Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi: Warum vom Dreiertreffen nichts zu erwarten ist

Putin stimmt Gesprächen mit der Ukraine und den USA zu. Am Kriegskurs ändert das nichts. Trump bekommt sein Signal vor den Zwischenwahlen, Selenskyj steht weiter unter Druck.

Nach Gesprächen mit dem US-Sondergesandtem Steve Witkoff stimmte der Kreml einer neuen Gesprächsrunde mit der Ukraine und den USA zu.

Es ist die Art von Nachricht, die man im Weißen Haus gern hört. Russland, die Ukraine und die USA sollen wieder an einem Tisch sitzen. Nach dem Treffen von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff mit Wladimir Putin in Sankt Petersburg hat der Kreml der Wiederaufnahme trilateraler Gespräche zugestimmt. Im November soll es so weit sein. Wer darin den Anfang vom Ende des Krieges sieht, dürfte allerdings enttäuscht werden.

Schon der Ton aus Moskau ist auffallend kühl. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow erklärte nach dem Treffen, Witkoff habe bei seinen Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj und den Europäern in Oslo „neue Nuancen gespürt“. Diese würden Russland jedoch „nicht vollständig zufriedenstellen“. Immerhin, so Uschakow, hätten „die Europäer begonnen, ernsthafter über die Frage der Ukraine-Krise nachzudenken“. Und dann noch ein Satz, der für Schlagzeilen sorgte: Seiner Einschätzung nach „läuft die Sache auf ein Ende des Krieges zu“. Worauf er diese Prognose stützt, sagte Uschakow nicht.

Taktik statt Durchbruch

Die Moskauer Politologin Tatiana Stanowaja, Gründerin des Analysehauses R.Politik, hält die Zustimmung des Kremls vor allem für ein taktisches Manöver. „Putin hat zugestimmt, die trilateralen Gespräche über eine Regelung in der Ukraine wieder aufzunehmen. Das ist bislang das wichtigste Ergebnis von Steve Witkoffs Reise nach Sankt Petersburg“, schrieb sie auf X. Schon beim letzten Treffen im Februar habe Moskau den Prozess „weniger als echten Versuch, den Konflikt zu lösen, denn als taktische Übung“ betrachtet, wenn auch begleitet von „substanziellen technischen Gesprächen über die Modalitäten eines Waffenstillstands“.

Eigentlich hätten die Verhandlungen bereits nach den Besuchen von Witkoff und Jared Kushner in Moskau und Kiew im September fortgesetzt werden sollen. Doch Selenskyjs Entscheidung, Moskau mit verstärkten Angriffen während der Dumawahlen zu Zugeständnissen zu zwingen, habe Putin stattdessen davon überzeugt, seine Position zu verhärten, so Stanowaja.

Moskau habe signalisiert, nun nicht nur den gesamten Donbass und die übrigen annektierten Gebiete zu wollen, sondern auch bereit zu sein, um eine Pufferzone jenseits davon zu kämpfen. Neu sei diese Position nicht gewesen. Russische Vertreter passten aber seit langem an, wie deutlich sie ihre Forderungen formulierten, je nach Lage. Die Wiederaufnahme der Gespräche sei so „zu einer weiteren Karte im Spiel“ geworden.

„Alle jüngsten Äußerungen und Signale deuten darauf hin, dass Moskau derzeit kein akzeptables oder auch nur annähernd zufriedenstellendes Angebot auf dem Tisch sieht“, schreibt Stanowaja. Dennoch sei der Kreml bereit, sich auf Gespräche einzulassen, um taktische Vorteile zu erzielen. Das Kalkül dahinter: Diese Gewinne könnten zusammen mit einem weiteren Verfall des ukrainischen Staates irgendwann eine strategische Wende zugunsten Russlands herbeiführen.

Die Gebietsfrage bleibt ungelöst

Tatsächlich deutet wenig darauf hin, dass sich in der entscheidenden Frage etwas bewegt hätte. Die ukrainische Führung besteht auf einem Einfrieren des Krieges entlang der aktuellen Frontlinie, Moskau fordert die Übergabe des gesamten Gebiets Donezk. Anzeichen für ein Einlenken einer der beiden Seiten gibt es nicht. Genau das dürfte hinter Uschakows Formulierung stecken, die neuen Ansätze würden Russland „nicht vollständig“ zufriedenstellen.

Zustimmung wird geprüft...

Bewegung könnte es allenfalls bei den Sicherheitsfragen geben. Darauf deutet zumindest hin, dass sich die neue Gesprächsrunde gerade um dieses Thema drehen soll. Hier liegen die Positionen allerdings ebenfalls weit auseinander. Die Ukraine verlangt Sicherheitsgarantien, die eine erneute Invasion ausschließen. Moskau fordert eine neutrale Ukraine und letztlich eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Selbst wenn sich die Seiten hier annähern sollten, bliebe der Kern des Konflikts, die Frage nach dem Territorium, unberührt.

Dass Putin trotzdem ein trilaterales Treffen auf technischer Ebene zusagt, hat einen einfachen Grund. Es kostet ihn kaum etwas. Laut Stanowaja haben Verschiebungen in wirtschaftlichen Fragen, die Aussicht auf eine teilweise Lockerung der Sanktionen und der Wunsch, Trump zufriedenzustellen, dem Kremlchef ausreichend Gründe geliefert, den Verhandlungen zuzustimmen. Der Krieg an der Front geht unterdessen ungemindert weiter. An der russischen Strategie, militärisch Fakten zu schaffen und die Ukraine zu zermürben, ändert ein Treffen am Verhandlungstisch nichts.

Trump braucht Bilder, keine Lösung

Für Donald Trump kommt das Signal aus Sankt Petersburg zur rechten Zeit. Anfang November wählen die Amerikaner bei den Zwischenwahlen einen Teil des Kongresses neu. Ein Präsident, der auf neue Friedensgespräche verweisen kann, steht besser da als einer, dessen Vermittlungsbemühungen gescheitert sind. Für den Moment dürfte das Weiße Haus deshalb zufrieden sein. Druck auf Moskau, etwa durch neue Sanktionen, wird es so schnell kaum geben.

Wie ehrgeizig die Pläne des amerikanischen Präsidenten sind, zeigt ein Bericht des US-Magazins The Atlantic, der zuletzt vielfach zitiert wurde. Unter Berufung auf Trumps Umfeld hieß es dort, der Präsident wolle bis Dezember ein Friedensabkommen erreichen, um es auf dem G20-Gipfel in Miami verkünden zu können. Der Text war allerdings deutlich im Tenor gehalten, die Ukraine werde zur Kapitulation gedrängt. Wie viel davon tatsächlich stimmt, ist offen.

Für die Ukraine ist die Lage damit noch unbequemer geworden. Der Versuch, Russland durch militärischen Druck zu Zugeständnissen zu zwingen, hat sich aus Sicht vieler Beobachter als Bumerang erwiesen. Gleichzeitig kann Kiew es sich nicht leisten, die Gespräche auszuschlagen, ohne in Washington als Bremser für einen Friedensprozess dazustehen.

Genau darin liegt das Dilemma der aktuellen Verhandlungen. Womöglich geht es beiden Seiten weniger um Kompromisse als darum, vor Trump guten Willen zu demonstrieren und dem Gegner die Schuld an der Fortsetzung des Krieges zuzuschieben. Putin hat in jener Angelegenheit die besseren Karten. Der Kreml kann reden, weiterkämpfen, gegebenenfalls verhandeln und darauf warten, dass der Zeitfaktor sich zugunsten Russlands auswirkt.

Die Ukraine hingegen steht zunehmend mit dem Rücken zur Wand: militärisch unter Druck, politisch abhängig von einem US-Präsidenten, der vor allem schnelle Erfolge will. Das Dreiertreffen in Abu Dhabi im November mag ein diplomatisches Lebenszeichen sein. Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist es nicht.

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