Ukraine ermittelt wegen Hochverrats gegen Selenskyjs Ex-Sprecherin Julija Mendel

Einst verteidigte sie Wolodymyr Selenskyj gegen seine Kritiker, heute wirft sie ihm Korruption, Machtmissbrauch und die Behinderung des Friedens vor. Nun geht die ukrainische Justiz gegen Julija Mendel vor. Die Vorwürfe wiegen schwer: Hochverrat und Rechtfertigung der russischen Aggression.

Der politische Absturz von Julija Mendel ist bemerkenswert. Von 2019 bis 2021 war sie die Stimme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie verteidigte seine Entscheidungen, erklärte seine Politik und sprach für ihn gegenüber der internationalen Presse. Heute gehört sie zu seinen schärfsten Kritikern. Inzwischen ist aus dem politischen Zerwürfnis ein Fall für die ukrainische Strafjustiz geworden.

Am 3. November 2026 teilten der ukrainische Geheimdienst SBU und die Generalstaatsanwaltschaft mit, Mendel werde in Abwesenheit wegen des Verdachts auf Hochverrat verfolgt. Zusätzlich werden ihr die Rechtfertigung der russischen Aggression und die Verherrlichung ihrer Beteiligten vorgeworfen. Da sie sich in Berlin und damit außerhalb der Ukraine aufhält, erfolgte die Mitteilung über den Tatverdacht in Abwesenheit.

Was hinter den Vorwürfen steht

Laut SBU und Generalstaatsanwaltschaft verbreitete Mendel russlanddienliche Botschaften, die die Ukraine diskreditierten und ihre internationale Unterstützung schwächten. Grundlage seien Interviews und Social-Media-Beiträge, die russische Staatsmedien aufgegriffen hätten. Einen Auftrag aus Moskau oder direkten Kontakt zu russischen Stellen nannte die Behörde öffentlich nicht.

Im Zentrum steht ein Interview mit dem US-Kommentator Tucker Carlson vom 11. Mai 2026. Darin sagte Mendel, die Ukraine stehe kurz vor dem Verschwinden, ihre Nation degradiere und es gebe keine Meinungsfreiheit; die Lage verglich sie mit der Sowjetunion.

Besonders brisant: Selenskyj habe bei den Verhandlungen von Istanbul 2022 persönlich zugestimmt, den Donbass Russland zu überlassen. Zudem warf sie ihm vor, den Krieg aus Machterhalt zu verlängern, und erhob unbewiesene Korruptions- und Drogenvorwürfe. Für ihre Darstellung der Verhandlungen berief sie sich auf nicht genannte Beteiligte. Das Präsidialamt widersprach: Mendel habe seit Beginn der Vollinvasion keinen Zugang zu Verhandlungen oder den entsprechenden Entscheidungsprozessen gehabt.

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Von enger Vertrauten zur offenen Feindschaft

Der persönliche Auslöser des Zerwürfnisses ist nicht belegt. Mendel wurde 2019 Selenskyjs erste Pressesprecherin und schied im Sommer 2021 aus. Offiziell hieß es, die Arbeitsbelastung sei enorm. Zunächst sollte sie dem Präsidialamt als Beraterin für Auslandsmedien erhalten bleiben. Ein offener Streit wurde damals nicht bekannt. Mendel sagte später, sie habe sich im Guten von Selenskyj getrennt.

In ihrem damaligen Buch über Selenskyj beschrieb sie ihn noch als Erneuerer und Hoffnungsträger. Nach Beginn der Invasion würdigte sie zunächst, dass er in Kiew geblieben war. Später wurde sie zu einer seiner lautesten Kritikerinnen. Bei Carlson nannte sie ihn Diktator und größtes Hindernis für Frieden. Den früheren Präsidialamtschef Andrij Jermak bezeichnete sie als gefährlich und sagte, sie fürchte um ihr Leben. Belege für diese persönlichen Vorwürfe legte sie nicht öffentlich vor. Sichtbar ist vor allem eine politische Abkehr – nicht ein belegter einzelner persönlicher Streit.

Was ihr jetzt droht

Schon am 13. September 2026 verhängte Selenskyj Sanktionen gegen Mendel. Sie gelten zehn Jahre und umfassen unter anderem das Einfrieren von Vermögenswerten und wirtschaftliche Beschränkungen. Mendel nannte sie verfassungswidrig und erklärte, der Präsident treffe damit Menschen, die sich für Frieden einsetzten.

Nach Artikel 111 Absatz 2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs kann Hochverrat unter Kriegsrecht mit 15 Jahren Haft oder lebenslanger Freiheitsstrafe sowie Vermögenseinziehung geahndet werden. Zusätzlich werden ihr Verstöße gegen Artikel 436 vorgeworfen, der die Rechtfertigung oder Verherrlichung der russischen Aggression unter Strafe stellt; für die qualifizierten Tatbestände drohen bis zu acht Jahre Haft. Mendel befindet sich derzeit in Berlin. Sie bestreitet jede Zusammenarbeit mit Russland und sieht das Verfahren als Angriff auf die Meinungsfreiheit.

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