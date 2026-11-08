So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Im Skandal um die paraguayische Digitalbank Ueno beziffert die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Schaden auf rund 809,5 Millionen US-Dollar. Einzelheiten der vorläufigen Berechnung veröffentlichte die Zeitung ABC Color am Sonntag unter Berufung auf die Ermittlungsunterlagen. Die Vorwürfe richten sich gegen den abgesetzten Präsidenten Santiago Peña und den früheren Zentralbankchef Carlos Carvallo.

Danach geht es um öffentliche Gelder, die zwischen 2023 und 2026 bei Ueno angelegt wurden. Laut einem Bericht des Finanzministeriums waren dort bis September Gelder in Guaraní im Gegenwert von rund 576,1 Millionen Dollar sowie weitere 233,4 Millionen Dollar angelegt.



Zu den beteiligten öffentlichen Einrichtungen gehörten die staatliche Rentenversicherung und öffentliche Energieunternehmen. Die Ermittler gehen vorläufig von einem Schaden in dieser Höhe aus. Gerichtlich festgestellt ist er nicht.

Peñas Verbindungen zur Ueno Bank

Die Staatsanwaltschaft wirft Peña vor, auf staatliche Stellen eingewirkt zu haben, damit sie öffentliche Gelder bei Ueno anlegten, obwohl er selbst finanziell mit der Bank verbunden gewesen sei. Er war während seiner Amtszeit an der Konzernholding beteiligt und gab seine Anteile im März 2025 ab.



Carvallo war bis August 2023 Chef der Finanzgesellschaft Ueno, bevor er Zentralbankpräsident wurde. Gegen ihn wird auch wegen des Verdachts der Fälschung öffentlicher Dokumente ermittelt.

Peña weist strafbares Verhalten zurück. Sein Anwalt Ricardo Preda erklärte, er rechne mit einer Einstellung des Verfahrens.

Untersuchungshaft und Kontensperrungen

Am Samstag verhängte ein Gericht Untersuchungshaft gegen Peña. Er wurde in einer Militärkaserne in Asunción untergebracht. Der zuständige Richter begründete dies mit Fluchtgefahr und einer möglichen Behinderung der Ermittlungen, wie dpa berichtete. Auch Carvallo kam in Untersuchungshaft.

Die Bank befindet sich in einer schweren Krise. Die Zentralbank leitete ihre Abwicklung ein, nachdem das Eigenkapital des Geldinstituts auf weniger als die Hälfte des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes gesunken war. Zeitweise konnten rund drei Millionen Kunden nicht mehr auf ihre Konten zugreifen.

Zustimmung wird geprüft...

Die Ermittlungen richten sich auch gegen Verantwortliche der Bank. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP erhob die Staatsanwaltschaft gegen 27 Bankmanager und weitere Beteiligte Anklage wegen Untreue und versuchten Betrugs. Sechs Führungskräfte kamen in Untersuchungshaft, zwei weitere unter Hausarrest.

Rücktritt scheitert im Kongress

Peña hatte bereits am Donnerstag seinen Rücktritt eingereicht. Der Kongress konnte darüber jedoch nicht entscheiden, weil die gemeinsame Sitzung von Senat und Abgeordnetenkammer nicht mehr beschlussfähig war. Abgeordnete der regierenden Colorado-Partei hatten den Sitzungssaal verlassen. Bei einer Annahme seines Rücktritts wäre Peña einem Amtsenthebungsverfahren entgangen, wie dpa berichtete.

In der Hauptstadt Asunción hatten zahlreiche Menschen für Peñas Rücktritt demonstriert. Auch mehrere Senatoren der Colorado-Partei entzogen ihm ihre Unterstützung.

Vom Finanzminister zum Präsidenten

Der Wirtschaftswissenschaftler Peña arbeitete früher für den Internationalen Währungsfonds (IWF) und war Finanzminister. Bei der Präsidentschaftswahl 2023 setzte er sich mit knapp 43 Prozent der Stimmen gegen den Mitte-links-Kandidaten Efraín Alegre durch.



Der Politiker der rechtskonservativen Colorado-Partei hatte niedrigere Steuern, mehr ausländische Investitionen und zusätzliche Arbeitsplätze versprochen. Als sein politischer Förderer gilt der frühere Präsident Horacio Cartes, unter dem Peña bereits Finanzminister gewesen war.

Nach Peñas Amtsenthebung am Freitag wurde sein bisheriger Stellvertreter Pedro Alliana als Präsident vereidigt. Er soll das Amt bis August 2028 ausüben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema