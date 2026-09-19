Erst die Oligarchen enteignet, jetzt selbst einer: Wie Selenskyjs Saubermann-Fassade bröckelt

In den 1990er-Jahren profitierten einige ukrainische Geschäftsleute sehr stark von der Einführung der Marktwirtschaft und der Privatisierung im jungen ukrainischen Staat. Nicht wenige der späteren Oligarchen waren schon in der sowjetischen Zeit in den Unternehmen als Direktoren tätig, die sie später übernahmen. Sie hatten gute Kontakte zur Politik und profitierten davon, dass viele Unternehmen sehr günstig vom Staat veräußert wurden.