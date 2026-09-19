Oligarchen

Erst die Oligarchen enteignet, jetzt selbst einer: Wie Selenskyjs Saubermann-Fassade bröckelt

Poroschenko, Achmetow und Kolomojskyj verloren durch den Krieg an Macht. Doch im engsten Umfeld Selenskyjs formiert sich längst eine neue, staatsnahe Oligarchenkaste.

Foto von Autor/Autorin: Mathias Hofen
Mathias Hofen
11 Min
Wolodymyr Selenskyj, hier noch als Schauspieler, in der Serie „Diener des Volkes“.

Wolodymyr Selenskyj, hier noch als Schauspieler, in der Serie „Diener des Volkes“.

© Arte

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In den 1990er-Jahren profitierten einige ukrainische Geschäftsleute sehr stark von der Einführung der Marktwirtschaft und der Privatisierung im jungen ukrainischen Staat. Nicht wenige der späteren Oligarchen waren schon in der sowjetischen Zeit in den Unternehmen als Direktoren tätig, die sie später übernahmen. Sie hatten gute Kontakte zur Politik und profitierten davon, dass viele Unternehmen sehr günstig vom Staat veräußert wurden.

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