Ukraine meldet Angriff auf wichtigen Ölknoten in Russland – mehrere Tanks offenbar in Brand

Die Anlage bei Samara bündelt Rohöl für den Export. Schon frühere Angriffe beschädigten Tanks und störten zeitweise Lieferungen aus Kasachstan.

Ukrainische Polizisten tragen eine GARA-Drohne in der Region Donezk. Die Ukraine setzt Drohnen auch für Angriffe auf russische Ölanlagen ein.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut einen wichtigen Knotenpunkt des russischen Öltransports angegriffen. An der Pump- und Verteilerstation „Samara“ seien mehrere Öltanks in Brand geraten, berichtete die Militärnachrichtenagentur ArmijaInform am Samstag unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Der Angriff erfolgte demnach bereits am Freitag.



Die Anlage liegt nahe der Siedlung Proswet in der russischen Region Samara. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU griffen Langstreckendrohnen seiner Spezialeinheit „Alpha“ die Station an. Vorläufig seien Treffer an Lagertanks bestätigt worden, berichtet das ukrainische Nachrichtenportal LB.ua. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Anlage bündelt Rohöl für den Export

Die Station gehört zu den wichtigen Umschlagpunkten im russischen Pipelinenetz. Nach Angaben des Generalstabs nimmt sie Rohöl aus Tatarstan, Westsibirien und anderen Förderregionen auf. Dort werden verschiedene Rohölsorten zur Exportmischung Urals vermengt. Anschließend wird das Öl über Fernleitungen weitertransportiert.

Bloomberg beziffert die Lagerkapazität auf mehr als 1,6 Millionen Kubikmeter. Auch Rohöl aus Kasachstan wird über den Knotenpunkt geleitet. Die Station erfüllt damit mehrere Aufgaben: Sie nimmt Öl an, lagert und mischt es und verteilt es auf weitere Transportwege.

Die Ukraine greift seit Langem russische Raffinerien, Tanklager und Pumpstationen an. Kiew will damit die Treibstoffversorgung und die Einnahmen Russlands beeinträchtigen, mit denen Moskau den Krieg finanziert. Der Generalstab stellte auch die jüngste Attacke in diesen Zusammenhang.

Frühere Angriffe hinterließen erhebliche Schäden

Die Station Samara war bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnen. Wie Radio Swoboda berichtet, sollen Satellitenbilder vom 8. November erhebliche Schäden nach früheren Angriffen zeigen. Bis zu zehn Tanks seien ausgebrannt. Auch die umliegende Infrastruktur sei stark beschädigt worden.



Nach einer früheren Attacke musste Kasachstan den Transport über die Pipeline Atyrau–Samara vorübergehend unterbrechen. Über die Station wird Öl unter anderem in Richtung der Druschba-Pipeline und des russischen Schwarzmeerhafens Noworossijsk weitergeleitet. Zudem versorgt sie russische Raffinerien.



Die Satellitenaufnahmen dokumentieren Schäden vor dem jüngsten Angriff. Wie stark die Anlage am Freitag zusätzlich getroffen wurde und welche Folgen dies für den laufenden Betrieb hat, blieb zunächst offen.

Auch Militärflugplatz Lipezk-2 angegriffen

Der ukrainische Generalstab meldete zugleich Treffer auf dem russischen Militärflugplatz Lipezk-2. Dort seien am Freitag ein Hangar mit Spezialtechnik zur Wartung von Flugzeugen, ein Tank für Flugtreibstoff und der zentrale Flugleitstand getroffen worden, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur UNN. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor.

Russische und ukrainische Delegationen hatten am Dienstag und Mittwoch unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi verhandelt. Anschließend trafen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin.



Nach Angaben von Bloomberg nahm die Ukraine ihre verstärkten Angriffe auf Russlands Ölindustrie Ende Oktober wieder auf. Zuvor hatte es eine fast zweiwöchige Pause gegeben. Diese fiel mit Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zurückhaltung zusammen, der vor den Kongresswahlen niedrigere Treibstoffpreise anstrebte.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema