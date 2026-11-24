Die „Sparta II“ war auf dem Weg von St. Petersburg nach Kaliningrad, als sie am Samstag im Finnischen Meerbusen von ukrainischen Drohnen getroffen wurde. Auf dem russischen Frachter brach ein Feuer aus. Das 121 Meter lange Schiff konnte nicht mehr manövrieren und trieb in finnische Hoheitsgewässer.

Während der finnische Grenzschutz die Löscharbeiten koordinierte, prüfte die finnische Vollstreckungsbehörde, wem der Frachter gehört. Das Ergebnis hatte noch am selben Abend Folgen: Da der Eigentümer auf der EU-Sanktionsliste steht, untersagte Finnland die Rückgabe an die russische Reederei.

Doch schon am nächsten Tag ließ Finnland den Frachter wieder ziehen. Wie das Schifffahrtsportal gCaptain berichtet, schleppte das russische Rettungsschiff „Murman“ die „Sparta II“ am Sonntag mit Unterstützung finnischer und estnischer Einsatzkräfte aus finnischen Hoheitsgewässern. Inzwischen liegt das Schiff laut Reuters wieder in St. Petersburg. Möglich machte das eine Ausnahme in der Verfügung, die Finnland erst am Vorabend erlassen hatte. Warum durfte Russland den Frachter trotz der EU-Sanktionen zurückholen?

Finnlands Verfügung sah Ausnahme für Seenotrettung vor

Die finnische Vollstreckungsbehörde erließ die Verfügung am Samstag um 20 Uhr. Nach ihren Angaben hatte die vorläufige Maßnahme dieselbe rechtliche Wirkung wie eine Beschlagnahme, mit der Vermögenswerte eingefroren werden. Die Behörde erlaubte eine Übergabe allerdings, wenn sie für die Seenotrettung, die Sicherheit oder die Verringerung möglicher Umweltrisiken erforderlich war. Ob die Behörde die Verfügung nach dem Abschleppen formell aufgehoben hat, geht aus ihrer Mitteilung vom Montag nicht hervor.

Alle 16 Besatzungsmitglieder wurden auf ein anderes russisches Schiff gebracht. Ein Besatzungsmitglied erlitt nach Angaben von Reuters leichte Verletzungen. Als die „Murman“ am Sonntag mit dem Abschleppen begann, waren von außen keine Flammen mehr zu sehen. Auf Wärmebildern war jedoch zu erkennen, dass einige Container noch warm waren. Der Frachter hatte leichte Schlagseite, war nach Einschätzung des finnischen Grenzschutzes aber stabil genug für den Schlepp. Die Einsatzkräfte stellten zu diesem Zeitpunkt weder ausgetretenen Treibstoff noch andere gefährliche Stoffe fest.

Finnlands Präsident Alexander Stubb erklärte am Sonntag, der beschädigte Frachter habe eine ernste Gefahr im Finnischen Meerbusen dargestellt. Der finnische Grenzschutz beendete seinen Einsatz, nachdem das Schiff auch das finnische Seenotrettungsgebiet verlassen hatte.

Selenskyj bestätigt Angriff auf russischen Frachter

Finnlands Militär hatte die Ukraine zunächst als wahrscheinlichen Urheber des Angriffs genannt. Inzwischen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Einsatz bestätigt, wie Reuters berichtet. Gegenüber Bloomberg bezeichnete er die „Sparta II“ als legitimes militärisches Ziel. Nach seiner Darstellung trafen die Drohnen den Frachter in russischen Hoheitsgewässern. gCaptain verortet den Angriff in internationalen Gewässern westlich der russischen Insel Gogland. Norwegens Verteidigungsminister Tore Sandvik mahnte am Dienstag zur Einhaltung des Völkerrechts.

Die „Sparta II“ gehört laut Reuters der russischen Reederei Oboronlogistika. Die EU setzte das Unternehmen im Dezember 2023 auf ihre Sanktionsliste. Zur Begründung führte der EU-Rat an, dass die Reederei vom russischen Verteidigungsministerium gegründet wurde und Russlands Streitkräfte mit Militärgütern versorgt. Welche Ladung die „Sparta II“ auf dieser Fahrt nach Kaliningrad an Bord hatte, geht aus dem Bericht von gCaptain nicht hervor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Drohnenangriff auf die „Sparta II“ bestätigt und den Frachter als legitimes militärisches Ziel bezeichnet. © dts Nachrichtenagentur/imago

Fehlende Papiere: Norwegen setzte Russland-Frachter fest

Auch vor Norwegen geriet zuletzt ein Frachter ins Visier der Behörden, der Ausrüstung für ein sanktioniertes russisches Projekt geliefert hatte. Die chinesische „Ya Qing Hai Yang“ hatte Stromerzeugungsmodule für das Gasprojekt Arctic LNG 2 transportiert, wie die Berliner Zeitung berichtete. Im Oktober suchte das Schiff vor schlechtem Wetter im nordnorwegischen Andfjord Schutz. Dort stellten Inspektoren fest, dass der Frachter keine gültige Flaggenregistrierung und keine vorgeschriebenen Zertifikate vorweisen konnte. Die norwegische Schifffahrtsbehörde setzte ihn daraufhin fest.

Auch den chinesischen Schwerlastfrachter „Jian Yang Cheng He“ kontrollierten die Inspektoren im Andfjord. Sie fanden fünf Mängel, darunter unzureichend geschützte heiße Oberflächen und Mängel an den Schiffsunterlagen. Der Frachter durfte den Fjord dennoch verlassen und später erneut dort Schutz suchen. Bei der „Sparta II“ fiel die Entscheidung binnen eines Tages: Am Samstagabend griffen die EU-Sanktionen, am Sonntag die Ausnahme für die Seenotrettung.

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