veröffentlichten Statements beschrieb der Konzern seine Lager als sichere und moderne Arbeitsplätze mit wettbewerbsfähiger Bezahlung und Investitionen in Sicherheitstechnik.

Kurz vor Bekanntwerden der Delegationsreise hat Amazon zudem angekündigt, 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren zu wollen. Diese Summe unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Konzerns.

Italienische Behörde stoppte bereits Datensammlung

Dass die Kritik nicht allein auf Gewerkschaftsaussagen beruht, zeigt ein behördlicher Eingriff in Italien. Die dortige Datenschutzbehörde untersagte Amazon im Februar 2026 per Eilanordnung, bestimmte Daten von mehr als 1.800 Lagerbeschäftigten zu verarbeiten – darunter Angaben zu Krankheiten und gewerkschaftlicher Zugehörigkeit.

Dieser Befund betrifft zwar nur einen einzelnen Standort in Passo Corese und lässt sich nicht direkt auf Deutschland oder Polen übertragen. Er belegt jedoch, dass Behörden konkrete Verstöße bei der Überwachung in Amazon-Lagern festgestellt haben.

Algorithmisches Management: EU arbeitet an Regeln

Hinter der Reise steht ein größeres politisches Vorhaben. Im Parlament läuft ein Verfahren zu KI und algorithmischem Management am Arbeitsplatz. Die EU-Kommission bereitet mit dem sogenannten Quality Jobs Act eine Initiative vor, die solche Systeme regulieren könnte.

Algorithmisches Management bedeutet, vereinfacht gesagt: Software entscheidet, welche Aufgaben Beschäftigte erhalten, wie schnell sie arbeiten sollen und wann Pausen möglich sind. Die Eindrücke aus den Standortbesuchen dürften in die Debatte über eine europäische Regulierung einfließen.

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