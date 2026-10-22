Kiew soll Waffen, Munition und militärische Ausrüstung künftig über die zentrale Beschaffungsagentur NSPA beziehen können. Das soll Lieferungen beschleunigen und verbilligen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit US-Gesandten und europäischen Politikern in Oslo.

Die Nato öffnet der Ukraine den Zugang zu ihrer zentralen Beschaffungsagentur NSPA. Kiew soll über die in Luxemburg ansässige Behörde künftig Waffen, Munition und militärische Ausrüstung einkaufen können. Das berichtet die britische Wirtschaftszeitung Financial Times am Donnerstag. Die neue Vereinbarung soll der ukrainischen Regierung einen schnelleren und günstigeren Zugang zu Rüstungsgütern verschaffen.

Die bei der Nato-Beschaffungsagentur NSPA für Einsatzunterstützung zuständige Direktorin Jacqueline Borsboom sagte der Financial Times, die Vereinbarung biete der Ukraine einen strukturierteren Rahmen, um die Leistungen der Agentur zu nutzen. Dazu gehörten Fachwissen beim Einkauf, Unterstützungsdienste und der Zugang zu einem etablierten Netz von Rüstungslieferanten.

Agentur bündelt Rüstungseinkäufe

Die NSPA ist nach eigenen Angaben die zentrale Logistik- und Beschaffungsstelle des Militärpakts. Sie betreut derzeit 32 multinationale Partnerschaften zur logistischen Unterstützung, die mehr als 90 größere Waffensysteme umfassen, darunter Hubschrauber, Radaranlagen, Lenkflugkörper, Panzerfahrzeuge und luftgestützte Aufklärungssysteme. Zu den von ihr betreuten Programmen zählt auch die Munitionsbeschaffung. Die Agentur beschäftigt rund 1550 Mitarbeiter und betreut weltweit über 2500 Auftragnehmer.

Der neue Schritt knüpft an eine bereits laufende Zusammenarbeit zwischen Nato und Ukraine im Beschaffungsbereich an. Im Juli dieses Jahres hatten Vertreter beider Seiten im tschechischen Ostrava zehn neue Projektideen entwickelt, mit denen die ukrainische Rüstungsbeschaffung an die Verfahren westlicher Partner angeglichen werden soll.



Sie sind Teil einer strategischen Überprüfung der Rüstungsbeschaffung, die beim Nato-Gipfel 2024 in Washington beschlossen wurde. Ziel ist es, Rüstungseinkauf, militärische Planung und industriepolitische Strategie enger miteinander zu verzahnen.

Spannungen mit Washington im Hintergrund

Die Öffnung der Beschaffungsagentur fällt nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters in eine Phase, in der sich die Beziehungen zwischen Washington und Kiew eingetrübt haben. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats ein Abkommen mit Russland über Diesellieferungen angekündigt, um die Kraftstoffpreise in den Vereinigten Staaten zu senken.



Die Ukraine beklagte zuletzt Einschränkungen bei der Weitergabe geheimdienstlicher Informationen und bei der Nutzung des Satellitensystems Starshield. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde bei Gesprächen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff am Dienstag in Oslo vereinbart, diese Probleme zu lösen.

NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells @kilmeade he would accept a peace deal that freezes the war along the current frontlines, calling it a realistic way to stop the fighting.He says Ukraine would then seek security guarantees from President Trump and European allies to ensure peace and security."We call it ceasefire or stop killing like President Trump called it. Freeze and stop. And of course this is minimum what we need from Russia today." | @foxandfriends — Fox News (@FoxNews) October 21, 2026

Parallel laufen weiter Bemühungen um eine politische Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Selenskyj erklärte laut einer Meldung der dpa im US-Sender Fox News, er sei bereit, die derzeitigen Frontlinien einzufrieren und so den Krieg zu beenden. Dies sei das „absolute Minimum“, das die Ukraine von Russland fordere. Anschließend wolle er sich an die USA und europäische Partner wenden, um Sicherheitsgarantien zu erhalten.



Russland hat ein Einfrieren der Front bislang abgelehnt, der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff hatte Kremlchef Wladimir Putin dazu am Mittwoch in St. Petersburg neue Vorschläge überbracht.

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