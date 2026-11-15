1000 Kilometer hinter der Grenze: Ukraine meldet Treffer auf russische Industriestadt

Zwei Industrieanlagen in Tatarstan und ein Luftfahrtunternehmen sollen getroffen worden sein. Russische Behörden sprechen von einem massiven Angriff.

Rauch über dem Werk Nischnekamskneftechim in Tatarstan nach einem Brand im März 2026. Die Ukraine meldet nun einen Angriff auf den Petrochemiekomplex.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben drei russische Industrieunternehmen angegriffen, die zur Versorgung der Streitkräfte beitragen sollen. Getroffen worden seien in der Nacht zum Sonntag zwei Anlagen in der russischen Teilrepublik Tatarstan sowie ein Luftfahrtunternehmen im Gebiet Brjansk, teilte der ukrainische Generalstab mit.



Zu den Zielen gehörten laut Generalstab der Petrochemiekomplex Nischnekamskneftechim und die Raffinerie TAIF-NK in Nischnekamsk. In beiden Betrieben seien Brände ausgebrochen. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt.



Russische Behörden bestätigten Schäden an Industrieanlagen in der Stadt Nischnekamsk und meldeten sechs Verletzte. Die Anlagen liegen mehr als 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Raffinerie und Petrochemie im Visier

Bei TAIF-NK wurde nach ukrainischen Angaben die einzige Anlage zur primären Rohölverarbeitung getroffen. Die Raffinerie verarbeitet schweres, schwefelreiches Erdöl und Gaskondensat. Ihre Produkte dienen laut Generalstab sowohl der Treibstoffversorgung als auch als Ausgangsstoffe für die Petrochemie und militärische Zwecke.

Nischnekamskneftechim gehört zum russischen Petrochemiekonzern Sibur. Der Komplex stellt unter anderem synthetischen Kautschuk und Kunststoffe her. Diese werden nach Angaben des ukrainischen Militärs auch für Reifen von Militärfahrzeugen, Flugzeugteile und andere Ausrüstung verwendet.

Als drittes Ziel nannte der Generalstab das Unternehmen Monolit in Trubtschewsk im Gebiet Brjansk. Der Betrieb sei auf die Herstellung von Luftfahrzeugen, darunter Hubschraubern, sowie von Bauteilen und auf Metallbearbeitung spezialisiert. Nähere Angaben zu den Folgen dieses Angriffs machte das Militär zunächst nicht.

Russland meldet sechs Verletzte

Nischnekamsks Bürgermeister Radmir Beljajew sprach von einem massiven und länger andauernden Drohnenangriff. Dabei seien Industrieanlagen und ein Mehrfamilienhaus beschädigt worden. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax stieg die Zahl der Verletzten im Tagesverlauf auf sechs. Beljajew veröffentlichte die Angaben in seinem Kanal beim Messengerdienst Max.



Die Bewohner des beschädigten Hauses wurden evakuiert. Nach Angaben der Regionalbehörden gab es unter ihnen keine Toten. Für die Betroffenen wurden zwei vorübergehende Unterkünfte eingerichtet. Welche Industrieunternehmen beschädigt wurden, nannten die Behörden in den von Interfax wiedergegebenen Angaben nicht.

Warmwasserversorgung zeitweise abgeschaltet

Nach dem Angriff unterbrach der Energieversorger Tatenergo vorübergehend die Warmwasserversorgung in Nischnekamsk. Die Maßnahme sollte laut Bürgermeister die sichere Wärmeversorgung gewährleisten und zunächst bis 20 Uhr Ortszeit, also 18 Uhr MEZ, gelten. Darüber berichtete die Zeitung Kommersant.



Die Ukraine greift regelmäßig russische Raffinerien und Industrieanlagen an, um Moskaus Treibstoffversorgung und Rüstungsproduktion zu beeinträchtigen. Der Generalstab erklärte, jeder Stillstand solcher Betriebe verringere die Menge an Treibstoff, Reifen und anderen Materialien, die der russischen Armee zur Verfügung stünden.

Parallel zu den Angriffen laufen diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs. Am 10. und 11. November verhandelten Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder direkt miteinander. Beide Kriegsparteien berichteten anschließend von Fortschritten, eine Einigung wurde jedoch nicht erzielt. Strittig bleiben insbesondere Gebietsfragen und die Sicherheitsordnung nach dem Krieg.

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